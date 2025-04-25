10th Anniversary Afternoon Tea Fundraiser

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About this event
Grants event access to the 10th Anniversary Celebration. WHEN CHECKING OUT, PLEASE SELECT OTHER TO NOT INCUR A FEE! ALL SALES ARE FINAL.
For Grand Tea Basket valued at $125. Presence not required.
WHEN CHECKING OUT, PLEASE SELECT OTHER TO NOT INCUR A FEE! ALL SALES ARE FINAL.
For a gift card for Afternoon Tea for 2 at a Tearoom in Brooklyn, NY. Presence not required.
WHEN CHECKING OUT, PLEASE SELECT OTHER TO NOT INCUR A FEE! ALL SALES ARE FINAL.
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!