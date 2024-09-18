Jack-o'-lantern Jamboree

Pumpkin Carving Contest, $5 per pumpkin. Fundraiser for Harper Creek Optimist Club. Purchase your own pumpkin and decorate or carve at home. Drop off at Station 66, On October 13th, 2024, from 11AM-1AM for judging. Stay for Punkin' Chunkin' 1pm-3pm. Awards presented at 3:30pm on 10/13. Take home pumpkin after awards are presented.

