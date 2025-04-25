FASCINATORS & TEA

Hosted by

FASCINATORS & TEA

About this event

10th Anniversary Afternoon Tea Fundraiser

97 MacDonough St

Brooklyn, NY 11216, USA

General Admission
$165

Grants event access to the 10th Anniversary Celebration. WHEN CHECKING OUT, PLEASE SELECT OTHER TO NOT INCUR A FEE! ALL SALES ARE FINAL.

Raffle Ticket - Gift Basket
$10

For Grand Tea Basket valued at $125. Presence not required.
WHEN CHECKING OUT, PLEASE SELECT OTHER TO NOT INCUR A FEE! ALL SALES ARE FINAL.

Raffle Ticket - Afternoon Tea @ Tearoom
$10

For a gift card for Afternoon Tea for 2 at a Tearoom in Brooklyn, NY. Presence not required.
WHEN CHECKING OUT, PLEASE SELECT OTHER TO NOT INCUR A FEE! ALL SALES ARE FINAL.

Add a donation for FASCINATORS & TEA

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!