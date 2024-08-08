?! Careyes Foundation

Careyes Foundation Art Gallery: cuentos líquidos cerca de la costa

Preludio de caída, 2024 item
Preludio de caída, 2024
$1,000
Preludio de caída, 2024 Pie de yeso roca, charco de resina epóxica Rock plaster foot, epoxy resin puddle Pie: 25 x 30 cm Charco: 70 x 30 cm Foot: 9 x 12 in Puddle: 27 x 12 in
Te di ojos para llorar, 2024 item
Te di ojos para llorar, 2024
$4,000
Catalina Barroso Luque Te di ojos para llorar, 2024 Cerámica esmaltada de alta temperatura High temperature glazed ceramic 32 x 27 x 27 cm
Lo que nos mira, 2023 item
Lo que nos mira, 2023
$8,500
Celestial Brizuela x Chavis Mármol Lo que nos mira, 2023 Cemento, unicel, miniaturas, luz y lupa Cement unicel, miniatures, light and magnifying glass 70 x 120 x 65 cm 27.5 x 47 x 25.5 in
Sin Titulo, 2022 item
Sin Titulo, 2022
$1,450
María Naidich Sin título, 2022 De la serie Arqueologías del agua Vidrio termoformado y cadena plateada Thermoformed glass and silver chain 46 x 46 x 2 cm 18 x 18 x 0.75 in
Aqua Fossilium IV y V, 2021 item
Aqua Fossilium IV y V, 2021
$2,350
María Naidich Aqua Fossilium IV y V, 2021 Vidrio termoformado y cadena plateada Thermoformed glass and silver chain Medidas variables Variable measurements
Tiempo de deshielo 1, 2024 item
Tiempo de deshielo 1, 2024
$350
Zazil Barba Tiempo de deshielo 1, 2024 Dedo de resina de poliéster y acabado en nitrocelulosa, hielo de acrílico Polyester resin finger with nitrocellulose finish, acrylic ice 15 x 8.5 x 6 cm 6 x 3 x 2.25 in
Burbuja primigenia, 2024 item
Burbuja primigenia, 2024
$1,100
Valentina Guerrero Marín y María Naidich Burbuja primigenia, 2024 Vidrio, cinta de cobre, cañuela de plomo Glass, copper tape, lead cane 20 x 30 cm 8 x 11.75 in
Rotoser I, 2024 item
Rotoser I, 2024
$850
Valentina Guerrero Marín y María Naidich Rotoser I, 2024 Vidrio fusionado, cerámica, plomo Fused glass, ceramic, lead 13 x 15 x 3.5 cm 5 x 6 x 1.25 in
Rotoser III, 2024 item
Rotoser III, 2024
$500
Valentina Guerrero Marín y María Naidich Rotoser III, 2024 Plomo, resina epoxica, cerámica, vidrio Lead, epoxy resin, ceramic, glass 8.5 x 17 x 2 cm 3.25 x 6.75 x 0.75 in
Cuerpo de agua con pelos, 2024 item
Cuerpo de agua con pelos, 2024
$850
Valentina Guerrero Marín y María Naidich Cuerpo de agua con pelos, 2024 Vidrio fusionado y cobre Fused glass and copper 13 x 18 x 1 cm 5 x 7 x 0.5 in
Lamalgama, 2024 item
Lamalgama, 2024
$1,100
Valentina Guerrero Marín y María Naidich Lamalgama, 2024 Vidrio tipo bizantino, plomo y cinta de cobre Byzantine-type glass, lead, and copper tape 25 x 35 x 3 cm 10 x 13.75 x 1.25 in
No todos los seres optaron por el pasaje a los peces I, 2022 item
No todos los seres optaron por el pasaje a los peces I, 2022
$1,000
Valentina Guerrero Marín No todos los seres optaron por el pasaje a los peces I, 2022 Vitral con cinta de cobre Stained glass with copper tape 29 x 23 cm 11.5 x 9 in
No todos los seres optaron por el pasaje a los peces II, 202 item
No todos los seres optaron por el pasaje a los peces II, 202
$1,000
Valentina Guerrero Marín No todos los seres optaron por el pasaje a los peces II, 2022 Vitral con cinta de cobre Stained glass with copper tape 29 x 23 cm 11.5 x 9 in
No todos los seres optaron por el pasaje a los peces III, 20 item
No todos los seres optaron por el pasaje a los peces III, 20
$1,000
Valentina Guerrero Marín No todos los seres optaron por el pasaje a los peces III, 2022 Vitral con cinta de cobre Stained glass with copper tape 29 x 23 cm 11.5 x 9 in
Entre tu y yo la viscosidad y sus porosidades, 2022 item
Entre tu y yo la viscosidad y sus porosidades, 2022
$1,000
Valentina Guerrero Marín Entre tu y yo la viscosidad y sus porosidades, 2022 Vitral con cinta de cobre Stained glass with copper tape 35 x 26 cm 13.75 x 10.25 in
Tiempo de deshielo 2, 2024 item
Tiempo de deshielo 2, 2024
$350
Zazil Barba Tiempo de deshielo 2, 2024 Dedo de resina de poliéster y acabado en nitrocelulosa, hielo de acrílico Polyester resin finger with nitrocellulose finish, acrylic ice 9 x 7 x 5.5 cm 3.5 x 2.75 x 2 in
Ahogarse con una vaso de agua, 2022 item
Ahogarse con una vaso de agua, 2022
$2,250
Guadalupe Salgado Ahogarse con una vaso de agua, 2022 Bordado tufting de estambre Worsted Tufting Embroidery 150 x 90 cm 59 x 35.5 in
Aglomerado de rotoseres, 2024 item
Aglomerado de rotoseres, 2024
$2,400
Valentina Guerrero Marín y María Naidich Aglomerado de rotoseres, 2024 Plomo, cinta de cobre, cerámica, vidrio fusionado, vidrio texturizado Lead, copper tape, ceramic, fused glass, textured glass 215 x 12 x 12 cm 84.75 x 4.75 x 4.75 in
Sin título, 2024 item
Sin título, 2024
$1,700
Chavis Marmol Sin título, 2024 Aluminio fundido y pastillas Cast aluminum and pills 7 x 14 x 10 cm 2.75 x 5.5 x 4 in
Sin título, 2024 item
Sin título, 2024
$1,700
Chavis Marmol Sin título, 2024 Aluminio fundido y pastillas Cast aluminum and pills 7 x 14 x 10 cm 2.75 x 5.5 x 4 in
Cosecha de temporada, 2023 item
Cosecha de temporada, 2023
$2,300
Denise Julieta Cosecha de temporada, 2023 Óleo sobre tela Oil on canvas 90 x 150 cm 35.5 x 59 in
Colección de mutaciones exitosas, 2023 item
Colección de mutaciones exitosas, 2023
$2,300
Denise Julieta Colección de mutaciones exitosas, 2023 Óleo sobre tela Oil on canvas 90 x 150 cm 35.5 x 59 in
Grifo con potencial reversión I, 2024 item
Grifo con potencial reversión I, 2024
$320
Valeria Michelle Grifo con potencial reversión I, 2024 Llave de chorro, lirios secos y resina Water Tap, dried lilies and resin Medidas variables (37 x 9 x 16 cm) Variable measurements (14.5 x 3.5 x 6 in)
Dibujo del Lago, La Playa, 2024 item
Dibujo del Lago, La Playa, 2024
$2,150
Valeria Michelle Dibujo del Lago, La Playa, 2024 Registro del agua, elementos biológicos, hilo de pescador sobre papel algodón Water record biological elements, fisherman’s thread on cotton paper 400 x 140 cm 157.5 x 55 in
Una mutación que tiene ya, en sí, otro futuro, 2024 item
Una mutación que tiene ya, en sí, otro futuro, 2024
$2,400
Valeria Michelle Una mutación que tiene ya, en sí, otro futuro, 2024 Tuberías, plantas, resina, pinzas de laboratorio, fotografía instantánea Pipe, plants, resin, laboratory tweezers, instant photography Medidas variables Variable measurements
Cuerpo a cuerpo, a cuerpo, a cuerpo, 2022 item
Cuerpo a cuerpo, a cuerpo, a cuerpo, 2022
$1,070
Valentina Guerrero Marín Cuerpo a cuerpo, a cuerpo, a cuerpo, 2022 Cerámica con pigmento de cobre Ceramic with copper pigment 55 x 36 cm 22 x 14 in
Sin título, 2024 item
Sin título, 2024
$1,700
Chavis Marmol Sin título, 2024 Aluminio fundido y resina Cast aluminum and resin 8 x 16 x 10 cm 3 x 6.25 x 4 in
Llover sobre mojado, 2022 item
Llover sobre mojado, 2022
$1,700
Guadalupe Salgado Llover sobre mojado, 2022 Bordado Tufting de estambre Worsted Tufting Embroidery 120 x 52 cm
Serie, En la grieta que hay en mi, habita una serpiente 05, item
Serie, En la grieta que hay en mi, habita una serpiente 05,
$4,700
Chavis Mármol Serie, En la grieta que hay en mi, habita una serpiente 05, 2022 Resina y concreto y marco de metal High relief in resin, concrete and metal frame 67.5 x 58.3 cm 27 x 23 in
De la serie Afilando navajas, 2021 item
De la serie Afilando navajas, 2021
$4,700
Chavis Mármol De la serie Afilando navajas, 2021 Resina y concreto y marco de metal High relief in resin, concrete and metal frame 67.5 x 87.5 cm 27 x 34 in
Arco, 2022 item
Arco, 2022
$650
Denise Julieta Arco, 2022 Óleo sobre tela Oil on canvas 20 x 25 cm 8 x 10 in
Lago seco, 2023 item
Lago seco, 2023
$650
Denise Julieta Lago seco, 2023 Óleo sobre tela Oil on canvas 20 x 25 cm 8 x 10 in
Tiempo de deshielo 3, 2024 item
Tiempo de deshielo 3, 2024
$350
Zazil Barba Tiempo de deshielo 3, 2024 Dedo de resina de poliéster y acabado en nitrocelulosa, hielo de acrílico Polyester resin finger with nitrocellulose finish, acrylic ice 8 x 4 x 6 cm 3 x 1.5 x 2.25 in
¿Cuanto es un fragmento, 2022 item
¿Cuanto es un fragmento, 2022
$1,700
Guadalupe Salgado ¿Cuanto es un fragmento, 2022 Bordado Tufting de estambre Worsted Tufting Embroidery 199 x 110 x 30 cm 78 x 43 x 12 in
Tiempo de deshielo 4, 2024 item
Tiempo de deshielo 4, 2024
$350
Zazil Barba Tiempo de deshielo 4, 2024 Dedo de resina de poliéster y acabado en nitrocelulosa, hielo de acrílico, cuchara Polyester resin finger with nitrocellulose finish, acrylic ice, spoon 21 x 15 x 6 cm 8 x 6 x 2.25 in
“El interior, algo absolutamente necesario.” item
“El interior, algo absolutamente necesario.”
$6,800
Celestial Brizuela x Chavis Mármol “El interior, algo absolutamente necesario.” A.G., 2023 Resinas, miniatura, madera, metal, luz y lupa Resins, miniature, wood, metal, light and magnifying glass 60 x 50 x 30 cm 23 x 19 x 12 in
Mutualismo, 2024 item
Mutualismo, 2024
$3,200
Denise Julieta Mutualismo, 2024 Óleo sobre tela y cerámicas Oil on canvas and ceramics Medidas variables (pintura: 123 x 164 cm) Variable measurements (painting: 48.5 x 64.5 in)
Tiempo de deshielo 5, 2024 item
Tiempo de deshielo 5, 2024
$350
Zazil Barba Tiempo de deshielo 5, 2024 Dedo de resina de poliéster y acabado en nitrocelulosa, hielo de acrílico Polyester resin finger with nitrocellulose finish, acrylic ice 13 x 6 x 4 cm 5 x 2.25 x 1.5 in
Tiempo de deshielo 6, 2024 item
Tiempo de deshielo 6, 2024
$350
Zazil Barba Tiempo de deshielo 6, 2024 Dedo de resina de poliéster y acabado en nitrocelulosa, hielo de acrílico, cuchara Polyester resin finger with nitrocellulose finish, acrylic ice, spoon 9 x 7 x 6 cm 3.5 x 2.75 x 2.25 in
Holobionte, Fig. 8 / Hydra, 2024 item
Holobionte, Fig. 8 / Hydra, 2024
$3,000
Sonia Bandura Holobionte, Fig. 8 / Hydra, 2024 Grafito sobre tela Graphite on canvas 260 x 160 cm 102 x 63 in
Grifo con potencial reversión II, 2024 item
Grifo con potencial reversión II, 2024
$350
Valeria Michelle Grifo con potencial reversión II, 2024 Llave de chorro, lirios secos y resina Water Tap, dried lilies and resin Medidas variables (34 x 13 x 13 cm) Variable measurements
