Camp Watcha Wanna Do

Hosted by

Camp Watcha Wanna Do

About this event

16th Annual Jay Leonard Memorial golf outing

4531 Lower Huntington Rd

Fort Wayne, IN 46809, USA

Team
$700

Start play at 8:00 am or 1:30 pm, lunch before/after your round.

Includes green fees, lunch, cart, beverages and prizes!

Individual Golfer
$175

We will do our best to partner you with other individuals or add you to a team.

Includes green fees, lunch, cart, beverages and prizes!

Hole & Team
$800

Signage at Hole. Team Cost included.

Start play at 8:00 am or 1:30 pm, lunch before/after your round.

Includes green fees, lunch, cart, beverages and prizes!

Hole Sponsor Only
$300

Signage at Hole

Scoreboard sponsor
$2,500

Signage at Scoreboard. Team Included.

Includes green fees, lunch, cart, beverages and prizes!

Beverage Cart Sponsor
$1,500

Signage on Beverage Cart. Four Sponsorships available.

Putting Green Sponsor
$750

Sign on Putting Green. Sponsor Putting Contest.

Driving Range Sponsor
$500

Signage on Driving range.

Add a donation for Camp Watcha Wanna Do

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!