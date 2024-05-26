Silent Auction

Hosted by

GIFT BASKET item
$20

Starting bid

Eugene's local Pink Haired Realtor, Stacy De Hart with Icon Realty has a fun Surprise Gift Basket.
Brand New Speaker set item
$20

Starting bid

Brads Car Tunes Has generously donated brand new speakers valued at a $100.
Light Therapy Facial item
$50

Starting bid

Berry Hill Salon and Tattoo Has generously donated A light therapy facial valued at a $105.
25 gift card for Roccos Remedy item
$10

Starting bid

Your local hormone specialist, Kari Rocco has generously given us the $25 cert to be used towards services.
Casino Night!!!!! From Fallon Love productions item
$100

Starting bid

Wanna have a big party.... A casino night is a perfect environment for fun. Valued at over $600 from Fallon Love productions.
Elite Wellness gift basket item
$50

Starting bid

Elite wellness and spa Put together of goody bag with all kinds of surprises...
Elite Wellness Gift card item
$45

Starting bid

Elite Wellness Has generously donated a $75 gift card to be used towards IV nutrition, weight, loss, injections and other services they provide.
Elite Wellness gift certificate item
$45

Starting bid

Elite Wellness Has generously donated a $75 gift card to be used towards IV nutrition, weight, loss, injections and other services they provide.
100 gift card item
$50

Starting bid

Full set of hard gel nails from Phenominail
Full auto Detail item
$150

Starting bid

Extreme clean car detailing has donated a full service detail.
100 gift card item
$50

Starting bid

Full set of acrylic nails from nail baby.
Extreme clean mini detail value $75. item
$40

Starting bid

Who doesn't love a clean car? Extreme clean auto detailing has generously donated a mini clean.
Mini detail from Extreme Clean item
$40

Starting bid

Who doesn't love a clean car? Extreme clean auto detailing has generously donated a mini clean.
75 minute Facial item
$60

Starting bid

Skin care by Rebecca Heisen LLC. Has generously donated a seventy five minute facial valued at $150
Gift Card item
$15

Starting bid

Thanks to Mucho, Gusto and partnering restaurants. $30 gift card.
Gift Card item
$15

Starting bid

Thanks to Mucho, Gusto and partnering restaurants. $30 gift card.
Gas Card item
$10

Starting bid

Performance heating and cooling donated a gas card because who doesn't need gas?
Gift card for Cascade Home Center item
$25

Starting bid

Cascade home center has donated a $50 gift card.
Angkor Cambodian restaurant item
$40

Starting bid

$75 worth of food from Ankgor. Delicious Cambodian cuisine.
Electrolysis Hair Removal!!! item
$20

Starting bid

30 minutes and consultation with Cynthia Uding, Caring touch electrolysis.
Emerald Nutrition item
$20

Starting bid

Emerald nutrition has donated a little Goody bag to support health and wellness valued at $47.
Beer Garden Glasses and gift card item
$15

Starting bid

A token of their support. The beer garden has given you a card to have a drink on them. And their branded glasses. Valued at 25
Donation Bucket From Hop Valley item
$25

Starting bid

Hop Valley loves to support this non-profit of ours. You won't want to miss out on what they donated....Swag bucket and gift card.
Haircut From House of Fades item
$10

Starting bid

The amazing House of Fades, haircut of your choice with a shampoo and massage valued at $46.
House of Fades haircut item
$10

Starting bid

The amazing House of Fades, haircut of your choice with a shampoo and massage valued at $46.
Dopamine K9 Training item
$20

Starting bid

Eugene's premiere dog training, dopamine canine training. Donated a 90 minute session valued at a $175.
4 hours of administrative assistance item
$10

Starting bid

Smart freelancing parents LLC has donated four hours of administrative assistance for your business valued at two hundred and twenty dollars.
Administrative Assistance item
$10

Starting bid

Smart freelancing parents LLC has donated four hours of administrative assistance for your business valued at two hundred and twenty dollars.
New leaf hyperbaric and sauna. item
$90

Starting bid

New leaf hyperbaric's proudly supports Varga Medical Art incorporated, 65 minute hyperbaric plus 30 minute sauna valued at $185
New Leaf Hyperbaric item
$75

Starting bid

New leaf hyperbaric's proudly supports Varga Medical Art incorporated, 60 minute massage and 20 minute red light power bed valued at $150
MJ Photography Photo session valued at 500 item
$150

Starting bid

Michelle Jackson photography generously donated a full session, Choose from a family portrait session, a maternity session engagement or couple session or a high school senior session.
3 hour tattoo session Tiffytats item
$200

Starting bid

Tiffany hill has donated 3 hours of tattooing time, valued at 450 bucks.
Gift Card to Park Street Cafe item
$15

Starting bid

Park street cafe amazing. Clean cooked food. Bye by Sherri Thieben
European Facial item
$75

Starting bid

Alora European Facial | 75 minutes | $150 Europeans believe in the power of massage. Experience all the benefits of an Illuminate Facial but with a much lengthier massage of your face, neck, and chest. Enjoy aromatic steaming while receiving a hand massage. Truly blissful and a treat to all of your senses. This facial is a result-oriented procedure including dermaplaning, a lengthy and soothing massage, acupressure, aromatherapy, steam, mask, hand & foot rub. The Alora European Facial is the perfect facial for a relaxing and rejuvenating day.
Gift card item
$15

Starting bid

Chuck and Alice Gift Card
Fisherman's market Gift Card item
$20

Starting bid

Who doesn't love the fisherman's market? Little Gift Card from them to support our cause.
Full day Tattoo session Varga Ink item
$250

Starting bid

Full day tattoo session from Varga Ink
Permanent Cosmetics item
$300

Starting bid

Choose from eyebrows, eyeliner or lip lush. Michelle Varga
Somatic Tattooing Session item
$200

Starting bid

Embark on a semantic journey With higher vibrations tattoo Value at $1200.
JERRYS HOME IMPROVEMENT gift card item
$25

Starting bid

Jerry's home improvement has generously donated a $50 gift card.
Next step reuse store item
$25

Starting bid

Next step reuse store has generously. Donated a $50 gift card.
GORGEOUS circle Resin Art by Liquid Studio item
$250

Starting bid

Talented resin art by Nicole with Liquid Studio..generously donated in support of Varga Medical Art INC
Tech Repair for your PC item
$75

Starting bid

2nd Chance PC donated their tech support and optimization of windows...valued at $150
2 time package of personal Yoga Instruction
$75

Starting bid

Yoga by Estelle Birch. Personal instruction valued at a $150.
Pedicure Gift Basket item
$40

Starting bid

Paula Free with Power On with Limb Loss donated a pedi gift basket valued at $85
Gift Basket from Beauty Lash Bar item
$60

Starting bid

Beauty Lash Bar has Donated a little gift bag with some great goodies and services.Gift card.. ove $180 value.. amazing Serina Martinez supports Varga Medical Art INC
Robert Kelley Art full day tattoo session item
$200

Starting bid

Look him up on Instagram, Bob the butcher AKA Robert Kelley, full day tattoo session.
Hello beauty Bar with Hillary item
$80

Starting bid

Hillary Ann supports Varga Medical Art, great stylist here in Eugene has donated $150 gift card.
Brand new boxing gloves Checkered Past MMA item
$30

Starting bid

Brand new boxing gloves donated by checkered past MMA thank you, Jimmy Jennett. Valued at 150

