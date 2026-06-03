4TH ANNUAL R.I.S.E. SCHOLARSHIP DINNER

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ONE TICKET
16 TICKETS; TABLE NAME; GREETINGS; 2 FULL PAGE AD AND SHARING OF LOGO ON OUR SOCIAL MEDIA PAGES AND PROMOTIONAL MATERIALS
8 TICKETS; TABLE NAME; GREETINGS, FULL PAGE AD AND SHARING OF LOGO ON OUR SOCIAL MEDIA PAGE
5 TICKETS; 1/2 PAGE AD, SIGN ON TABLE; HONORABLE MENTION AT THE DINNER; AND SHARING OF LOGO ON OUR SOCIAL MEDIA PAGES
4 TICKETS; 1/4 PAGE AD; SIGN ON TABLE; HONORABLE MENTION AT THE DINNER, SHARING OF LOGO ON OUR SOCIAL MEDIA PAGES.
7.5" W X 10" H
7.5" W X 5" H
3.75" W X 5" H
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