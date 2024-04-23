Texas Wind Sponsorship Packages

Game Night Package
$300

Half Time Announcement Logo at Ticket Booth Promo materials given away (provided by company) Advertisement on gym TVs

Gym Banner Package
$600

Banner Displayed in Gym Social Media "Thank You" Logo Printed in End of Year Program

Summer Package
$800

Logo of back of summer t-shirt Promo items added to summer bag (provided by company) Summer social media posting

Online Package
$1,000

Clickable link on website Social Media Posting Logo in Monthly Newsletter Logo in End of Year Slideshow

Banner Plus Package
$1,600

Gym Banner Package Plus: Banner displayed on Football Fence One Half Time Announcement in Fall and WInter

Big Fan Package
$3,500

Banner Plus Package Online Package Summer Package

Banner Plus Package + Game Night Package
$1,900

