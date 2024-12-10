100 Black Men of Savannah, Inc
100 Black Men of Savannah's 2025 Annual Grand Scholarship Gala
100 General McIntosh Blvd
Savannah, GA 31401, USA
General admission
$175
add
General Admission Table of 10 Guests
$1,750
add
VIP admission
$200
add
VIP Table of 10 guests
$2,000
add
Title Sponsor
$50,000
Title Sponsor
Title Sponsor
seeMoreDetailsMobile
add
Culinary Sponsor
$30,000
add
Speaker Sponsor
$20,000
add
A/V sponsor
$15,000
add
Reception Sponsor
$10,000
add
Gold Sponsor
$5,000
add
Victor
$2,500
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout