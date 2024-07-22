Rosh Hashanah

FREE for Chai Club Partners! Join @CYPDOBO.com/ChaiClub
FREE for Chai Club Partners! Join @CYPDOBO.com/ChaiClub
General Admission (AGES 22-36)
$45
FREE for Chai Club Partners! Join @CYPDOBO.com/ChaiClub
FREE for Chai Club Partners! Join @CYPDOBO.com/ChaiClub
Within 24 hrs (AGES 22-36)
$55
FREE for Chai Club Partners! Join @CYPDOBO.com/ChaiClub
FREE for Chai Club Partners! Join @CYPDOBO.com/ChaiClub
Co-Host with us!
$100
Birthday? Promotion? Special occasion? Anniversary? Our events are generously subsidized to ensure affordability. Join forces with CYP and be a part of our mission to build a thriving young community!
(1 ticket included)
Birthday? Promotion? Special occasion? Anniversary? Our events are generously subsidized to ensure affordability. Join forces with CYP and be a part of our mission to build a thriving young community!
(1 ticket included)
Co-Host with us!
$180
Birthday? Promotion? Special occasion? Anniversary? Our events are generously subsidized to ensure affordability. Join forces with CYP and be a part of our mission to build a thriving young community!
(2 ticket included)
Birthday? Promotion? Special occasion? Anniversary? Our events are generously subsidized to ensure affordability. Join forces with CYP and be a part of our mission to build a thriving young community!
(2 ticket included)
Add a donation for Chabad Young Professionals DoBo
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!