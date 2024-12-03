14th Annual Awards Ceremony & Fundraiser - Supporting Our Local Heroes

Includes table for 8, food & drinks, 4 gold tickets, 1 bottle of alcohol, $1,500 in gambling chips. Recognition on large banner at event. Large placement on step & repeat banner. 2 posts on PAPF social media & recognition on PAPF website.
Includes table for 8, food & drinks, 4 gold tickets, 1 bottle of alcohol, $1,500 in gambling chips. Recognition on large banner at event. Large placement on step & repeat banner. 2 posts on PAPF social media & recognition on PAPF website.
Gold Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Includes table for 8, food & drinks, 2 gold tickets, $1,000 in gambling chips. Recognition on medium banner at event. Placement on step & repeat banner. 1 post on PAPF social media & recognition on PAPF website.
Includes table for 8, food & drinks, 2 gold tickets, $1,000 in gambling chips. Recognition on medium banner at event. Placement on step & repeat banner. 1 post on PAPF social media & recognition on PAPF website.
Silver Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets
Includes table for 6, food & drinks, $500 in gambling chips. Recognition on large banner at event. Large placement on step & repeat banner. 1 post on PAPF social media & recognition on PAPF website.
Includes table for 6, food & drinks, $500 in gambling chips. Recognition on large banner at event. Large placement on step & repeat banner. 1 post on PAPF social media & recognition on PAPF website.
Individual Ticket
$100
Admission to event, food & drink.
Admission to event, food & drink.
Add a donation for Port Aransas Police Foundation
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!