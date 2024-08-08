Careyes Foundation Art Gallery: cuentos líquidos cerca de la costa
Preludio de caída, 2024
$1,000
Te di ojos para llorar, 2024
$4,000
Catalina Barroso Luque
Lo que nos mira, 2023
$8,500
Celestial Brizuela x
Chavis Mármol
Sin Titulo, 2022
$1,450
María Naidich
Aqua Fossilium IV y V, 2021
$2,350
María Naidich
Tiempo de deshielo 1, 2024
$350
Zazil Barba
Burbuja primigenia, 2024
$1,100
Valentina Guerrero Marín
y María Naidich
Rotoser I, 2024
$850
Valentina Guerrero Marín
y María Naidich
Rotoser III, 2024
$500
Valentina Guerrero Marín
y María Naidich
Cuerpo de agua con pelos, 2024
$850
Valentina Guerrero Marín
y María Naidich
Lamalgama, 2024
$1,100
Valentina Guerrero
Marín y María Naidich
No todos los seres optaron por el pasaje a los peces I, 2022
$1,000
Valentina Guerrero Marín
No todos los seres optaron por el pasaje a los peces II, 202
$1,000
Valentina Guerrero Marín
No todos los seres optaron por el pasaje a los peces III, 20
$1,000
Valentina Guerrero Marín
Entre tu y yo la viscosidad y sus porosidades, 2022
$1,000
Valentina Guerrero Marín
Tiempo de deshielo 2, 2024
$350
Zazil Barba
Ahogarse con una vaso de agua, 2022
$2,250
Guadalupe Salgado
Aglomerado de rotoseres, 2024
$2,400
Valentina Guerrero
Marín y María Naidich
Sin título, 2024
$1,700
Chavis Marmol
Sin título, 2024
$1,700
Chavis Marmol
Cosecha de temporada, 2023
$2,300
Denise Julieta
Colección de mutaciones exitosas, 2023
$2,300
Denise Julieta
Grifo con potencial reversión I, 2024
$320
Valeria Michelle
Dibujo del Lago, La Playa, 2024
$2,150
Valeria Michelle
Una mutación que tiene ya, en sí, otro futuro, 2024
$2,400
Valeria Michelle
Cuerpo a cuerpo, a cuerpo, a cuerpo, 2022
$1,070
Valentina Guerrero Marín
Sin título, 2024
$1,700
Chavis Marmol
Llover sobre mojado, 2022
$1,700
Guadalupe Salgado
Serie, En la grieta que hay en mi, habita una serpiente 05,
$4,700
Chavis Mármol
De la serie Afilando navajas, 2021
$4,700
Chavis Mármol
Arco, 2022
$650
Denise Julieta
Lago seco, 2023
$650
Denise Julieta
Tiempo de deshielo 3, 2024
$350
Zazil Barba
¿Cuanto es un fragmento, 2022
$1,700
Guadalupe Salgado
Tiempo de deshielo 4, 2024
$350
Zazil Barba
“El interior, algo absolutamente necesario.”
$6,800
Celestial Brizuela x
Chavis Mármol
Mutualismo, 2024
$3,200
Denise Julieta
Tiempo de deshielo 5, 2024
$350
Zazil Barba
Tiempo de deshielo 6, 2024
$350
Zazil Barba
Holobionte, Fig. 8 / Hydra, 2024
$3,000
Sonia Bandura
Grifo con potencial reversión II, 2024
$350
Valeria Michelle
Chavis Mármol
$4,700
