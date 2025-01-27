Rotary Club Of Fishhawkriverview Foundation Inc
15th Annual Crawfish Festival Sponsors
Laissez le Bon Temps Rouler Sponsor
$15,000
Thank you Christopher Ligori & Associates for your Title Sponsorship!
Merci Beaucoup Sponsorship
$10,000
Bon Ami Sponsor
$5,000
Crawdaddy Sponsor
$2,500
Jambalaya Sponsor
$1,000
Gumbo Sponsor
$500
Étouffée Sponsor
$250
