16th Annual Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Breakfast

1 Cowlitz Wy

Ridgefield, WA 98642, USA

Early Bird - Rise Early for Justice
$75
Enjoy the full program - Price increase on Nov 23

Unsponsored Table - Early Bird
$750
Saves a table for you and your guests - Table for ten

Table Sponsor - Torchbearer Table
$1,500
Priority entry, reserved seating, Name visibility on program guide and marketing materials. Table for ten

Donate Tickets to Community Elders - Beloved Community
$75

Thank you for supporting our community elders

Presenting Sponsor - Justice Circle
$15,000
Premium seating with name recognition or extra benefits - Speaking opportunity

Platinum Sponsor
$10,000
Premium seating with name recognition or extra benefits

Gold Sponsor
$5,000
Premium seating with name recognition or extra benefits

Silver Sponsor
$2,500
Premium seating with name recognition or extra benefits

Vendor
$100
