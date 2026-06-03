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About this event

4TH ANNUAL R.I.S.E. SCHOLARSHIP DINNER

1000 Fort Duquesne Blvd

Pittsburgh, PA 15222, USA

GENERAL ADMISSION
$125

ONE TICKET

DIAMOND SPONSOR
$10,000

16 TICKETS; TABLE NAME; GREETINGS; 2 FULL PAGE AD AND SHARING OF LOGO ON OUR SOCIAL MEDIA PAGES AND PROMOTIONAL MATERIALS

PLATINUM SPONSOR
$5,000

8 TICKETS; TABLE NAME; GREETINGS, FULL PAGE AD AND SHARING OF LOGO ON OUR SOCIAL MEDIA PAGE

GOLD SPONSOR
$2,500

5 TICKETS; 1/2 PAGE AD, SIGN ON TABLE; HONORABLE MENTION AT THE DINNER; AND SHARING OF LOGO ON OUR SOCIAL MEDIA PAGES

SILVER SPONSOR
$1,500

4 TICKETS; 1/4 PAGE AD; SIGN ON TABLE; HONORABLE MENTION AT THE DINNER, SHARING OF LOGO ON OUR SOCIAL MEDIA PAGES.

FULL PAGE
$100

7.5" W X 10" H

HALF PAGE
$75

7.5" W X 5" H

QUARTER PAGE
$50

3.75" W X 5" H

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