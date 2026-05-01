Haircuts For Those In Need Inc

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Haircuts For Those In Need Inc

About this event

Sales closed

10" Floral Hanging Basket 2026

484 Connecticut St

Buffalo, NY 14213, USA

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$

10" Combo basket item
10" Combo basket
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/24 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ Calibrachoa “Million Belles Petunia” item
10″ Calibrachoa “Million Belles Petunia”
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ Begonia item
10″ Begonia
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ Lantana item
10″ Lantana
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ Lobelia item
10″ Lobelia
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ Boston Fern item
10″ Boston Fern
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ Torenia item
10″ Torenia
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ Begonia Dragon WIng item
10″ Begonia Dragon WIng
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ Petunia item
10″ Petunia
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ Geranium item
10″ Geranium
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ New Guinea Impatients item
10″ New Guinea Impatients
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

10″ Portulaca item
10″ Portulaca
$25

Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!