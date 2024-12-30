11th Annual Spaghetti Dinner

625 Mammoth Rd

Manchester, NH 03104, USA

General Admission
$20
Yes, I would like to attend by purchasing a general admission ticket
Patrol Level Sponsor
$75
I/We would like to be a Patrol Level Sponsor (includes 2 complimentary general admission tickets)
Bronze Level Sponsor
$125
I/We would like to be a Bronze Level Sponsor (includes 2 complimentary general admission tickets)
Silver Level Sponsor
$250
I/We would like to be a Silver Level Sponsor (includes 2 complimentary general admission tickets)
Gold Level Sponsor
$500
I/We would like to be a Gold Level Sponsor (includes 2 complimentary general admission tickets)
Platinum Level Sponsor
$1,000
I/We would like to be a Platinum Level Sponsor (includes 2 complimentary general admission tickets)
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing