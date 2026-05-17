CRC 12th Anniversary Fundraising Dinner Raffle

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$50 gift certificate
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$30 gift certificate
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$75 gift certificate
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Five free exercise classes ($65 value)
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One year free membership ($550)
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One free training session with Chloe (one hour)
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Three-month free membership
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2x DURR train rides
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$25 gift certificate
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$50 gift certificate
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