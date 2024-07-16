Game Program Sponsor Ads

Full Page Ad
$200

4 left!

Full Page AD in our 4 Home game program
Half Page AD
$100

4 left!

Half Page AD in our 4 Home game program
Quarter Page AD
$50

4 left!

Quarter Page AD in our 4 Home game program
Sponsor List
$25

4 left!

Name added to our Sponsor List page in our 4 Home game program
Add a donation for Canary Football Club

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!