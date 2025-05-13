Construction Career Collaborative (C3)

Construction Career Collaborative (C3)

15th Annual Golf Classic

12205 Fry Rd

Cypress, TX 77433, USA

Title Sponsor
$5,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

FOURSOME, SIGNAGE AT HOLE, VENDOR TABLE AT REGISTRATION OR HAPPY HOUR, SIGNAGE AT THE RECEPTION AREA ENTRANCE, LOGO ON THE EVENT WEB PAGE, REGISTRATION FORM AND EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHTS (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025), LOGO DRIVEWAY FLAG, VIP GOLF CART WITH CUSTOM LICENSE PLATE DECOR

Reception Sponsor
$3,000

(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE AT HAPPY HOUR & RECEPTION, RECEPTION SPONSOR SIGNAGE, LOGO ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025), LOGO DRIVEWAY FLAG

Lunch Sponsor
$2,500

(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE AT REGISTRATION, LUNCH SPONSOR SIGNAGE, LOGO ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025), LOGO DRIVEWAY FLAG

Happy Hour Sponsor
$2,000

(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE AT HAPPY HOUR, HAPPY HOUR SPONSOR SIGNAGE AT THE RECEPTION AREA, LOGO ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025)

Golf Cart Sponsor
$1,500

(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) LOGO DISPLAYED IN EACH GOLF CART, VENDOR TABLE AT REGISTRATION, LOGO ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025)

SWAG Sponsor
$2,500

(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE AT REGISTRATION, LOGO STICKER ON EACH PARTICIPANT GIVEAWAY PACKAGE, ABILITY TO PROVIDE LOGOED BAG AND SWAG TO ALL PLAYERS (APPX 288), LOGO ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025)

Beverage Station - Gold
$1,250

(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE ON THE NORTH OR SOUTH COURSE, ABILITY TO SERVE LIQUOR (MUST BE ORDERED THROUGH BLACKHORSE), COMPANY NAME ON EVENT WEB PAGE, AND EVENT PROGRAM

Beverage Station - Clean
$1,000

(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE ON THE NORTH OR SOUTH COURSE, SPONSOR SIGNAGE ON COURSE, COMPANY NAME ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM

Driving Range
$600

SIGNAGE AT THE DRIVING RANGE, SPONSOR MENTION DURING AWARDS, COMPANY NAME ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM

Putting Green
$600

SIGNAGE AT PUTTING GREEN, SPONSOR MENTION DURING AWARDS, COMPANY NAME ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM

Longest Drive
$600

SIGNAGE AT THE DRIVING RANGE, SPONSOR MENTION DURING AWARDS, COMPANY NAME ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM

Closest to the Pin
$600

SIGNAGE AT THE DRIVING RANGE, SPONSOR MENTION DURING AWARDS, COMPANY NAME ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM

Foursome
$1,600
This is a group ticket, it includes 4 tickets

TOURNAMENT PARTICIPATION FOR FOUR PLAYERS, TOURNAMENT PACK FOR FOUR PLAYERS (4 RAFFLE TICKETS AND 1 MULLIGAN BALL), ACCESS TO LUNCH, HAPPY HOUR, AND DINNER FOR FOUR PLAYERS

Single Player
$500

RANDOM PLACEMENT ON A TEAM, ONE RAFFLE TICKET AND ONE TEAM MULLIGAN BALL, ACCESS TO LUNCH, HAPPY HOUR, AND DINNER FOR ONE PLAYER

Safety Sponsor
$500

(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) TABLE AT REGISTRATION TO DISTRIBUTE, LOGOED SAFETY ITEMS TO ALL PARTICIPANTS (I.E, SUNBLOCK, HAND SANITIZER, CHAPSTICK, ETC.), ** MUST SUPPLY ITEMS FOR UP TO 288 GOLFERS**

Program Sponsor
$200

INCLUDES A 2''X3'' ADVERTISING SPACE IN THE EVENT PROGRAM

Flag Sponsor
$400

COMPANY LOGO ON FEATHER FLAG ON THE DRIVEWAY

Hole Sponsorship Add-On (logo)
$150

Company logo on signage at hole

Hole Sponsorship Add-On (text)
$100

COMPANY NAME LISTED ON SIGNAGE HOLE

