15th Annual Golf Classic

FOURSOME, SIGNAGE AT HOLE, VENDOR TABLE AT REGISTRATION OR HAPPY HOUR, SIGNAGE AT THE RECEPTION AREA ENTRANCE, LOGO ON THE EVENT WEB PAGE, REGISTRATION FORM AND EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHTS (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025), LOGO DRIVEWAY FLAG, VIP GOLF CART WITH CUSTOM LICENSE PLATE DECOR
(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE AT HAPPY HOUR & RECEPTION, RECEPTION SPONSOR SIGNAGE, LOGO ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025), LOGO DRIVEWAY FLAG
(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE AT REGISTRATION, LUNCH SPONSOR SIGNAGE, LOGO ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025), LOGO DRIVEWAY FLAG
(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE AT HAPPY HOUR, HAPPY HOUR SPONSOR SIGNAGE AT THE RECEPTION AREA, LOGO ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025)
(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) LOGO DISPLAYED IN EACH GOLF CART, VENDOR TABLE AT REGISTRATION, LOGO ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025)
(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE AT REGISTRATION, LOGO STICKER ON EACH PARTICIPANT GIVEAWAY PACKAGE, ABILITY TO PROVIDE LOGOED BAG AND SWAG TO ALL PLAYERS (APPX 288), LOGO ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM, SOCIAL MEDIA HIGHLIGHT (1 PER MONTH THROUGH OCTOBER 2025)
(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE ON THE NORTH OR SOUTH COURSE, ABILITY TO SERVE LIQUOR (MUST BE ORDERED THROUGH BLACKHORSE), COMPANY NAME ON EVENT WEB PAGE, AND EVENT PROGRAM
(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) VENDOR TABLE ON THE NORTH OR SOUTH COURSE, SPONSOR SIGNAGE ON COURSE, COMPANY NAME ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM
SIGNAGE AT THE DRIVING RANGE, SPONSOR MENTION DURING AWARDS, COMPANY NAME ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM
SIGNAGE AT PUTTING GREEN, SPONSOR MENTION DURING AWARDS, COMPANY NAME ON EVENT WEB PAGE & EVENT PROGRAM
TOURNAMENT PARTICIPATION FOR FOUR PLAYERS, TOURNAMENT PACK FOR FOUR PLAYERS (4 RAFFLE TICKETS AND 1 MULLIGAN BALL), ACCESS TO LUNCH, HAPPY HOUR, AND DINNER FOR FOUR PLAYERS
RANDOM PLACEMENT ON A TEAM, ONE RAFFLE TICKET AND ONE TEAM MULLIGAN BALL, ACCESS TO LUNCH, HAPPY HOUR, AND DINNER FOR ONE PLAYER
(NOTE: DOES NOT INCLUDE A TEAM) TABLE AT REGISTRATION TO DISTRIBUTE, LOGOED SAFETY ITEMS TO ALL PARTICIPANTS (I.E, SUNBLOCK, HAND SANITIZER, CHAPSTICK, ETC.), ** MUST SUPPLY ITEMS FOR UP TO 288 GOLFERS**
INCLUDES A 2''X3'' ADVERTISING SPACE IN THE EVENT PROGRAM
COMPANY LOGO ON FEATHER FLAG ON THE DRIVEWAY
Company logo on signage at hole
COMPANY NAME LISTED ON SIGNAGE HOLE
