A golf tournament flyer with a large golf ball graphic in the center, set against a green background with text detailing the event and sponsors.
Utah Asian Chamber Of Commerce

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Utah Asian Chamber Of Commerce

About this event

13th Utah Asian Chamber Golf Tournament

2220 S TalonsCove Dr

Saratoga Springs, UT 84045, USA

Individual
$130
Foursome
$500
Hole Sponsor
$250

Business Sign at Designated Hole

Hole Sponsor + Booth
$500

Business Sign at Designated Hole; Booth/Tent at Hole; Lunch for 2

Gold Sponsor
$1,500

Business name on tournament materials ‘Sponsored By’; Business listed on banner at tournament; Two (2) Players; Hole Sponsor (upon request); Name on UACC website and 1 year UACC Small Business membership; Materials in tournament swag bag

Platinum Sponsor
$2,500

Business name on tournament materials ‘Sponsored By’; Business listed on banner at tournament; One (1) Foursome; Hole Sponsor + Booth (upon request); Name on UACC website and 1 year UACC Small Business membership;
Materials in tournament swag bag

Lunch Sponsor
$4,500

Acknowledgement during lunch and company spotlight; Business name on tournament materials ‘Sponsored By’; Business listed on banner at tournament; One (1) Foursome; Hole Sponsor + Booth (upon request); Name on UACC website and 1 year UACC Small Business membership; Materials in tournament swag bag

Title Sponsor
$6,000

One (1) Sponsor Golf Cart driving throughout the course; Acknowledgement during lunch and company spotlight; Business name on tournament materials ‘Sponsored By’; Business listed on banner at tournament; Two (2) Foursome; Hole Sponsor + Booth (upon request);
Name on UACC website and 1 year UACC Small Business membership; Materials in tournament swag bag

1 Opportunity
$2
11 Opportunities
$20
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