1 Class - Beginner Spanish Dance - Rumba Flamenca & Sambra (Spring 2025)

This is a drop-in class option where you may choose 1 or more dates to participate. Classes are on Thursdays from 4/12-6/14 from 10:45-11:45am (7 classes, no class 4/19, 5/31, 6/7). Ages: Teens & Adults

This is a drop-in class option where you may choose 1 or more dates to participate. Classes are on Thursdays from 4/12-6/14 from 10:45-11:45am (7 classes, no class 4/19, 5/31, 6/7). Ages: Teens & Adults

seeMoreDetailsMobile