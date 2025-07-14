10th Annual Turkaree

West Babylon, NY 11704, USA
The Unit leader responsible for organizing your group's participation must register prior to 10/27, so that your group may register with the corresponding unit. As an incentive to register, we have offered a discounted ticket for this person. All other leaders must purchase either the Overnight Camping ticket or Saturday Day Only ticket.
11/7-11/9 Camping rights & participation in all activities throughout the event, pizza dinner Friday night, hot breakfast & hot lunch on Sat, cold breakfast on Sun, event patch.
11/8 - participation in all events & a hot lunch on Sat, event patch.
