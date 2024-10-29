HPOCC Raffle 2024

Items in basket #1 include:
- HP Yeti Water Bottle
- HP Mug
- Kialoa Hat
- Kialoa Racerback Tank
- White HP Race Jersey
- HP Magnet
- HP Flask
- HP Yeti Tumbler
- $10 Giftcard to Warehouse
- HP Stickers
Items in basket #1 include:
- HP Yeti Water Bottle
- HP Mug
- Kialoa Hat
- Kialoa Racerback Tank
- White HP Race Jersey
- HP Magnet
- HP Flask
- HP Yeti Tumbler
- $10 Giftcard to Warehouse
- HP Stickers
Basket #2
$10
Items in basket #2 include:
- HP Tote
- HP Yeti Tumbler
- HP Yeti Can Cooler
- $50 Gift Card to Tokie's
- $20 Gift Card to Warehouse
- HP High Viz Hat
- Spam Nerf Football
- HP Stickers & Magnets
- Kialoa Stickers
- HP Beach Blanket
- Kialoa Zip Up Hoodie
- Kialoa Racerback Tank
Items in basket #2 include:
- HP Tote
- HP Yeti Tumbler
- HP Yeti Can Cooler
- $50 Gift Card to Tokie's
- $20 Gift Card to Warehouse
- HP High Viz Hat
- Spam Nerf Football
- HP Stickers & Magnets
- Kialoa Stickers
- HP Beach Blanket
- Kialoa Zip Up Hoodie
- Kialoa Racerback Tank
Basket #3
$10
Items in basket #3 include:
- HP Cooler Bag
- HP Cutting Board
- $10 Gift Card to Warehouse
- $50 Gift Card to Tokie's
- HP Steel Water Bottle
- HP Yeti Kid's Water Bottle
- HP Yeti Can Cooler
- Kialoa Zip Up Hoodie
- (2) HP Can Koozies
- Kialoa Hat
- HP Phone Card Holders
- HP Stickers & Magnets
Items in basket #3 include:
- HP Cooler Bag
- HP Cutting Board
- $10 Gift Card to Warehouse
- $50 Gift Card to Tokie's
- HP Steel Water Bottle
- HP Yeti Kid's Water Bottle
- HP Yeti Can Cooler
- Kialoa Zip Up Hoodie
- (2) HP Can Koozies
- Kialoa Hat
- HP Phone Card Holders
- HP Stickers & Magnets
Basket #4
$5
Items in basket #4 include:
- HP Beanie
- HP Mug
- Kialoa Racerback Tank
- HP Yeti Travel Mug
- HP Plastic Yeti Water Bottle
- HP Stickers & Magnets
- $10 Gift Card to Warehouse
- HP Cotton XL Black Long Sleeve Shirt
- Kialoa Stickers
- Sake Cup Set
- Kialoa Hat
Items in basket #4 include:
- HP Beanie
- HP Mug
- Kialoa Racerback Tank
- HP Yeti Travel Mug
- HP Plastic Yeti Water Bottle
- HP Stickers & Magnets
- $10 Gift Card to Warehouse
- HP Cotton XL Black Long Sleeve Shirt
- Kialoa Stickers
- Sake Cup Set
- Kialoa Hat
Basket #5
$5
Items in basket #5 include:
- Kialoa Stickers
- HP Stickers & Magnets
- $10 Gift Card to Warehouse
- HP Yeti Kids Water Bottle
- HP Plastic Yeti Water Bottle
- HP Mug
- Kialoa Racerback Tank
- HP Beanie
- Sake Cup Set
- HP Long Sleeve Race Jersey (2XL)
- Kialoa Hat
Items in basket #5 include:
- Kialoa Stickers
- HP Stickers & Magnets
- $10 Gift Card to Warehouse
- HP Yeti Kids Water Bottle
- HP Plastic Yeti Water Bottle
- HP Mug
- Kialoa Racerback Tank
- HP Beanie
- Sake Cup Set
- HP Long Sleeve Race Jersey (2XL)
- Kialoa Hat
Basket #6
$10
Items in basket #6 include:
- $50 Gift Card to Tokie's
- 2025 Maui Calendar
- Mele Kalikimaka Ornaments (3)
- HP Yeti Tumbler
- HP Yeti Plastic Water Bottle
- Kialoa Racerback Tank
- Hawaiian treats, seasonings, & treats
- Floor Buddies
- Kialoa & HP Stickers & magnets
- HP Women's Racer Shirt
- Kialoa Hat
Items in basket #6 include:
- $50 Gift Card to Tokie's
- 2025 Maui Calendar
- Mele Kalikimaka Ornaments (3)
- HP Yeti Tumbler
- HP Yeti Plastic Water Bottle
- Kialoa Racerback Tank
- Hawaiian treats, seasonings, & treats
- Floor Buddies
- Kialoa & HP Stickers & magnets
- HP Women's Racer Shirt
- Kialoa Hat
Basket #7
$10
Items in basket #7 include:
- $50 Gift Card to Tokie's
- Cheese Board & Knife Set
- Premium Olive Oil
- Wooden Utensil Set
- Assorted Pasta
- Marinara Sauce
- Dish Towel
- Crackers
- HP Mug
- Kialoa Stickers
- HP Racer Tank
- $10 Gift Card to Warehouse
- HP Magnets & Stickers
- Kialoa Hat
Items in basket #7 include:
- $50 Gift Card to Tokie's
- Cheese Board & Knife Set
- Premium Olive Oil
- Wooden Utensil Set
- Assorted Pasta
- Marinara Sauce
- Dish Towel
- Crackers
- HP Mug
- Kialoa Stickers
- HP Racer Tank
- $10 Gift Card to Warehouse
- HP Magnets & Stickers
- Kialoa Hat
Basket #8
$5
Items in basket #8 include:
- HP Drawstring Backpack
- Hawaiian Beach Towel
- HP Cutting Board
- HP Stickers & Magnets
- $10 Gift Card to Warehouse
- HP Hoodie, black
- Kialoa Shirt, white
Items in basket #8 include:
- HP Drawstring Backpack
- Hawaiian Beach Towel
- HP Cutting Board
- HP Stickers & Magnets
- $10 Gift Card to Warehouse
- HP Hoodie, black
- Kialoa Shirt, white
Basket #9
$5
Basket #9 will have (4) winners, each include an assortment of wine and snacks.
Basket #9 will have (4) winners, each include an assortment of wine and snacks.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!