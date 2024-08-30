St. Mary School

St. Mary School's 2025 Silent Auction

#1 San Diego Clippers
$200

Starting bid

San Diego Clippers Men's Basketball at Frontwave Credit Union Arena in Oceanside -- (4) tickets to a game and merchandise: koozie, 2 squeeze balls, bag, 1 glass, 2 shirts, 1 rally towel, Frontwave tin cup, stickers Value: $300 Donor: Frontwave Credit Union Arena
#2 Diego Mojo
$75

Starting bid

San Diego Mojo Women's Professional Volleyball Team -- Voucher for (4) tickets to 2025 game of choice. Valid in the ends, corner and side sections. Value: $200 Donor: San Diego Mojo
#3 San Diego Seals
$75

Starting bid

San Diego Seals Men's Lacrosse Team -- Certificate for (4) lower sideline tickets to a 2024-25 regular season home game. Value: $200 Donor: San Diego Seals
#4 San Diego Wave
$125

Starting bid

San Diego Wave FC Women's Pro Soccer -- Voucher for (4) tickets to 2025 season home game of choice and merchandise including scarfs, sunglasses, pins, keychains and more. Value: $250 Donor: San Diego Wave
#5 San Diego Gulls
$50

Starting bid

San Diego Gulls Men's Hockey -- 4 Free Kids Club Game Vouchers for the 2024-2025 season, Lukas Dostal Goalie Bobblehead, Drawstring bag, pennant and more. Value: $100 Donor: Barbara Brenkus
#6 San Diego Sockers
$150

Starting bid

San Diego Sockers Indoor Soccer at Frontwave Credit Union Area -- (4) tickets to a game and merchandise: 2 squeeze balls, blanket, inflatable clappers/ cheering sticks, 1 glass, 2 shirts, 1 rally towel, and chapstick Value: $250 Donor: Frontwave Credit Union Arena
#7 San Diego Padres
$125

Starting bid

San Diego Padres Baseball (2) tickets to the Padres vs. Dodgers game on August 23rd at 5:40 p.m. Plus, a variety of Padres swag including hats, kid's sweatshirt, Men's XL shirt, bobblehead, figurine and belt bags for the ultimate fan! Value: $325 Donor: Mezta Family
#8 Sip, Sip, Hooray!
$150

Starting bid

Wine sampling #1 - Host an unforgettable evening with a private in-home wine sampling experience for up to 12 people. This package includes eight bottles of wine and a wine consultant for 90 minutes. Value: $300 Donor: PRP Wine International
#9 In-Home Wine Sampler
$150

Starting bid

Wine Sampling #2 - Host an unforgettable evening with a private in-home wine sampling experience for up to 12 people. This package includes eight bottles of wine and a wine consultant for 90 minutes. Value: $300 Donor: PRP International
#10 Dinner and a Movie
$80

Starting bid

Enjoy $100 to Mi Guadalajara Restaurant and $20 to Burger Bench. Then, head to the movies with a $40 AMC gift card and basket of delightful snacks. Value: $160 Donors: Mi Guadalajara, Burger Bench and Cailtin Howard
#11 Sun & Fun Escape
$125

Starting bid

Enjoy a relaxing one-night stay at Tamarack Beach Resort and Hotel. Protect your skin with COOLA Clear Sunscreen Spray and Face Lotion. Have fun with the Sriracha Card Game, dry off with a beach towel and stylish sunglasses. This package has everything you need for a sun-soaked, fun-filled getaway! Value: $250 Donors: Tamarack Beach Resort and Hotel; Barbara Brenkus
#12 Graceful Cross Necklace & Earrings Set in White Gold
$180

Starting bid

Crafted in premium 925 sterling silver and finished with a luminous white gold overlay. The necklace features a delicate chain adorned with a shimmering cross, encrusted with ice-cut cubic zirconia stones that reflect light with infinite brilliance. Paired with matching cross post earrings. Value: $400 Donor: Jewels with a Purpose
#13 Graceful Cross Necklace & Earrings Set in Yellow Gold
$180

Starting bid

Crafted in premium 925 sterling silver and finished with a luminous yellow gold overlay. The necklace features a delicate chain adorned with a shimmering cross, encrusted with ice-cut cubic zirconia stones. Paired with matching cross post earrings, each adorned with the same radian. Value: $400 Donor: Jewels with a Purpose
#14 Elegant Mother-of-Pearl Bracelet in Yellow Gold
$180

Starting bid

Crafted in premium 925 sterling silver with a luxurious yellow gold overlay. The soft, pearlescent glow of the genuine mother-of-pearl reflects light beautifully. The blossoms are elegantly linked with gold-plated chain accents. Secured with a stylish toggle clasp. Value: $350 Donor: Jewels with a Purpose
#15 Elegant Mother-of-Pearl Earrings in Yellow Gold
$160

Starting bid

Crafted in premium 925 sterling silver with a luxurious yellow gold overlay. Thoughtfully designed with a secure lever-back closure. Value: $300 Donor: Jewels with a Purpose
#16 Birthday Party Fun
$125

Starting bid

For your party or event, $150 toward character entertainment (princess, hero, or holiday) from Royal Entertainers AND bounce house rental from San Diego Kids Party Rental. Imagine the joy on your child’s face as their favorite character brings magic to the event, while the bounce house adds endless fun and excitement. Value: $275 Donor: Royal Entertainers, San Diego Kids Party Rental
#17 Batmobile Bash
$200

Starting bid

Enjoy 30 minutes of superhero fun, including a special appearance by Batman, and possibly Catwoman or another super hero with photo ops and an exciting ride in the iconic Batmobile. Perfect for young fans, this adventure promises memories that will last a lifetime. (Note: Travel distance is within Escondido, Valley Center, San Marcos and Poway). Value: $400 Donor: Chris Banner
#18 Plunge into Fun
$150

Starting bid

Choose between a 10-day pass or a Plunge Party for you and your friends at Plunge San Diego in Belmont Park in Mission Beach. Value: $300 Donor: Plunge San Diego
#19 Relief is in Sight
$50

Starting bid

$135 Certificate for a massage at Alternative Pain Relief Center on Grand Ave in Escondido. Value: $135 Donor: Erin Alessandro, Alternative Pain Relief Center
#20 Dine with Heroes
$200

Starting bid

Unique experience for up to 6 guests to enjoy a delicious dinner served by our hero firefighters, and get an exclusive tour of the station. Value: Priceless Donor: Escondido Firefighters Association
#21 Rustic Reflections Artwork
$50

Starting bid

Artwork by Ann Vero Boyer (4th grade). This unique piece of art features vibrant acrylic paint on rustic barn wood, blending modern creativity with a touch of countryside charm. Dimensions:14” wide x 24” tall Dimensions: Value: Priceless
#22 Trader Joe's Treats and Summer Fun
$100

Starting bid

Trader Joe's popular insulated bags (large and mini) with a variety of snacks, St. Mary Cookbook and voucher for (2) tickets to a Friday night summer show at Moonlight Theater in Vista. Value: $250 Donors: Moonlight Theater Productions; Barbara Brenkus
#23 Pizza & Mystery Night
$50

Starting bid

Tony Pepperoni Pizzeria $50 & (2) tickets to The Who Dunnit? Gaslamp Mystery Scavenger Hunt (approx. 2 hours). Value: $125 Donors: Tony Pepperoni Pizzeria; Murder N Mayhem: Murder Mysteries
#24 Swing and Snack Adventure
$50

Starting bid

(4) mini golf passes at Boomers! Vista and (5) Valued Guest Meal Cards for In-N-Out and merchandise including hat, golf balls, writing pad, pen and decals. Value: $125 Donors: Boomers!, In-N-Out
#25 From Harbor to Vine
$100

Starting bid

Harbor Tour Pass for four people on any regularly scheduled 1 or 2 hour narrated Harbor Tour AND a $50 Grapeline Gift Certificate that can be used at any California location: Temecula, Paso Robles, Santa Barbara or Sonoma/Napa Value: $210 Donors: Flagship Cruises & Events; Grapeline Wine Tours
#26 Party & Dine
$75

Starting bid

Free admission to Friday Night Happy Hour at the BellyUp for 10 people AND $50 Gift Card to BJ's Restaurant and Brewhouse Value: $170 Donors: BellyUp Tavern, BJ's Restaurant & Brewhouse
#27 Party Delight
$125

Starting bid

Enjoy a Custom Charcuterie Platter for 15-20 people by Paula Webb, a talented school parent, featuring artisanal cheeses, meats, nuts, and more. Plus, get a $100 gift certificate for flowers at the Flower Shop in Encinitas. Perfect for any event! Value: $300 Donors: Paula Webb Charcuterie Boards, The Flower Shop
#28 Take the Challenge - Guns and Hoses
$150

Starting bid

You and one guest will join the exclusive Guns and Hoses Event this September! Start your day with firearms training by range staff and then do some supervised target shooting. After, head to the fire station for hands-on training with real firefighters. It’s a unique, action-packed adventure you won’t forget! (Adults only) Value: Priceless Donors: Escondido Police Department
#29 Police Ride-along
$150

Starting bid

Get a thrilling ride-along with a Patrol/K9 Police Officer for up to 4 hours! Witness the action up close and see how these incredible teams work together to keep the community safe. It’s an adventure you won’t want to miss! Must be at least 16 years old, live within the Escondido city. Value: Priceless Donor: Zane Velazquez, Police Officer, City of Escondido
#30 Glamorous Hair
$75

Starting bid

Get a fabulous haircut or blowout service ($75) with Connor Moore in 4S Ranch. Elevate your hair game with Moroccan oil Root Boost and Volumizing Mousse included in this package. Perfect for a fresh, stylish look that will turn heads! Value: 150 Donors: Connor Moore, Barbara Brenkus
#31 Family Heritage
$150

Starting bid

(2) Hours of Family History Research with Professional Genealogist Tara Patregnani. This package also includes a custom Family Word Art graphic design. Value: $335 Donors: Capital Genealogy, All About Art
#32 Cultural Delight
$75

Starting bid

Enjoy a day of art and wine with this package! San Diego Museum of Art voucher for (4) general admission tickets AND (2) coupons each for (2) free wine tasings or glases redeemable at Orfila Estate Vineyard in Escondido or Brickmans Restaurant in San Marcos. Value: $180 Donors: San Diego Museum of Art, Orfila Estate Vineyard
#33 Dinner and a Concert
$75

Starting bid

Experience a memorable summer evening with two tickets to a concert at Moonlight Theater in Vista. Plus, enjoy five Valued Guest Meal Cards for In-N-Out and exclusive merchandise including XL t-shirt, insulated lunch bag and water bottle. Value: $150 Donors: Moonlight Theatre, In-N-Out
#34 Family Fun Experience
$50

Starting bid

Living Coast Discovery Center in Chula Vista (4) admission tickets for 2 adults and 2 kids. Plus, (4) Chick-fil-A "be our guest" gift cards. Value: $110 Donors: Living Coast Discovery Center, Chick-fil-A
#35 A Walk on Grand
$75

Starting bid

Stroll down Grand Ave with a $40 to The Grand Tea Room, $50 to The Villa on Grand AND a variety of handmade items from local artisans at CoLabCrafts including a purse, phone holder, pet leash sleeve, pens and more. Value: $175 Donors: The Grand Tea Room, The Villa on Grand, CoLabCrafts
#36 Taste of Exploration
$150

Starting bid

Dive into a day of marine exploration with (4) passes to Birch Aquarium at Scripps. Afterward, unwind with two coupons each for (2) free wine tastings or glasses redeemable at Orfila Estate Vineyard in Escondido or Brickmans Restaurant in San Marcos worth $50. Value: $320 Donors: Birch Aquarium at Scripps, Orfila Estate Vineyard
#37 Twirl and Tea Time
$75

Starting bid

Give your child the gift of movement with one month of kids dance classes at Lovely Leaps. Afterward, indulge in savory and sweet treats with a $40 to The Grand Tea Room in Escondido. Value: $170 Donors: Lovely Leaps, The Grand Tea Room
#38 VIP Adventure Package 1
$75

Starting bid

Explore San Diego like never before with (2) VIP passes for the Old Town Trolley or SEAL tour and (2) tickets to the USS Midway Museum. Perfect for history buffs and adventure seekers! Value: $168 Donors: Old Town Trolley Tours, USS Midway Museum
#39 VIP Adventure Package 2
$75

Starting bid

Explore San Diego like never before with (2) VIP passes for the Old Town Trolley or SEAL tour and (2) tickets to the USS Midway Museum. Perfect for history buffs and adventure seekers! Value: $168 Donors: Old Town Trolley Tours, USS Midway Museum
#40 Golf & Pizza Pack
$50

Starting bid

(2) players can enjoy a round of golf at Emerald Isle Golf Course in Oceanside. After a day on the greens, treat yourself to a delicious meal with $40 to Fillippi’s Pizza Grotto in Escondido. Value: $120 Donors: Emerald Isle Golf Course, Filippi's Pizza Grotto
#41 Animal Encounter
$50

Starting bid

Experience a private tour for four at Happy Heart Haven in Valley Center, where you’ll spend quality time with special animals and get a fun, entertaining tour. Plus, enjoy (5) Chick-fil-A "be our guest" gift cards along with t-shirt, cow stuffed animal and water tumbler. Value: $125 Donors: Happy Heart Haven, Chick-fil-A
#42 Succulent Landscape
$30

Starting bid

Enhance your home with a beautiful succulent flower arrangement by Vero Boyer, a talented school parent and owner of EcoDeisgnSD. Value: $60 Donor: EcoDesignSD
#43 Landscape Consultation I
$50

Starting bid

Transform your outdoor space with a 1-hour at-home landscape consultation with Vero Boyer, a talented school parent of EcoDesignSD. Value: $150 Donor: EcoDesignSD
#44 Landscape Consultation II
$50

Starting bid

Transform your outdoor space with a 1-hour at-home landscape consultation with Vero Boyer, a talented school parent and owner of EcoDesignSD. Value: $150 Donor: EcoDesignSD
#45 Landscape Consultation III
$50

Starting bid

Transform your outdoor space with a 1-hour at-home landscape consultation with Vero Boyer, a talented school parent and owner of EcoDesignSD. Value: $150 Donor: EcoDesignSD
#46 Landscape Transformation
$150

Starting bid

Get a $500 Discount when contracting a $5000 job. EcoDesigns specializes in landscape design, patio covers, retaining walls, fences, concrete, irrigation, and more. Value: $500 Donor: EcoDesignSD
#47 Jewels and Gems for High School Success
$150

Starting bid

Learn the "Jewels and Gems" for High School Success. Get (5) two-hour tutoring sessions focused on English writing and essays, tailored for middle school/8th grade students. Led by a seasoned 25-year high school ELA teacher at San Pasqual, Karen Jewell. This package includes school supplies and a book perfect for boosting confidence and skills! Value: $500 Donor: Karen Jewell
#48 Skies the Limit
$75

Starting bid

Sky Zone Trampoline Park (4) 1-hr jump passes, 4 glow shirts and 4 branded socks. Plus, $25 to Big 5 Sporting Goods. Value: $160 Donors: Sky Zone, Big 5
#49 Radiant Glow Facial
$100

Starting bid

Indulge in a luxurious facial by Barbie Bass, a talented school parent. This treatment promises to leave your skin glowing and refreshed. Value $200 Donor: Barbie's Esthetics
#50 Get Smart
$75

Starting bid

One month standard tutoring package includes (8) online tutoring sessions. Value: $200 Donor: Camp Homework
#51 Hearts in Harmony Necklace & Earrings in Yellow Gold
$200

Starting bid

Meticulously crafted from premium 925 sterling silver and elegantly coated in a rich yellow gold overlay. The pendant features a dual-heart design, symbolizing enduring bonds and harmonious relationships. Complementing the pendant, the crescent-shaped hug earrings embody grace and modern style. Value: $400 Donor: Jewels With a Purpose
#52 Modern Classic Necklace & Earrings Set in White Gold
$250

Starting bid

The necklace and earrings are crafted from solid 925 sterling silver and overlaid with white gold to ensure durability and a luxurious finish. Each simulated diamond is carefully selected for its sheen and brilliance. The chain measures 18 inches and has a lobster clasp. All pieces in the set are hypoallergenic. Value: $500 Donor: Jewels With a Purpose
#53 Climb to New Heights
$125

Starting bid

Embark on an exciting adventure with a 1-month membership for two at Mesa Rim Climbing. This package includes rental gear and a belay lesson, perfect for both beginners and experienced climbers. Value: $275 Donors: Mesa Rim Climbing
#54 Performing Arts Experience
$100

Starting bid

Perfect for those who appreciate live theater and exceptional performances! Vouchers for (2) tickets to select professional performances at the Poway Center for the Performing Arts AND (2) reserved seats for a Moonlight Theatre Summer Concert Series. Value: $220 Donors: Poway OnStage, Moonlight Youth Theatre
#55 Tropical Bliss
$300

Starting bid

Escape to Cancun’s pristine beaches and enjoy a rejuvenating stay that promises relaxation, sun-kissed memories, and family fun! Each certificate provides: Accommodation for (5) days/(4) nights in Cancun, Mexico at either Ocean Spa Hotel or Laguna Suites for up to (2) adults and (2) kids under age of 12; Transportation from the airport to the resort; Two $30 USD spa credits. YOU MUST REGISTER YOUR GIFT CERTIFICATE in 30 DAYS. Value: $795 Donor: CancunCards.com
#56 Caribbean Dreams
$300

Starting bid

Immerse yourself in the turquoise waters of the Caribbean Sea. Bid on this package for an unforgettable family vacation in Cancun. Each certificate provides: Accommodation for (5) days/(4) nights in Cancun, Mexico at either Ocean Spa Hotel or Laguna Suites for up to (2) adults and (2) kids under age of 12; Transportation from the airport to the resort; Two $30 USD spa credits. YOU MUST REGISTER YOUR GIFT CERTIFICATE in 30 DAYS. Value: $795 Donor: CancunCards.com
#57 Cancun Escape
$300

Starting bid

Treat your family to an adventure-filled escape with promises of sun, sea, and smiles. Each certificate provides: Accommodation for (5) days/(4) nights in Cancun, Mexico at either Ocean Spa Hotel or Laguna Suites for up to (2) adults and (2) kids under age of 12; Transportation from the airport to the resort; Two $30 USD spa credits. YOU MUST REGISTER YOUR GIFT CERTIFICATE in 30 DAYS. Value: $795 Donor: CancunCards.com
#58 Gift of Coding
$70

Starting bid

Give your child the gift of coding! Includes two complimentary coding classes where your child can learn Python (grades 4 & up) or Java (grades 5 & up). Perfect for beginners or those looking to advance their skills. Choose between online or in-person sessions at our Carmel Valley campus and get expert instruction in a fun, supportive environment. Value: $130 Donor: League of Amazing Programmers (Jed Stumpf, School Parent)
#59 Ready to Code?
$70

Starting bid

Give your child the gift of coding! Includes two complimentary coding classes where your child can learn Python (grades 4 & up) or Java (grades 5 & up). Perfect for beginners or those looking to advance their skills. Choose between online or in-person sessions at our Carmel Valley campus and get expert instruction in a fun, supportive environment. Value: $130 Donor: League of Amazing Programmers (Jed Stumpf, School Parent)
#60 Santorini Faith Cross in Yellow Gold
$300

Starting bid

This stunning piece combines faith and artistry with Mediterranean-inspired craftsmanship. Handcrafted from 925 sterling silver with a gold overlay, it features a 17-inch paperclip chain and a double-sided cross pendant. One side showcases five turquoise stones with sunburst engravings, while the other side has “FAITH” elegantly engraved with clover-like accents. The modern chain and easy-to-use lobster clasp complete this exquisite accessory. Value: $700 Donor: Jewels with a Purpose
#61 Santorini Hug Earrings in Yellow Gold
$250

Starting bid

These elegant earrings blend timeless design with Mediterranean charm. Crafted from 925 sterling silver with a gold overlay, they feature authentic turquoise gemstones set against intricate filigree patterns. Designed in a classic “hug” style, they embrace the ear with comfort and beauty, evoking the serene waters and sunlit mornings of Santorini. Value: $500 Donor: Jewels with a Purpose
#62 Comedy Club
$50

Starting bid

Grand Comedy Club in Escondido is opening soon at North County Mall. This package includes free admission for up to 5 people plus (4) Chick-fil-A "be our guest" gift cards. Value: $120 Donors: Grand Comedy Club, Chick-fil-A
#63 All Laughs
$50

Starting bid

Grand Comedy Club in Escondido – free t-shirt, hat and admission for up to 5 people plus (4) Chick-fil-A "be our guest" gift cards. Value: $120 Donors: Grand Comedy Club, Chick-fil-A
#64 Best of the Bay
$50

Starting bid

City Cruises (Hornblower) Voucher for (2) people aboard the San Diego Best of the Bay or Whale Watching Cruise. Value: $130 Donor: City Cruises
#65 The Home Chef
$80

Starting bid

Enjoy a $150 gift certificate to WinCo Foods in San Marcos, perfect for stocking up on your favorite ingredients. Enhance your cooking with recipes from the St. Mary Church Cookbook, and unwind with a bottle of fine wine. Value: $175 Donor: WinCo Foods, St. Mary Church
#66 Recipes for Life
$80

Starting bid

Enjoy a $150 gift certificate to WinCo Foods in San Marcos, perfect for stocking up on your favorite ingredients. Enhance your cooking with recipes from the St. Mary Church Cookbook, and unwind with a bottle of fine wine. Value $175 Donors: WinCo Foods, St. Mary Church
#67 Coffee Lovers
$175

Starting bid

Elevate your coffee experience with this sleek Ninja Espresso and Coffee Barista System and a curated selection of coffee and espresso-related items including 2 bags of coffee beans, coffee and spice grinder, 3 bottles of flavored syrup, 4 espresso cups, biscotti, 16 oz tumblr and a $25 gift card to Better Buzz. Value: $350 Donor: St. Mary Preschool Families
#68 Paintball Package
$75

Starting bid

Paintball Family 4-Pack Certificate for walk-on play on Saturday and Sunday. Includes gun, full face mask goggle for each and 1,000 paintballs to share. Value: $180 Donor: Velocity Paintball Park
#69 Daydream Discoveries
$60

Starting bid

Love is in the air with this basket of curated gifts from Daydream co-op shop located in downtown Escondido features products by talented makers, creatives and retailers. Value: $120 Donor: Daydream
#70 Men's Adventure Pack
$80

Starting bid

Freedom Foundry Men's Flannel Jackets and Shirts with Cooler and Water Bottle. Value: $150 Donor: Freedom Foundry
#71 Besties Beauty Break
$120

Starting bid

This would make a great Mother's Day or Birthday gift! Enjoy (2) 50-minute Custom Facials at Sweet Checks Beauty Bar in Carlsbad. Plus, enjoy this bottle of Rose, candle, mini facials and more. Value: $225 Donor: Sweet Cheeks Beauty Bar
#72 Gourmet Wine Delight
$75

Starting bid

Basket features Bernardo Winery's finest Rose and Red Wine paired with gourmet olives, Pear White Balsamic Vinegar and Raspberry Wasabi Mustard. Complete with a stylish wine towel perfect for any wine lover. Value: $150 Donor: Bernardo Winery
#73 Orthodontic Care
$500

Starting bid

Invest in your health and well-being with this $2,000 Orthodontic Gift Certificate towards braces/aligners, Oral-B toothbrush bundle, Burst cordless water flosser, and Stanley tumbler. Value: $2,315 Donor: Happier Smiles Orthodontics
#74 Escondido History Tour
$100

Starting bid

Enjoy a private tour for up to 6 people, visiting the Victorian Hoffman House, Santa Fe Train Depot, and Blacksmith building. Includes a softcover edition of the Escondido Pictorial History book and an Escondido candle. Value: Priceless Donor: Escondido History Center
#75 Babysitting by Ms. Bailey
$50

Starting bid

Treat yourself to a well-deserved break. Enjoy up to 4 hours of babysitting by the wonderful Ms. Bailey Prieto, who will take excellent care of up to 4 kids. Value: $125 Donor: Ms. Bailey Prieto, After-School Care Lead
#76 Royal Sapphires Cocktail Ring Size 7 in White Gold
$250

Starting bid

This stunning ring features a dazzling ice-cut blue sapphire stone at its center. Surrounding the sapphire is a halo of sparkling cubic zirconia stones, carefully selected for their brilliant shine and clarity. The band of the ring is crafted in 925 sterling silver, a metal known for its durability, shine, and long-lasting quality. A white gold overlay is applied to the sterling silver, giving the ring a sleek, modern finish. Value: $500 Donor: Jewels With a Purpose
#77 Royal Sapphires Necklace & Earrings Set in White Gold
$300

Starting bid

The combination of the 925 sterling silver base, white gold overlay, and the striking blue sapphire stones creates an enchanting, timeless set that will leave a lasting impression wherever you go. Value: $800 Donor: Jewels With a Purpose
#78 Radiant Citrine Cocktail Ring Size 7 in White Gold
$250

Starting bid

Radiant Citrine Cocktail Ring Size 7 in White Gold. Crafted in 925 sterling silver with a refined white gold overlay. At its center, the ring showcases a captivating simulated citrine gemstone, cut in a distinctive ice-cut shape. Encircling the centerpiece is a delicate halo of sparkling cubic zirconia stones. Value: $500 Donor: Jewels With a Purpose
#79 Synergy Earrings in Yellow Gold
$160

Starting bid

Celebrate timeless elegance with these beautifully crafted earrings in yellow gold. Made from 925 sterling silver with a rich gold overlay, they feature a contemporary oval silhouette and a softly brushed texture. A sleek horizontal bar adds a modern touch . Designed with a secure hinged clasp, they offer comfort for all-day wear, perfect for both casual and formal occasions. These earrings are a must-have for any jewelry collection, blending classic and modern aesthetics with refined elegance. Value: $300 Donor: Jewels With a Purpose
#80 Free Dress for your Child's Class
$50

Starting bid

Give your child's class the ultimate treat -- a day without uniforms! (free dress rules apply.) Value: Priceless
#81 Popcorn and Movie party for your Child's Class
$50

Starting bid

Treat your child's class to an unforgettable popcorn and movie party! Value: Priceless
#82 First Communion Reserved Seats (Ambo)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (Ambo/Left side) at 2025 First Communion Mass.
#83 First Communion Reserved Seats (Podium)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (Podium/Right side) at 2025 First Communion Mass.
#84 May Crowning Reserved Seats (Ambo)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (Ambo/Left side) at 2025 First Communion Mass.
#85 May Crowning Reserved Seats (Podium)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (Podium/Right side) at 2025 May Crowning.
#86 Kinder Promotion Reserved Seats (Left)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (left side) at 2025 Kindergarten Promotion Ceremony in the Parish Hall.
#87 Kinder Promotion Reserved Seats (Right)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (right side) at 2025 Kindergarten Promotion Ceremony in the Parish Hall.
#88 - 8th Grade Grad Mass (Ambo)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row front row (Ambo/Left side) at 2025 8th Grade Graduation Mass.
#89 - 8th Grade Grad Mass (Podium)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (Podium/Right side) at 2025 8th Grade Graduation Mass.
#90 - 8th Grade Grad Ceremony (Left)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (left side) at 2025 8th Grade Graduation Ceremony in the Parish Hall.
#91 - 8th Grade Grad Ceremony (Right)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (right side) at 2025 8th Grade Graduation Ceremony in the Parish Hall.
#92 All Saints Day (Ambo)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (Ambo/Left side) at 2025 All Saints Day Mass and Program.
#93 All Saints Day (Podium)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (Podium/Right side) at 2025 All Saints Day Mass and Program.
#94 Christmas Pageant (Ambo)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (Ambo/Left side) at 2025 Christmas Pageant.
#95 Christmas Pageant (Podium)
$50

Starting bid

Get priority reserved seating for the entire front row (Podium/Right side) at 2025 Christmas Pageant.
#96 Fall Festival Music Performance - Left
$50

Starting bid

Get priority reserved seating in the front row (Left/Field side) at the school music performance during the 2025 Parish Fall Festival.
#97 Fall Festival Music Performance - Right
$50

Starting bid

Get priority reserved seating in the front row (Right/School side) at the school music performance during the 2025 Parish Fall Festival.
#98 - Kinder Art Project - Kinder Garden
$50

Starting bid

Bid on this adorable standing wood planter box, lovingly painted with colorful handprints by our Kindergarten artists. Perfect for adding a touch of joy and creativity to your garden!
#99 - 1st Grade Art Project - Wings
$50

Starting bid

Own this beautiful 30 x 15” canvas painting, where 1st graders’ fingerprints create charming birds. It features the heartfelt saying: “To our children…we give you two things – one is roots, the other wings.” A perfect piece to cherish forever!
#100 - 2nd Grade Art Project - Under the Sea
$50

Starting bid

Dive into this framed 24" x 36" sketch art, beautifully created by our talented 2nd graders. This enchanting under-the-sea scene is sure to bring a splash of creativity and wonder to any space!
#101 - 3rd Grade Art Project - Flower Pillow
$50

Starting bid

Brighten up your home with these two charming pillows, decorated with felt flowers by our creative 3rd graders. These cozy and colorful pillows are perfect for adding a touch of handmade love to any room!
#102 - 4th Grade Art Project - The Bear Republic
$50

Starting bid

Add a rustic touch to your decor with this 34"x20" wooden wall hanging, beautifully colored by our talented 4th graders. This unique Bear Republic piece is perfect for showcasing their artistic skills and bringing a bit of nature indoors!
#103 - 5th Grade Art Project - Galaxy
$50

Starting bid

Explore the cosmos with this 24"x36" framed art, created by our 5th graders. Hung in landscape style, this “Galaxy” piece captures the beauty and mystery of outer space, making it a stellar addition to any room!
#104 - 6th/7th Grade Art Project - Colorful Sunset
$50

Starting bid

Bring a burst of color and creativity to your space with this 34"x24” artwork, crafted by our 6th and 7th graders. Using acrylic paint, recycled wine corks, and wood from a construction site, they’ve depicted a vibrant tropical scene that’s both eco-friendly and stunning!
