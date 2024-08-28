Hosted by

Slifer Smith & Frampton Foundation

About this event

Sales closed

Slifer Smith & Frampton Foundation Benefit Concert – Silent Auction

Pick-up location

400 Main St, Frisco, CO 80443, USA

Breckenridge Golf Club - Twosome of 18 Holes of Golf item
Breckenridge Golf Club - Twosome of 18 Holes of Golf
$100

Starting bid

Breckenridge Golf Club - Twosome of 18 holes including cart and range balls worth $300.00. Valid through July 31, 2025, M-Th any time of day, Friday-Sun after 1pm.
Breckenridge Golf Club - Twosome of 18 Holes of Golf item
Breckenridge Golf Club - Twosome of 18 Holes of Golf
$100

Starting bid

Breckenridge Golf Club - Twosome of 18 holes including cart and range balls worth $300.00. Valid through July 31, 2025, M-Th any time of day, Friday-Sun after 1pm.
Silverthorne Recreation Center - Class Pass item
Silverthorne Recreation Center - Class Pass
$35

Starting bid

Silverthorne Recreation Center - Class Pass worth $70.00.
AC Hotel - One Night w/ Breakfast item
AC Hotel - One Night w/ Breakfast
$100

Starting bid

AC Hotel - One Night in standard king w/ Breakfast. Valid thru June 1, 2025. Blackout dates Nov. 27-30, Dec 31-Jan 05, Jan 17-20, Feb 14-22, Mar 14-23
The Dog Chalet - 10 days of Doggy Day Care item
The Dog Chalet - 10 days of Doggy Day Care
$150

Starting bid

10 days of Doggy Day Care at The Dog Chalet - worth $400.00. Valid until 12/31/25. Dog must be non-aggressive, current on vaccinations and spayed/neutered if over a year old.
Bistro North Restaurant - $100.00 Gift Card item
Bistro North Restaurant - $100.00 Gift Card
$50

Starting bid

Bistro North Restaurant - $100.00 Gift Card.
Frisco Cuts - Cut & Highlight item
Frisco Cuts - Cut & Highlight
$82.50

Starting bid

Frisco Cuts - Cut & Highlight w/ Emma Rodgers worth $165.00.
Frisco Cuts - Men's Cut item
Frisco Cuts - Men's Cut
$32.50

Starting bid

Frisco Cuts - Men's Cut w/ Jeannine worth $65.00.
Robbies Tavern Restaurant - $50.00 Gift Card item
Robbies Tavern Restaurant - $50.00 Gift Card
$25

Starting bid

Robbies Tavern Restaurant - $50.00 Gift Card.
The Canteen Restaurant - $50.00 Gift Card item
The Canteen Restaurant - $50.00 Gift Card
$25

Starting bid

The Canteen Restaurant - $50.00 Gift Card
RMU - Core Pack 15L Backpack (Black) item
RMU - Core Pack 15L Backpack (Black) item
RMU - Core Pack 15L Backpack (Black)
$80

Starting bid

RMU - Core Pack 15L Pack worth $159.00
Hearthstone Restaurant - $75.00 Gift Card item
Hearthstone Restaurant - $75.00 Gift Card
$37.50

Starting bid

Hearthstone Restaurant - $75.00 Gift Card
Breckenridge Distillery - Tasting, Bottle, Glassware & $50 item
Breckenridge Distillery - Tasting, Bottle, Glassware & $50
$70

Starting bid

Breckenridge Distillery - Upgraded Tasting at the Breck Distillery for up to 5 people. The recipient will also receive one Bottle of Liquor (Bourbon, Rum, Gin or Vodka) + two pieces of glassware and a $50 gift card. Total Value over $140.00.
The Crown Coffee Bar - $25.00 Gift Card item
The Crown Coffee Bar - $25.00 Gift Card
$12.50

Starting bid

The Crown Coffee Bar - $25.00 Gift Card.
Whiskey Star Restaurant - $50.00 Gift Card item
Whiskey Star Restaurant - $50.00 Gift Card
$25

Starting bid

Whiskey Star Restaurant - $50.00 Gift Card.
Molly Jacks Restaurant - $25.00 Gift Card item
Molly Jacks Restaurant - $25.00 Gift Card
$12.50

Starting bid

Molly Jacks Restaurant - $25.00 Gift Card.
Molly Jacks Restaurant - $25.00 Gift Card item
Molly Jacks Restaurant - $25.00 Gift Card
$12.50

Starting bid

Molly Jacks Restaurant - $25.00 Gift Card.
La Francaise Bakery - $75.00 Gift Card item
La Francaise Bakery - $75.00 Gift Card
$37.50

Starting bid

La Francaise Bakery - $75.00 Gift Card.
La Francaise Bistro - $200.00 Gift Card item
La Francaise Bistro - $200.00 Gift Card
$100

Starting bid

La Francaise Bistro - $200.00 Gift Card.
Hypnotic Hands Massage (60 min) - $115.00 Gift Card item
Hypnotic Hands Massage (60 min) - $115.00 Gift Card
$57.50

Starting bid

Hypnotic Hands Massage (60 min) - $115.00 Gift Card.
Breckenridge Chopping Block - $100.00 Gift Card item
Breckenridge Chopping Block - $100.00 Gift Card
$50

Starting bid

Breckenridge Chopping Block - $100.00 Gift Card.
Breckenridge Chopping Block - $100.00 Gift Card item
Breckenridge Chopping Block - $100.00 Gift Card
$50

Starting bid

Breckenridge Chopping Block - $100.00 Gift Card.
Outlets at Silverthorne - $200.00 Gift Card item
Outlets at Silverthorne - $200.00 Gift Card
$100

Starting bid

Outlets at Silverthorne - $200.00 Gift Card.
Legends Steakhouse Restaurant - $100.00 Gift Card item
Legends Steakhouse Restaurant - $100.00 Gift Card
$50

Starting bid

Legends Steakhouse Restaurant - $100.00 Gift Card.
Breckenridge Mountain Massage (90 min) - $125.00 Gift Card item
Breckenridge Mountain Massage (90 min) - $125.00 Gift Card
$62.50

Starting bid

Breckenridge Mountain Massage (90 min) - $125.00 Gift Card.
Big City Blues Clothing Store - $100.00 Gift Card item
Big City Blues Clothing Store - $100.00 Gift Card
$50

Starting bid

Big City Blues Clothing Store - $100.00 Gift Card.
Blue Sage Spa - $150.00 Gift Card (1 hour massage) item
Blue Sage Spa - $150.00 Gift Card (1 hour massage)
$75

Starting bid

Blue Sage Spa - $150.00 Gift Card (1 hour massage).
Climax Jerky item
Climax Jerky
$25

Starting bid

Climax Jerky worth $50.00.
Climax Jerky item
Climax Jerky
$25

Starting bid

Climax Jerky worth $50.00.
Breckenridge Backstage Theater Four Pack - $200.00 item
Breckenridge Backstage Theater Four Pack - $200.00
$100

Starting bid

Breckenridge Backstage Theater Four Pack - $200.00.
Amazing Grace Organic Restaurant - $50.00 Gift Card item
Amazing Grace Organic Restaurant - $50.00 Gift Card
$25

Starting bid

Amazing Grace Organic Restaurant - $50.00 Gift Card.
Amazing Grace Organic Restaurant - $50.00 Gift Card item
Amazing Grace Organic Restaurant - $50.00 Gift Card
$25

Starting bid

Amazing Grace Organic Restaurant - $50.00 Gift Card.
Bhava Boutique - $50.00 Gift Card item
Bhava Boutique - $50.00 Gift Card
$25

Starting bid

Bhava Boutique - $50.00 Gift Card.
Twist Restaurant - $75.00 Gift Card item
Twist Restaurant - $75.00 Gift Card
$37.50

Starting bid

Twist Restaurant - $75.00 Gift Card.
Aurum/Carlin Restaurant - $100.00 Gift Card item
Aurum/Carlin Restaurant - $100.00 Gift Card
$50

Starting bid

Aurum/Carlin Restaurant - $100.00 Gift Card.
Sancho's Restaurant - $40.00 Gift Card item
Sancho's Restaurant - $40.00 Gift Card
$20

Starting bid

Sancho's Restaurant - $40.00 Gift Card.
Briar Rose Restaurant - $75.00 Gift Card item
Briar Rose Restaurant - $75.00 Gift Card
$37.50

Starting bid

Briar Rose Restaurant - $75.00 Gift Card
Empire Burger - $40.00 Gift Card item
Empire Burger - $40.00 Gift Card
$20

Starting bid

Empire Burger - $40.00 Gift Card.
Empire Burger - $40.00 Gift Card item
Empire Burger - $40.00 Gift Card
$20

Starting bid

Empire Burger - $40.00 Gift Card.
Keystone Golf Club - Twosome of 18 holes of Golf item
Keystone Golf Club - Twosome of 18 holes of Golf
$100

Starting bid

One round of 18 holes of golf for 2 players with a cart and practice facility access. Valid Sunday through Thursday after 11:00AM, at either the Ranch or River Course worth $390.00.
Keystone Golf Club - Twosome of 18 holes of Golf item
Keystone Golf Club - Twosome of 18 holes of Golf
$100

Starting bid

One round of 18 holes of golf for 2 players with a cart and practice facility access. Valid Sunday through Thursday after 11:00AM, at either the Ranch or River Course worth $390.00.
Syndicate Brewing Company - $25.00 Gift Card & M T-Shirt item
Syndicate Brewing Company - $25.00 Gift Card & M T-Shirt item
Syndicate Brewing Company - $25.00 Gift Card & M T-Shirt
$25

Starting bid

Syndicate Brewing Company - $25.00 Gift Card & T-Shirt worth $50.00.
Breckenridge Recreation Center - 6 Punch Pass Card. item
Breckenridge Recreation Center - 6 Punch Pass Card.
$50

Starting bid

Breckenridge Recreation Center - 6 Punch Pass Card worth $100.00.
Breckenridge Recreation Center - 6 Punch Pass Card. item
Breckenridge Recreation Center - 6 Punch Pass Card.
$50

Starting bid

Breckenridge Recreation Center - 6 Punch Pass Card worth $100.00.
Love and Laquers - $70.00 Gift Card item
Love and Laquers - $70.00 Gift Card
$35

Starting bid

Love and Laquers - $70.00 Gift Card.
Outer Range Brewery - $50.00 Gift Card item
Outer Range Brewery - $50.00 Gift Card
$25

Starting bid

Outer Range Brewery - $50.00 Gift Card.
Sauce on the Blue - $50.00 Gift Card item
Sauce on the Blue - $50.00 Gift Card
$25

Starting bid

Sauce on the Blue - $50.00 Gift Card.
Mode Boutique - $150.00 Gift Card item
Mode Boutique - $150.00 Gift Card
$75

Starting bid

Mode Boutique - $150.00 Gift Card.
Rootstalk/Radicato - $100.00 Gift Card item
Rootstalk/Radicato - $100.00 Gift Card
$50

Starting bid

Rootstalk/Radicato - $100.00 Gift Card.
Summit Arcade - $100.00 Gift Card item
Summit Arcade - $100.00 Gift Card
$50

Starting bid

Summit Arcade - $100.00 Gift Card.
Silverthorne Carwash - 5, $19 Auto Carwash Coupons item
Silverthorne Carwash - 5, $19 Auto Carwash Coupons
$50

Starting bid

Silverthorne Carwash - 5, $19 Auto Carwash Coupons worth $95.00.
Avalanche Sports -Men's Size L Mountain Bike Kit item
Avalanche Sports -Men's Size L Mountain Bike Kit item
Avalanche Sports -Men's Size L Mountain Bike Kit
$100

Starting bid

Men's Gray Fox Top/Fox Blue Shorts/Pearl Izumi cCamois - All Size L, Valued at $200+
DonLo - blanket & candle item
DonLo - blanket & candle item
DonLo - blanket & candle
$80

Starting bid

A lovely blanket and candle from DonLo valued at $190.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!