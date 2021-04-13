LA Stories 洛杉矶沙龙第029期 | 自己的新聞自己做，看到你身邊的世界——端傳媒分享我們如何為北美讀者報導新聞

時間來到2024年，新聞裡的世界和世界上的新聞都在極化。身在加州，也許對這種拉扯格外熟悉——種族議題、移民身份、勞工經濟、性別政治，更不必說永遠纏繞著我們的中美關係。除了在日常實踐和觀察中熟悉理解不斷崩塌的世界，我們也需要更加可信、貼地的媒體報導我們身邊的新聞，還有看似遙遠但也和我們息息相關的新聞。





端傳媒的北美報導正處在這樣重要的媒介生態位，我們想要在華語新聞景觀中，搭建出及時、可信，服務於華語社群的新聞製作和傳播生態。過去一年來，我們為此做了諸多嘗試：我們從地面和網絡追蹤流動在華語社群志中的人群 、信息 、媒介、語言，理解華人的政治期待、經濟需求和私人慾望如何在此時此刻的北美生長、變化和妥協，也通過我們的報導來連結北美、中港台乃至更大世界的議題。





這次在灣區文化沙龍和洛杉磯文化沙龍，端傳媒的總編甯卉和資深編輯楊靜，會來和大家分享她們和同事操作北美選題的具體方法和視角， 也期待和生活在加州的朋友、讀者、創造者建立直接的聯繫，了解大家的個體和社群新聞需求，也借助大家的經驗和視角，看到更複雜也更真實的北美社會。





自己的新聞自己做，歡迎對華語媒體、華語信息生態感興趣的你前來，我們一同討論，相互分享，一步步做出和我們相關的新聞，有價值的新聞。

主办 Host：

洛杉矶文化沙龙 LA Stories

湾区文化沙龙 BACCS (6/9周日5:15-7pm，报名链接https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/58386b27-a344-4e94-80d6-cb74515bb549）

主讲人 Presenter：

甯卉：端傳媒總編

甯卉是一位多次獲獎的記者和編輯。在做記者的時候，她主要的報導領域是探索中國的全球聯繫。她的報導發自全球各地，從馬達加斯加、剛果到東歐，從歐美國家到公海或雨林，很多都涉及跨國合作報導。

楊靜：端傳媒資深編輯

楊靜同時活躍在在新聞媒體和電子遊戲兩個行業，她是一位多次獲獎的遊戲設計師、策展人和新聞記者。無論是報導、編輯還是設計、策展、組織社群活動，她最想推進的是把「好玩」和「嚴肅」兩件事情融合在一起。

活动细节 Date and Time：

时间：美西时间 6/15 周六 6:00PM - 8:00PM

地点：San Gabriel, CA （详细地址将通过邮件通知）

本次活动为线下互动，不提供录像。座位有限，先到先得，敬请尽早报名。

活动相关 More:

我們關注潤學大潮下，想要輾轉來到北美，想在這裡落腳生根的人：

報導在美國不同地區、城市，被疫情、氣候、種族關係和地緣政治影響到的華人生活

追蹤在網絡空間、虛擬社群中流動的信息、情感與意識形態

也專注聯結美國議題和美國華人關心的全球華人運動

除了文字報導，我們的新聞播客也關注美國：

关于我们 About Us:

洛杉矶文化沙龙(LA Stories) 是一个位于洛杉矶的非盈利，跨学科，跨背景的文化交流平台。我们定期举办不同主题的小型演讲，放映会，线下分享会。欢迎关注我们与我们保持联系！





我们的微信公众号：lastories2023

我们的mailinglist：http://eepurl.com/heNK1D

我们的Youtube：https://www.youtube.com/@lastories7419



