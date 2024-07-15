Sales closed

ITEM ""C" Wood Framed Sunflowers - 2024 SUNFLOWER FESTIVAL ART RAFFLE

Add a donation for MANZANO MOUNTAIN ART COUNCIL

$

ONE chance of winning Item "C" Wood Framed Sunflower
$2
ONE Ticket for $2.00
SIX chances of Winning Item "C" Wood Framed Sunflower
$10
Six tickets for $10.00

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!