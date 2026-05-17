Catskill Recreation Center

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Catskill Recreation Center

About this raffle

CRC 12th Anniversary Fundraising Dinner Raffle

Café Mornings Ticket Bundle
$20
This includes 12 tickets

$50 gift certificate

Café Mornings Single Ticket
$2

$50 gift certificate

Catskill Mountain Embers Ticket Bundle
$20
This includes 12 tickets

$30 gift certificate

Catskill Mountain Embers Single Ticket
$2

$30 gift certificate

Chappie's Ticket Bundle
$20
This includes 12 tickets

$75 gift certificate

Chappie's Single Ticket
$2

$75 gift certificate

CRC Group Classes Ticket Bundle
$20
This includes 12 tickets

Five free exercise classes ($65 value)

CRC Group Classes Single Ticket
$2

Five free exercise classes ($65 value)

CRC One Year Membership Ticket Bundle
$20
This includes 12 tickets

One year free membership ($550)

CRC One Year Membership Single Ticket
$2

One year free membership ($550)

CRC Personal Training Ticket Bundle
$20
This includes 12 tickets

One free training session with Chloe (one hour)

CRC Personal Training Single Ticket
$2

One free training session with Chloe (one hour)

CRC Three-Month Membership Ticket Bundle
$20
This includes 12 tickets

Three-month free membership

CRC Three-Month Membership Single Ticket
$2

Three-month free membership

Delaware & Ulster Railroad Ticket Bundle
$20
This includes 12 tickets

2x DURR train rides

Delaware & Ulster Railroad Single Ticket
$2

2x DURR train rides

Folsom Point Provisions Ticket Bundle
$20
This includes 12 tickets

$25 gift certificate

Folsom Point Provisions Single Ticket
$2

$25 gift certificate

Foothills Shoes Ticket Bundle
$20
This includes 12 tickets

$50 gift certificate

Foothills Shoes Single Ticket
$2

$50 gift certificate

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