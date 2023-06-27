Aprovecha el espacio de la contraportada de AGC Magazine para mostrar tu mensaje de manera impactante y generar un recuerdo duradero en la mente de los lectores. Este formato estratégico asegura una visibilidad destacada al final de la revista.
Incluye la redacción de un reportaje de 1 página.
Publicidad en la portada interna
$900
Ubicada junto al contenido editorial relevante, la portada interna ofrece una oportunidad única para destacar tu marca y capturar la atención de los lectores justo antes de sumergirse en los artículos y secciones de la revista.
El cliente debe proveer el arte publicitario.
Publicidad en la contraportada interna
$900
Colocada al final de la revista, la contraportada interna proporciona una excelente oportunidad para presentar tu mensaje publicitario con impacto antes de que los lectores finalicen su experiencia de lectura.
Publireportaje de 2 páginas
$800
Aprovecha la opción de publireportaje para contar la historia de tu marca, producto o servicio de una manera editorial y cautivadora. Nuestro equipo de redacción y diseño trabajará contigo para crear un contenido integrado y convincente que se alinee con la temática y el tono de AGC Magazine.
Tiene la opción elegir 1 página publicitaria y 1 página para el publireportaje.
Publireportaje de 1 página
$600
Aprovecha la opción de publireportaje para contar la historia de tu marca, producto o servicio de una manera editorial y cautivadora. Nuestro equipo de redacción y diseño trabajará contigo para crear un contenido integrado y convincente que se alinee con la temática y el tono de AGC Magazine.
Publicidad de 1 página
$500
Domina la atención de nuestros lectores con una página completa en AGC Magazine. Ideal para campañas de branding y presentaciones impactantes.
Nota: El cliente debe proveer el arte publicitario.
Publicidad de 1/2 página
$300
Una opción versátil para mostrar tu mensaje de manera efectiva. Perfecto para promociones, productos destacados y mensajes concisos.
Nota: El cliente debe proveer el arte publicitario.
