Nevada Kids Foundation, INC
2024- 'Making Spirits Brighter- Holiday Donation Drive, VIRTUAL ANGEL TREE + Options
$10 monetary donation
$10
allows us enough funding to purchase 1 pair of winter gloves and a hat
$25 monetary donation
$25
Help us purchase toiletries & personal hygiene products for youth in need
$50 monetary donation
$50
Help us purchase a winter coat for a youth in need
$250 monetary donation
$250
Help us purchase bedding, a blanket and a pillow for a youth in need
$100 monetary donation
$100
Help us purchase warm clothing for a youth in need
$500
$500
Help us fulfill a child's entire holiday Wishlist (needs and wants)
**CUSTOM DONATION AMOUNT**
Free
Select the "additional donation" option below to enter in a custom dollar amount for a monetary donation.
