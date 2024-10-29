Ho'okahi Pu'uwai Foundation

HPOCC Raffle 2024

Basket #1
$5
Items in basket #1 include: - HP Yeti Water Bottle - HP Mug - Kialoa Hat - Kialoa Racerback Tank - White HP Race Jersey - HP Magnet - HP Flask - HP Yeti Tumbler - $10 Giftcard to Warehouse - HP Stickers
Basket #2
$10
Items in basket #2 include: - HP Tote - HP Yeti Tumbler - HP Yeti Can Cooler - $50 Gift Card to Tokie's - $20 Gift Card to Warehouse - HP High Viz Hat - Spam Nerf Football - HP Stickers & Magnets - Kialoa Stickers - HP Beach Blanket - Kialoa Zip Up Hoodie - Kialoa Racerback Tank
Basket #3
$10
Items in basket #3 include: - HP Cooler Bag - HP Cutting Board - $10 Gift Card to Warehouse - $50 Gift Card to Tokie's - HP Steel Water Bottle - HP Yeti Kid's Water Bottle - HP Yeti Can Cooler - Kialoa Zip Up Hoodie - (2) HP Can Koozies - Kialoa Hat - HP Phone Card Holders - HP Stickers & Magnets
Basket #4
$5
Items in basket #4 include: - HP Beanie - HP Mug - Kialoa Racerback Tank - HP Yeti Travel Mug - HP Plastic Yeti Water Bottle - HP Stickers & Magnets - $10 Gift Card to Warehouse - HP Cotton XL Black Long Sleeve Shirt - Kialoa Stickers - Sake Cup Set - Kialoa Hat
Basket #5
$5
Items in basket #5 include: - Kialoa Stickers - HP Stickers & Magnets - $10 Gift Card to Warehouse - HP Yeti Kids Water Bottle - HP Plastic Yeti Water Bottle - HP Mug - Kialoa Racerback Tank - HP Beanie - Sake Cup Set - HP Long Sleeve Race Jersey (2XL) - Kialoa Hat
Basket #6
$10
Items in basket #6 include: - $50 Gift Card to Tokie's - 2025 Maui Calendar - Mele Kalikimaka Ornaments (3) - HP Yeti Tumbler - HP Yeti Plastic Water Bottle - Kialoa Racerback Tank - Hawaiian treats, seasonings, & treats - Floor Buddies - Kialoa & HP Stickers & magnets - HP Women's Racer Shirt - Kialoa Hat
Basket #7
$10
Items in basket #7 include: - $50 Gift Card to Tokie's - Cheese Board & Knife Set - Premium Olive Oil - Wooden Utensil Set - Assorted Pasta - Marinara Sauce - Dish Towel - Crackers - HP Mug - Kialoa Stickers - HP Racer Tank - $10 Gift Card to Warehouse - HP Magnets & Stickers - Kialoa Hat
Basket #8
$5
Items in basket #8 include: - HP Drawstring Backpack - Hawaiian Beach Towel - HP Cutting Board - HP Stickers & Magnets - $10 Gift Card to Warehouse - HP Hoodie, black - Kialoa Shirt, white
Basket #9
$5
Basket #9 will have (4) winners, each include an assortment of wine and snacks.

