12/11/2024 Film Recording & Booktalk Dinner with Curtis Chin

6816 Ranchester Dr

Houston, TX 77036

General Admission Member
$25
Includes Dinner
General Admission Non-Member
$35
Includes Dinner
Front Row Table
$100
Includes Dinner, autographed book
1 copy of Curtis Chin Book
$15
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing