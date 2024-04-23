Texas Wind Sponsorship Packages

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Half Time Announcement Logo at Ticket Booth Promo materials given away (provided by company) Advertisement on gym TVs
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Banner Displayed in Gym Social Media "Thank You" Logo Printed in End of Year Program
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Logo of back of summer t-shirt Promo items added to summer bag (provided by company) Summer social media posting
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Clickable link on website Social Media Posting Logo in Monthly Newsletter Logo in End of Year Slideshow
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Gym Banner Package Plus: Banner displayed on Football Fence One Half Time Announcement in Fall and WInter
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Banner Plus Package Online Package Summer Package
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
common:zeffyTipDisclaimerTicketing