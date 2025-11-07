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Rotary Club of San Antonio South Foundation

About this event

14th Annual Rotary Club of San Antonio South Golf Tournament

Brackenridge Park Golf Course

2315 Avenue B, San Antonio, TX 78215, USA

Presenting Sponsor
$2,500

Package Includes:

  • Registration for 8 golfers
  • 8 Lunch tickets
  • 2 Tee box signs
  • 8 Super Tickets (one putting ticket, and two mulligans)
  • Optional: Company provided banner to be displayed
Gold Sponsor
$1,750

Package Includes:

  • Registration for 4 golfers
  • 4 Lunch tickets
  • 1 Tee box sign
  • 4 Super Tickets (one putting ticket, and two mulligans)
  • Optional: Company provided banner to be displayed
Lunch Sponsor
$1,250

Package Includes:

  • Registration for 4 golfers
  • 4 Lunch tickets
  • 8"x10" Place card with company name and/or logo displayed during lunch
  • 1 Tee box sign
  • Optional: Company provided banner to be displayed
Golf Cart Sponsor
$600

Package Includes:

  • 8"x10" Place card with company name and/or logo on all carts
  • 1 Tee box sign
  • Optional: Company provided banner to be displayed
Hole in One Sponsor
$150

Package Includes:

  • 1  sign at the Green
  • Table for marketing at hole
Tee Box Sponsor
$125

Package Includes:

  • 1 Tee box sign
Early Bird Foursome (Deadline 02/28/2026)
$500

**Only Available until February 28, 2026**

Package Includes:

  • Registration for 4 golfers
  • 4 Lunch tickets

That's a $100.00 Savings!!

Foursome
$600

Package Includes:

  • Registration for 4 golfers
  • 4 Lunch ticket
Individual Golfer
$125

Package Includes:

  • Registration for 1 golfer
  • 1 Lunch ticket
Student Golfer
$100

Package Includes:

  • Registration for 1 student golfer
  • 1 Lunch ticket
Putting Ticket
$5

1 ticket

Mulligans
$10

1 ticket

Raffle Ticket
$5

1 Raffle Ticket


Various gifts from our sponsors will be awarded.

Raffle Ticket Discount (3 for $10)
$10

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