12th Annual Sight & Sounds Showcase Silent Auction

1) Wine Tasting for Four item
1) Wine Tasting for Four
$25

Donated By: Orfila Vineyards & Winery. Head over to the Escondido Estate Vineyard or San Marcos Brickmans Restaurant & Bar, locations of the Orfila Winery to use your two Wine Tasting for Two coupons. Retail Value: USD $100.00
2) Caring for Fluffy or Fido item
2) Caring for Fluffy or Fido
$75

Donated By: Governor Animal Clinic. Bring your dog or cat in for a vet visit at Governor Animal Clinic. Gift certificate includes a complete office visit & examination, one annual vaccination, & your choice of 6 months of flea prevention medication OR heartworm & flea combo medication, OR heartworm & internal parasite combo medication. Expires 01.31.2026. Retail Value: USD $248.00
3) Camping Staycation by the Bay item
3) Camping Staycation by the Bay
$50

Donated By: Campland on the Bay. You are invited to one-night of site fees for a staycation at Campland on the Bay, with an additional credit of 20 in Friendly Bucks to spend. Excludes Supersite, Holiday Weekends, and Summer Use. Expires March 2026. Retail Value: USD $175.00
4) A Night at the Old Globe item
4) A Night at the Old Globe
$40

Donated By: The Old Globe. Two tickets to "One of the Good Ones" at the Old Globe Theatre in Balboa Park. Performances May 24 – June 6, 2025. Valid for Areas A & B seating only. Retail Value: USD $180.00
5) Cygnet Theatre Magic item
5) Cygnet Theatre Magic
$75

Donated By: Cygnet Theatre. Enjoy a live theater performance at the Cygnet Theatre. Ticket reservations (2 seats) must be made in advance. Expires 03.22.2026. Retail Value: USD $168.00
6) Theatre on the Island item
6) Theatre on the Island
$50

Donated By: Lamb`s Players Theatre. Theatre lovers will enjoy two (2) tickets to a Lamb's Players Theatre show in Coronado. (Expires 03.31.2026 and is not good for Christmas Shows) Retail Value: USD $196.00
7) Live Theatre at North Coast Rep item
7) Live Theatre at North Coast Rep
$40

Donated By: North Coast Repertory Theatre. Enjoy a night out watching a live performance at the North Coast Repertory Theatre in Solana Beach with two tickets to any Main Stage Performance (excludes Matinee and Saturday Evening Performances and expires 03.22.2026) Retail Value: USD $160.00
8) Take Me Out to the Ballgame! item
8) Take Me Out to the Ballgame!
$30

Donated By: Stacie Bresler-Reinstein, Music Parent Alumn and Season Ticket Holder. Play Ball! Bid on two Tickets to a mutually agreed-upon weekday Padres game during the 2025 regular season (excluding Dodger games). Date must be determined by 06.01.25. Retail Value: USD $120.00
9) They're Off to the Races! item
9) They're Off to the Races!
$50

Donated By: Del Mar Thoroughbred Club. They're Off to the Races!! And you will be too, with four (4) Admission Passes for the Del Mar Thoroughbred Club 2025 Summer and Fall Meets. Clubhouse seating (reserved seats or tables are not included). Hold onto your fascinator hat as the thunderous thoroughbreds blow by! If you were to pay separately for all of the races this season, it would total $2,000. Use your savings to bet on the horse with the best name! (These passes DO NOT include Breeders’ Cup dates, Friday October 31st and Saturday, November 1st.) Retail Value: USD $160.00
10) Get your Game On and Do it in Style! item
10) Get your Game On and Do it in Style!
$25

Donated By: Barnes Tennis Center in Point Loma. Enjoy a day in the San Diego sun with a 1-Day racquet sports passes for up to 4 people - choose between tennis, padel, or pickleball for up to 2 hours at Barnes Tennis Center. Court reservation is required. Expires 03.22.2026. Retail Value: USD $96.00
11) Art Appreciation item
11) Art Appreciation
$20

Donated By: San Diego Museum of Art. Explore the art lovers' paradise of the San Diego Museum of Art in Balboa Park with 3 others. For general admission only, excludes special events. Expires 03.22.2026. Retail Value: USD $80.00
12) A Day at the Birch Aquarium item
12) A Day at the Birch Aquarium
$40

Donated By: Birch Aquarium @ Scripps Institute of Oceanography. Explore leafy sea dragons, blue penguins, seahorses, thousands of fish and more at the Birch Aquarium at Scripps Institute of Oceanography! Family 4-pack of vouchers. Not valid for events, programs, or concerts. Expires 01.31.2026. Retail Value: USD $120.00
13) Pedal It Up item
13) Pedal It Up
$10

Donated By: Wheel Fun Rentals. Come Pedal to your heart's content with a 1-hour rental of one item at one of Wheel Fun Rentals. With over 100 locations, options include 4, 3, or 2-wheel specialty bikes, kayaks, or pedal boats depending on location. Not valid on holidays or holiday weekends. Retail Value: USD $40.00
14) A Day of Science Fun item
14) A Day of Science Fun
$20

Donated By: Fleet Science Center in Balboa Park. Enjoy a fun-filled day at the Fleet Science Center with 2 admission tickets to the Museum, including a film in their IMAX dome. Expires 03.31.2026. Retail Value: USD $50.00
15) Jimbo's Gift Card item
15) Jimbo's Gift Card
$20

Donated By: Jimbo's Natural Market. Enjoy a $50 Gift Card to shop at Jimbo's and pick up delicious, healthy groceries for your family. Retail Value: USD $50.00
16) CSA Farm Box Times Two! item
16) CSA Farm Box Times Two!
$20

Donated By: Yasukochi Family Farms. Enjoy a 2-week CSA farm box subscription featuring delicious and healthy fruits and vegetables for your family - courtesy of Yasukochi Family Farms. Retail Value: USD $60.00
17) Let's Go Paddling item
17) Let's Go Paddling
$40

Donated By: Mission Bay Aquatic Center. Enjoy Stand Up Paddleboard or Kayak Rentals for 4 people, valid for 2.5 hours at the Mission Bay Aquatic Center. Expires 4/2026. Retail Value: USD $160.00
18) Calling all Motorheads! item
18) Calling all Motorheads!
$20

Donated By: San Diego Automotive Museum in Balboa Park. Enjoy a Family Level membership to San Diego's premier Transportation Museum and enjoy a year of seeing all the fantastic exhibits at the San Diego Automotive Museum. Membership includes 2 adults in the same household + 4 youth (17 and younger) + 2 guest passes. Redeem by 12.31.2025. Retail Value: USD $80.00
19) Time for Spring Cleaning item
19) Time for Spring Cleaning
$50

Donated By: Stanley Steemer. Get your spring cleaning started with a $200 Service Certificate for Stanley Steemer. Certificate expires 09.30.2025. Location limited to San Diego County. https://www.steemersandiego.com Retail Value: USD $200.00
20) Jump Your Heart Out item
20) Jump Your Heart Out
$40

Donated By: Sky Zone Trampoline Park San Diego. Enjoy a family outing with 4 passes getting all your energy out in their exciting trampoline park (90 minutes session). Retail Value: USD $140.00
21) Cruise Beautiful San Diego Bay item
21) Cruise Beautiful San Diego Bay
$50

Donated by: City Cruises. Go for a cruise with a voucher good for 2 people aboard a San Diego Sightseeing Cruise. Voucher is valid until 11.30.2026. Retail Value: USD $130.00
22) Pamper Your Pooch item
22) Pamper Your Pooch
$40

Donated By: Camp Bow Wow. Gift Certificate good for 3 days of Day Camp OR 2 nights of Boarding at Camp Bow Wow in El Cajon. Expires 06.27.2025. Retail Value: USD $128.00
23) Surf 'N' Burgers item
23) Surf 'N' Burgers item
23) Surf 'N' Burgers
$25

Donated By: Clairemont Surf Shop & In-N-Out Burger. Get your surf on with a $25 gift certificate from Clairemont Surf Shop and then enjoy In-N-Out Burger with meals for two. Retail Value: USD $50.00
24) Stock Your Pantry item
24) Stock Your Pantry
$35

Donated By: Costco. Enjoy filling your shopping cart with a $75 gift certificate from Costco. Retail Value: USD $75.00
25) Outdoor Summer Theatre at Moonlight item
25) Outdoor Summer Theatre at Moonlight
$50

Donated By: Moonlight Amphitheatre. Enjoy a performance at the beautiful outdoor Moonlight Amphitheatre with a voucher is redeemable for two Reserved Section (Rows K-P) seats for one Friday night performance during Moonlight Stage Productions' 2025 Summer Season. Retail Value: USD $114.00
26) Outdoor Summer Concert at Moonlight item
26) Outdoor Summer Concert at Moonlight
$30

Donated By: Moonlight Amphitheatre. Enjoy a performance at the beautiful, outdoor Moonlight Amphitheatre with a voucher redeemable for two Reserved Section (Rows K-P) seats for one performance of one of the Moonlight Presents Concerts in 2025. Retail Value: USD $70.00
27) Breakfast in Style item
27) Breakfast in Style
$25

Donated By: Richard Walker's Pancake House. Indulge in a sumptuous breakfast with a $50 gift certificate from Richard Walker's Pancake House. Retail Value: USD $50.00
28) "With Each Sunset" Photo Print item
28) "With Each Sunset" Photo Print
$40

Donated By: Dr. Greg Hom. Bid on this beautiful photo print by the multi-talented Greg Hom, OD, award-winning photographer and UCHS Music Parent Alumn. Titled "With Each Sunset" reminiscent of the piece by composer, Daniel Saucedo. Showcase in your home or give as a stunning gift. 11" by 14" photo in a 16" by 20" mat. Retail Value: USD $150.00
29) Wine, Wine and more Wine item
29) Wine, Wine and more Wine item
29) Wine, Wine and more Wine
$30

Donated By: Orfila Vineyards & Winery and Rancho Paloma Vineyards. Use your two Wine Tasting for Two coupons at the Orfila Vineyards and Winery at either the Escondido or Oceanside location. Savor a bottle of Rancho Paloma Vineyards (RPV) Syrah at your leisure. Retail Value: USD $120.00
30) Breakfast & Bicycle item
30) Breakfast & Bicycle item
30) Breakfast & Bicycle
$25

Donated By: Snooze, an AM Eatery & Wheel Fun Rentals. Fuel up at Snooze, an AM Eatery, and enjoy $25 towards a delicious breakfast, lunch or brunch. Burn off the calories with a 1-hour rental at Wheel Fun Rentals - options include 4, 3, or 2-wheel specialty bikes, kayaks, or pedal boats depending on location.(not valid on holidays or holiday weekends). Retail Value: USD $65.00
31) Hit the Snooze Button item
31) Hit the Snooze Button
$10

Donated By: Snooze, an AM Eatery. After you wake up from your Snooze, head on over to Snooze, an AM Eatery, and enjoy $25 towards a delicious breakfast, lunch or brunch. Retail Value: USD $25.00
32) Tennis & Brunch item
32) Tennis & Brunch item
32) Tennis & Brunch
$35

Donated By: Barnes Tennis Center in Point Loma & Snooze, an AM Eatery. Enjoy a day in the San Diego sun with a 1-Day racquet sports passes for up to 4 people - choose between tennis, padel, or pickleball for up to 2 hours at Barnes Tennis Center. (Court reservation is required. Expires 03.22.2026.) Afterwards, head over to Snooze for a tasty refuel with a $25 gift card. Retail Value: USD $121.00
33) Burgers & Cruisin' item
33) Burgers & Cruisin' item
33) Burgers & Cruisin'
$30

Donated By: In-N-Out Burger & Wheel Fun Rentals. Enjoy 4 meals (burger, fries, & beverage) at In-N-Out Burger and then cruise the boardwalk with a 1-hour rental at Wheel Fun Rentals - options include 4, 3, or 2-wheel specialty bikes, kayaks, or pedal boats depending on location. (Not valid on holidays or holiday weekends.) Retail Value: USD $85.00
34) Family Pizza Night item
34) Family Pizza Night
$30

Donated By: Round Table Pizza. Enjoy a gift certificate for a Family Dinner including 1 large (1 topping) pizza, 4 small salads, and 4 soft drinks at your neighborhood hang-out, Round Table Pizza. Dine-in only. Retail Value: USD $65.00
35) Enjoy a taste of Milano in La Jolla! item
35) Enjoy a taste of Milano in La Jolla!
$25

Donated By: Cafe Milano. Enjoy a meal of authentic Italian dishes made with love, from homemade pasta to delectable imported desserts and a carefully curated selection of wines. For a warm and delightful dining experience, visit Cafe Milano on Pearl St. with a $75 gift certificate. Retail Value: USD $75.00
36) Protect Yourself and your Loved Ones item
36) Protect Yourself and your Loved Ones
$50

Donated By: The Stronghold in Liberty Station. A 45-Minute Self-Defense Group Workshop ideal for kids or adults, up to 20 participants, teaches practical self-defense techniques, situational awareness, and more. May be used by clubs and scouting troops. At least one adult chaperone required at all times. Redeem by 09.22.2025. Retail Value: USD $200.00
37) A Lesson in Wine with Friends item
37) A Lesson in Wine with Friends
$75

Donated By: Total Wine & More. Enjoy a private wine class with up to 20 guests (minimum of 10). Choose from 7 class offerings focused on your favorite grape or regional interest. All guests must be 21 or older. Expires 01.25.2026. Retail Value: USD $600.00
38) Grab a Meal item
38) Grab a Meal
$15

Donated By: Urbane Cafe, newly opened in Clairemont. Enjoy a meal for two, with 2 entree gift cards for your choice of sandwich, salad, or bowl, plus 2 cookie certificates. Expires 12.31.2026. Retail Value: USD $35.00
39) Dash, then Dine item
39) Dash, then Dine item
39) Dash, then Dine
$25

Donated By: Wheel Fun Rentals & Urbane Cafe. Dash down the boardwalk with a 1-hour rental at Wheel Fun Rentals - options include 4, 3, or 2-wheel specialty bikes, kayaks, or pedal boats depending on location.(not valid on holidays or holiday weekends). Then dine at Urbane Cafe, including 2 entree gift cards for your choice of sandwich, salad, or bowl, plus 2 cookie certificates (expires 12.31.2026). Retail Value: USD $75.00
40) Namaste for Yoga & Wine item
40) Namaste for Yoga & Wine
$15

Donated By: Vinya: vino + vinyasa. Combine two of life's greatest pleasures with this gift certifcate for one week of unlimited yoga classes + one flight of wine from Vinya: vino + vinyasa on Balboa Ave. Expires 12.31.2025. Retail Value: USD $45.00
41) Marvelous Music with Mainly Mozart item
41) Marvelous Music with Mainly Mozart
$30

Donated By: Mainly Mozart. Enjoy two tickets to Mainly Mozart's Orchestra Festival on either June 21st or June 28th, 2025 at the UCSD Epstein Family Amphitheater. Redeem prior to day of concert. Retail Value: USD $150.00
42) Parli Italiano item
42) Parli Italiano
$75

Donated By: Italian School of San Diego. Learn the Romance language of Italian, connecting to art, history, literature, and cuisine, with a voucher for 10 Italian Group Lessons taught by native speakers. Perfect to prep for upcoming travel. Voucher for one person; new student only. Retail Value: USD $320.00
43) Mini Golf with Friends item
43) Mini Golf with Friends
$15

Donated By: Del Mar Golf Center. Enjoy a round of Mini Golf with friends or family at Pelly's in beautiful Del Mar with 4 passes from the Del Mar Golf Center. Retail Value: USD $50.00
44) Burgers & Mini Golf item
44) Burgers & Mini Golf item
44) Burgers & Mini Golf
$25

Donated By: In-N-Out Burger & Del Mar Golf Center. Grab some buddies for 4 meals (burger, fries, & beverage) at In-N-Out Burger. Then enjoy a round of Mini Golf at Pelly's in beautiful Del Mar with 4 passes from the Del Mar Golf Center. Retail Value: USD $95.00
45) "Sunset at Crystal Pier" Photo Print item
45) "Sunset at Crystal Pier" Photo Print
$40

Donated By: Pamela DeMers, talented photographer and UCHS Music parent. Style your space with some San Diego beach vibes with this mounted canvas print of "Sunset at Crystal Pier, Pacific Beach", 20" by 24". Hardware on back for easy hanging. Retail Value: USD $150.00
46) "Evening Skies at La Jolla Cove" Photo Print item
46) "Evening Skies at La Jolla Cove" Photo Print
$40

Donated By: Pamela DeMers, talented photographer and UCHS Music parent. Show off San Diego's natural beauty with this mounted canvas print of "Evening Skies at La Jolla Cove", 20" by 24". Hardware on back for easy hanging. Retail Value: USD $150.00
47) "Lighthouse at Peggy's Cove, Nova Scotia" Photo Print item
47) "Lighthouse at Peggy's Cove, Nova Scotia" Photo Print
$30

Donated By: Tom Hogan, Music Booster grandparent and photographer extraordinaire. Make your home bi-coastal with some East Coast charm with this mounted canvas print of "Lighthouse at Peggy's Cove, Nova Scotia", 12" by 18". Retail Value: USD $125.00
48) Healthy Lifestyle with the Fam at the JCC item
48) Healthy Lifestyle with the Fam at the JCC
$225

Donated By: Lawrence Family JCC, Jacobs Family Campus. Enjoy a year of family membership at the JCC. Membership benefits include unlimited access to the Qualcomm Sports, Fitness & Aquatic Complex, our pickleball and tennis courts, and all Group X fitness classes. Members also enjoy reduced fees for cultural programming, early childhood education, camps, and more. Redeem by 09.01.2025. Retail Value: USD $2,278.00
49) Gorgeous Bowl by Ravine Art Glass item
49) Gorgeous Bowl by Ravine Art Glass
$40

Donated By: Laura Ravine, UCHS Music Parent Alumn, of Ravine Art Glass A stunning centerpiece in cobalt blue luminescent glass, approximately 12" in diameter. Hand made with sheet glass, layered and fused in a kiln, then slumped in a round bottom mold. Comes with a glass donut for stability. Retail Value: USD $120.00
50) A Musical Summer Experience item
50) A Musical Summer Experience
$50

Donated By: Villa Musica. Summer Fun and Music! Gift certificate for a Villa Musica summer camp in Sorrento Valley or LJCD campus. (One week's tuition. Expires 09.2025.) Retail Value: USD $350.00
51) Blue Tiger Eye Necklace & Earrings item
51) Blue Tiger Eye Necklace & Earrings item
51) Blue Tiger Eye Necklace & Earrings
$10

Donated By: Heavenly Vessels by Becky Claborn. Musical necklace with large faceted Blue Tiger Eye nugget wire wrap and Obsidian bead, with matching Obsidian earrings. Retail Value: USD $45.00
52) Chalcedony Necklace with Earrings, Bracelet, & Ring item
52) Chalcedony Necklace with Earrings, Bracelet, & Ring item
52) Chalcedony Necklace with Earrings, Bracelet, & Ring item
52) Chalcedony Necklace with Earrings, Bracelet, & Ring
$15

Donated By: Heavenly Vessels by Becky Claborn. Jewelry set - necklace with large faceted Blue fossilized Chalcedony & crystal wire wrap and stainless-steel treble clef charm, plus matching crystal earrings, music notes bracelet, and music notes ring (size 7). Retail Value: USD $60.00
53) Teal Teardrop Necklace & Earrings item
53) Teal Teardrop Necklace & Earrings item
53) Teal Teardrop Necklace & Earrings
$10

Donated By: Heavenly Vessels by Becky Claborn. Show your musical appreciation with this copper necklace of Teal Blue teardrop Crystal and treble clef/bass clef note charm with matching crystal teardrop earrings. Retail Value: USD $30.00
54) Musical Rhinestone Necklace, Earrings, Bracelet, & Ring item
54) Musical Rhinestone Necklace, Earrings, Bracelet, & Ring item
54) Musical Rhinestone Necklace, Earrings, Bracelet, & Ring item
54) Musical Rhinestone Necklace, Earrings, Bracelet, & Ring
$15

Donated By: Heavenly Vessels by Becky Claborn. Add some musical sparkle with this Rhinestone Treble Clef with blue crystals necklace, plus matching rhinestone/crystal earrings, music notes bracelet, and rhinestone treble clef ring (size 7). Retail Value: USD $50.00
55) Blue Agate Necklace & Earrings item
55) Blue Agate Necklace & Earrings item
55) Blue Agate Necklace & Earrings
$10

Donated By: Heavenly Vessels by Becky Claborn. UC colors with necklace of Blue Agate bead and stainless-steel treble clef charm with matching earrings. Retail Value: USD $30.00
56) Globe Garden Succulent item
56) Globe Garden Succulent
$10

Donated By: Heavenly Vessels by Becky Claborn. Beautify your space with these Sansevieria Parva plants in a yellow wavy-edge rectangle pot with colorful glass globe & beads. This plant prefers shade. Retail Value: USD $45.00
57) Lipstick Rosette Succulent item
57) Lipstick Rosette Succulent
$5

Donated By: Heavenly Vessels by Becky Claborn. 'Lipstick' Large Rosette Succulent, otherwise known as Red Edge Echeveria agavoides Multifida, in round, black pot. This plant prefers partial sun (full sun okay, but will fade). Retail Value: USD $25.00
58) Birthday Succulent item
58) Birthday Succulent
$10

Donated By: Heavenly Vessels by Becky Claborn. Wish someone a “Happy Birthday” with this ceramic pot planted with Echeverias. This plant prefers partial sun. Retail Value: USD $30.00
59) Pink Dwarf Carpet of Stars item
59) Pink Dwarf Carpet of Stars
$5

Donated By: Heavenly Vessels by Becky Claborn. Showcase this pink ceramic pot planted with Ruschia lineolata Nana, aka “Dwarf Carpet of Stars.” This plant prefers full sun to mostly sun. Retail Value: USD $20.00
60) Crinkles & Curves item
60) Crinkles & Curves
$5

Donated By: Heavenly Vessels by Becky Claborn. Cream wavy-edge ceramic pot planted with Adromischus Cristatus, or “Crinkle Leaf Plant.” This plant prefers partial sun. Retail Value: USD $15.00

