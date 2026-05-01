10" Floral Hanging Basket 2026

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About this event
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Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/24 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Sales close on 5/7 at 9am. Pick up on 5/9 from 10am-4pm Salon de Coquette 484 Connecticut Street Buffalo, NY 14213.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!