OCA-Greater Houston
12/11/2024 Film Recording & Booktalk Dinner with Curtis Chin
6816 Ranchester Dr
Houston, TX 77036
General Admission Member
$25
Includes Dinner
Includes Dinner
seeMoreDetailsMobile
add
General Admission Non-Member
$35
Includes Dinner
Includes Dinner
seeMoreDetailsMobile
add
Front Row Table
$100
Includes Dinner, autographed book
Includes Dinner, autographed book
seeMoreDetailsMobile
add
1 copy of Curtis Chin Book
$15
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout