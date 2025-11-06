11th Annual Adult Spelling Bee

Hosted by
About this event
Enjoy the full program with access to all main activities.
Early Bee Team Registration! This Ticket enters your Team into a Spelling Bee Swarm!
Please Include Team Name during checkout process!
7 left!
The Events Queen Bee Sponsor receives three Teams of 3, as well as 8 Event Tickets!
The Bee Hive Sponsor receives two Teams of 3, 6 Event Tickets
The Honeycomb Sponsor receives two Teams of 3, 4 Event Tickets!
The Busy Bee Sponsor receives 1 Team of 3, and 3 Event Tickets!
The Worker bee Sponsor receives 1 Team of 3, 2 Event Tickets.
The Bumble Bee Sponsor Receives 1 Event Ticket
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!