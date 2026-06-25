13th Utah Asian Chamber Golf Tournament

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Business Sign at Designated Hole
Business Sign at Designated Hole; Booth/Tent at Hole; Lunch for 2
Business name on tournament materials ‘Sponsored By’; Business listed on banner at tournament; Two (2) Players; Hole Sponsor (upon request); Name on UACC website and 1 year UACC Small Business membership; Materials in tournament swag bag
Business name on tournament materials ‘Sponsored By’; Business listed on banner at tournament; One (1) Foursome; Hole Sponsor + Booth (upon request); Name on UACC website and 1 year UACC Small Business membership;
Materials in tournament swag bag
Acknowledgement during lunch and company spotlight; Business name on tournament materials ‘Sponsored By’; Business listed on banner at tournament; One (1) Foursome; Hole Sponsor + Booth (upon request); Name on UACC website and 1 year UACC Small Business membership; Materials in tournament swag bag
One (1) Sponsor Golf Cart driving throughout the course; Acknowledgement during lunch and company spotlight; Business name on tournament materials ‘Sponsored By’; Business listed on banner at tournament; Two (2) Foursome; Hole Sponsor + Booth (upon request);
Name on UACC website and 1 year UACC Small Business membership; Materials in tournament swag bag
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