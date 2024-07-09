Sponsor The Annual Mountain State Masters Golf Tournament 2024

Title sponsor of WVU Law’s reception
Co. name and logo on banner at reception & registration
Team of 4
Sign displayed at sponsored hole
Logo on email blasts, social media, & web content
Marketing table at sponsored hole
First priority hole selection
Platinum Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Co. name and logo on banner at registration
Team of 4
Sign displayed at sponsored hole
Logo on email blasts, social media, & web content
Marketing table at sponsored hole
Second priority hole selection
Gold Sponsor
$750
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Co. name and logo on banner at registration
Team of 4
Sign displayed at sponsored hole
Social media recognition
Third priority hole selection
Silver Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Co. name and logo on banner at registration
Team of 4
Social media recognition
Bronze Sponsor
$250
This is a group ticket, it includes 2 tickets
Co. name and logo on banner at registration
2 golfers in tournament
Social media recognition
Mulligan Sponsor
$550
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Team of 4
Co. name and logo on mulligan tickets
Recognition as Mulligan sponsor with logo on socials
Verbal acknowledgement at the event
Signage at Mulligan sales table
Long Drive Contest Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Team of 4
Sign with co. name and logo displayed at driving range
Social media recognition
Closest to the Pin Contest Sponsor
$500
Team of 4
Sign with co. name and logo displayed at hole
Social media recognition
Beverage Cart Sponsor
$300
Co. name on beverage cart
Hole in One Sponsor
$250
2 golfers in tournament
Sign with co. name and logo displayed at hole
Social media recognition
Putting Contest Sponsor
$250
2 golfers in tournament
Sign with co. name and logo displayed at putting green
Social media recognition
Hole Sponsor
$250
Sign displayed at sponsored hole
Co. name and logo on event banner
Social media recognition
Water Hazard Sponsor
$100
Company sign displayed near a water hazard
Cart Sponsor
$100
Co. name on golf cart
Sand Trap Sponsor
$100
Co. sign displayed near a sand trap
