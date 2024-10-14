Hosted by

Calvert City Elementary School Parent Teacher Organization

About this event

Sales closed

CCES Fall Festival Silent Auction 2024 (1)

Pick-up location

563 5th Ave SE, Calvert City, KY 42029

Baking Basket item
Baking Basket item
Baking Basket item
Baking Basket
$25

Starting bid

If you love baking, this is your basket! This basket includes lots of baking mixes, sprinkles, silicone baking mats, 1 set of parent-child aprons, cupcake pan, Fall Decor towels, 2 jars of local raw honey, and a $25 Back Door Bakery & Grill gift certificate! (Pre-K Basket)
Spa Gift Basket item
Spa Gift Basket item
Spa Gift Basket item
Spa Gift Basket
$25

Starting bid

Our spa basket is packed with all the self care goodies!! This basket includes lotions, Bath bombs, face masks, hair mask, all the travel size toiletries, nails+ accessories, Tree Hut sugar scrub, bath salts, candles, headbands+ more. This basket also comes with a gift certificate for The Glow Serenity Facial by Glow by Chels!! (KG Basket)
Family Night Basket item
Family Night Basket item
Family Night Basket item
Family Night Basket
$25

Starting bid

MOVE OVER! It's time for family night! This basket has all the items you need to make great family nights. This basket has popcorn+sides, games, cards, dice and a gift card+tumbler from Calvert City Drive-In! Make sure and get this basket! (1st Grade)
Coffee & Chocolate Lovers Basket item
Coffee & Chocolate Lovers Basket item
Coffee & Chocolate Lovers Basket item
Coffee & Chocolate Lovers Basket
$25

Starting bid

Who doesn't like chocolate and coffee?! This basket is full of all the chocolate, fudge (from Grand Rivers Fudge Factory) coffee grounds, cups, thermos, candles and a $15 gift card to Parcell’s!! (2nd Grade)
Outdoors Basket item
Outdoors Basket item
Outdoors Basket item
Outdoors Basket
$25

Starting bid

S'mores, fire roast sticks, games, flash lights, lantern, and a hammock and a gift basket from KY Lake Outdoors. It has many fishing goodies including a kids tackle box and lots of cool lures. (3rd Grade)
Auto Care Basket item
Auto Care Basket item
Auto Care Basket item
Auto Care Basket
$25

Starting bid

Get all your car cleaning necessities with this basket! Sponges, drill brush cleaning kit, all the cleaners to detail your vehicle, rain-x, air fresheners and a gift certificate. (4th Grade)
UK Basket item
UK Basket item
UK Basket item
UK Basket
$25

Starting bid

All things UK! Hats, T-shirts, Blankets, Home decor, Padded seat, cutting board, serving platter, ear rings, Tumbler cups, and a $10 gift card to the Dirt Road! (5th Grade)
Cracker Barrel Basket item
Cracker Barrel Basket item
Cracker Barrel Basket item
Cracker Barrel Basket
$20

Starting bid

Enjoy a Camplimentey meal from cracker Barrel along with their pancake mix, syrup, chocolates, coffee, mug, and socks!!
Tool Set- 180 Pieces item
Tool Set- 180 Pieces
$35

Starting bid

Professional tool set- 180 pieces! Donated by Draffens. Thank you Draffens Industrial Supply!
Lantern Decor by Basket Case item
Lantern Decor by Basket Case item
Lantern Decor by Basket Case
$15

Starting bid

How pretty is this!! Donated by Basket Case in Calvert City. Thank you!
Fall Home Decor item
Fall Home Decor
$10

Starting bid

Farmhouse Fall Decor! If y'all haven't checked this store out, you'll have to go. Donated from Country Roads in Draffenville! Thank you!
Jackson Hewitt Tax Service item
Jackson Hewitt Tax Service
$20

Starting bid

Gift Certificate for a FREE tax preparation at Jackson Hewitt Tax Service. Thank you Jackson Hewitt!
Forever Frozen Photography item
Forever Frozen Photography
$20

Starting bid

Who still needs to book their Family Fall Photos? Free 20 min Fall Mini Session Includes: 3 digital edited images! Thank you Brittany!
Patti's Gift Card item
Patti's Gift Card
$35

Starting bid

Enjoy a $100 Patti's gift card! Great for the holidays Thank you Patti's!
Kenlake State Resort Park- 2 Night Stay item
Kenlake State Resort Park- 2 Night Stay
$75

Starting bid

Two night accommodation in a Lodge Room or one-bedroom cottage at Kenlake State Park. Valid until 10/6/25 Valued at $250 Thank you Kenlake State Park!
Jessica Boyd Photography item
Jessica Boyd Photography
$20

Starting bid

Certificate: 20 min outdoor photoshoot + 10 digital release downloads from the website. Book by or before 12/31/2024 Thank you Jessica!
VIP PARKING SPOT #1 item
VIP PARKING SPOT #1
$20

Starting bid

Do you want to skip the car rider pickup line in the afternoons? You'll be able to park in the front lot by the office to pick up your child(ren) every afternoon! AFTERNOON VIP PARKING SPOT #1!
VIP PARKING SPOT #2 item
VIP PARKING SPOT #2
$20

Starting bid

Do you want to skip the car rider pickup line in the afternoons? You'll be able to park in the front lot by the office to pick up your child(ren) every afternoon! VIP PARKING SPOT #2
Doe's Restaurant item
Doe's Restaurant item
Doe's Restaurant
$25

Starting bid

Enjoy a $50 gift card as well as 3 of their most popular spices and a couple other souvenirs! Thank you Doe's for your donation!
Napa Bucket item
Napa Bucket item
Napa Bucket item
Napa Bucket
$25

Starting bid

Napa Bucket that includes 40 piece socket set, screw drivers, dash wipes and some Fast Orange. Thank you Napa for your donation!
Mary Kay Bag Bundle item
Mary Kay Bag Bundle item
Mary Kay Bag Bundle item
Mary Kay Bag Bundle
$20

Starting bid

Ms. Emily for a day item
Ms. Emily for a day
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
Mrs. Sparks for a day item
Mrs. Sparks for a day
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
Mrs. Hayley for a day item
Mrs. Hayley for a day
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
Mrs. Jones for a day item
Mrs. Jones for a day
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
Art teacher for a day item
Art teacher for a day
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
PE teacher for a day item
PE teacher for a day
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
Mrs. Nancy for a day item
Mrs. Nancy for a day
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with Mrs. Nancy after the auction is over to discuss the details.
Lunch with the principal item
Lunch with the principal
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with Mrs. Glenn after the auction is over to discuss the details.
Lunch with Mrs. Victoria + 1 friend item
Lunch with Mrs. Victoria + 1 friend
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with Mrs. Victoria after the auction is over to discuss the details.
Pizza and Craft with Mrs. Holaday after school item
Pizza and Craft with Mrs. Holaday after school
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
Pizza and craft with Mrs. Becky after school item
Pizza and craft with Mrs. Becky after school
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
Making cake balls with Mrs. Gore in the library after School item
Making cake balls with Mrs. Gore in the library after School
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with Mrs. Gore after the auction is over to discuss the details.
Press-on Nails and snacks with Mrs. Hamlet item
Press-on Nails and snacks with Mrs. Hamlet
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
DQ Blizzard and games after school with Mrs. McKenzie item
DQ Blizzard and games after school with Mrs. McKenzie
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
DQ Blizzard and games after school with Mrs. Robyn item
DQ Blizzard and games after school with Mrs. Robyn
$10

Starting bid

Winner will be able to follow up with the teacher after the auction is over to discuss the details.
Swig Cup item
Swig Cup item
Swig Cup
$15

Starting bid

Enjoy your drink out of this Marshall County color swig cup!! Great accessory to have for fan Friday! Thank you Calvert City Pharmacy!
Carhartt item
Carhartt
$15

Starting bid

This includes a Carhartt Patina leather front pocket wallet and a blue Carhartt beanie. Thank you Boots and Blues!
Plaza Tire Services item
Plaza Tire Services
$20

Starting bid

2 free basic oil changes + a tire rotation. Winner can see back of cards for details. Thank you Plaza Tire!
Calvert City Chiropractor basket item
Calvert City Chiropractor basket
$20

Starting bid

This basket includes a Cervical(Neck) Pillow, gel pack, and Biofreeze. Courtesy of Calvert City Chiropractor. Valued at $75.00 Thank you Calvert City Chiropractor!
The Hitching Post item
The Hitching Post item
The Hitching Post
$20

Starting bid

Enjoy a soda tasting at the Hitching Post along with 4 shot glass souvenir cups. Thank you Hitching Post!
Planetarium Tickets item
Planetarium Tickets
$12

Starting bid

Planetarium tickets from the Friends of Land Between the Lakes. These can be used by anyone. They are good for one regular admission Planetarium show. Thank you Land Between the Lakes!
BFF Beauty Gift Certificate item
BFF Beauty Gift Certificate
$10

Starting bid

Go get you or someone you love pampered! Thank you BFF Beauty
Nails By Jenna item
Nails By Jenna
$10

Starting bid

$25 nail service gift certificate Thank you Jenna!
Chuck E. Cheese game cards item
Chuck E. Cheese game cards
$20

Starting bid

2 Chuck E. Cheese game cards with $25 each loaded on them. Thank you Chuck E. Cheese!
Atomic city day passes item
Atomic city day passes
$30

Starting bid

Enjoy 4 Atomic City day passes. Enjoy Unlimited entertainment from our attractions for the day It includes soft play, bowling, go-karts, bummer cars, laser tag and mini golf. Valued at $100 Thank you Atomic City!
Tanning package item
Tanning package
$10

Starting bid

1 month of the unlimited tanning package valued at $39. Thank you Sunshine pools and tanning!
The Nail Nook gift certificate item
The Nail Nook gift certificate item
The Nail Nook gift certificate
$10

Starting bid

Enjoy 50% off any gel nail service at the Nail Nook with Audrey. Thank you Audrey!
Pizza certificates item
Pizza certificates
$10

Starting bid

Enjoy a large pizza or 2 from Casey’s! Casey’s #1 Thank you Casey’s!
Pizza certificates item
Pizza certificates
$10

Starting bid

Enjoy a pizza or 2 from Casey’s! Casey’s #2 Thank you Casey’s!
Gift certificate for a hair service item
Gift certificate for a hair service
$10

Starting bid

Enjoy a $20 gift certificate towards a service with Kyra Jones at JoAnn & CO. Thank you Kyra!
Gift certificate for Botox, Filler, Lipo + B12 item
Gift certificate for Botox, Filler, Lipo + B12
$75

Starting bid

Golf at Lake Barkley State Resort Park item
Golf at Lake Barkley State Resort Park
$25

Starting bid

Grab your buddy and head over to play golf, with a golf cart rental, at Lake Barkley State Resort Park. Thank you Lake Barkley!
Lake Barkley State Resort Park- 1 night stay item
Lake Barkley State Resort Park- 1 night stay
$50

Starting bid

Enjoy a 1 night stay in a 1 bed/ 1 bath cottage or in a lodge room at Lake Barkley State Resort Park. Thank you Lake Barkley!
Gift certificate for skin services item
Gift certificate for skin services
$25

Starting bid

Enjoy a gift certificate toward a skin service with Maddie at Mad Beauty. She is located at JoAnn & Co. In Calvert City. Thank you Maddie!
Black Rifle Coffee Company item
Black Rifle Coffee Company
$10

Starting bid

Enjoy pumpkin spice flavored coffee, coffee mug and shirt from America’s coffee. Thank you Sunshine pools!
Car- wash & Wax service item
Car- wash & Wax service
$35

Starting bid

Want your car looking fresh and clean then this gift certificate is for you! Enjoy a wash and wax from our friend Kelly at Fleet Services Tire & Detail Division
Amazin’ Blaze BBQ gift certificate item
Amazin’ Blaze BBQ gift certificate
$25

Starting bid

Go and enjoy one of the best BBQ places around here. 2- Amazin’ Blaze BBQ gifts cards valued at $25 each.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!