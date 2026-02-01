16th Annual Jay Leonard Memorial golf outing

About this event
Start play at 8:00 am or 1:30 pm, lunch before/after your round.
Includes green fees, lunch, cart, beverages and prizes!
We will do our best to partner you with other individuals or add you to a team.
Includes green fees, lunch, cart, beverages and prizes!
Signage at Hole. Team Cost included.
Start play at 8:00 am or 1:30 pm, lunch before/after your round.
Includes green fees, lunch, cart, beverages and prizes!
Signage at Hole
Signage at Scoreboard. Team Included.
Includes green fees, lunch, cart, beverages and prizes!
Signage on Beverage Cart. Four Sponsorships available.
Sign on Putting Green. Sponsor Putting Contest.
Signage on Driving range.
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