Homework House Inc

Hosted by

Homework House Inc

About this event

11th Annual Adult Spelling Bee

114 Race St

Holyoke, MA 01040, USA

Early Bee - General Admission
$20
Available until Feb 16

Enjoy the full program with access to all main activities.

Early Bee - Team Registration
$150
Available until Feb 16
This is a group ticket, it includes 3 tickets

Early Bee Team Registration! This Ticket enters your Team into a Spelling Bee Swarm!


Please Include Team Name during checkout process!

Queen Bee Sponsor
$10,000

7 left!

This is a group ticket, it includes 26 tickets

The Events Queen Bee Sponsor receives three Teams of 3, as well as 8 Event Tickets!

Bee Hive Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 12 tickets

The Bee Hive Sponsor receives two Teams of 3, 6 Event Tickets

Honeycomb Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 10 tickets

The Honeycomb Sponsor receives two Teams of 3, 4 Event Tickets!

Busy Bee Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

The Busy Bee Sponsor receives 1 Team of 3, and 3 Event Tickets!

Worker Bee Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 5 tickets

The Worker bee Sponsor receives 1 Team of 3, 2 Event Tickets.

Bumble Bee Sponsor
$250

The Bumble Bee Sponsor Receives 1 Event Ticket

Add a donation for Homework House Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!