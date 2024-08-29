eventClosed

Partners In Housing's 2024 Friendsgiving Silent Auction

441 W Michigan St, Indianapolis, IN 46202

"Secret Garden" by Andre Parnell item
"Secret Garden" by Andre Parnell
$50

This stunning piece is by local artist Andre Parnell. Dedicated to enriching communities through art, Parnell's mission transcends mere beautification, aiming to inspire sharing, healing, and mutual learning. By infusing creativity with purpose, he seeks to transform environments into dynamic spaces of collaboration and growth, using art as a powerful tool for profound change and human connection.
"Salted Butter" by Andre Parnell item
"Salted Butter" by Andre Parnell
$50

This stunning piece is by local artist Andre Parnell. Dedicated to enriching communities through art, Parnell's mission transcends mere beautification, aiming to inspire sharing, healing, and mutual learning. By infusing creativity with purpose, he seeks to transform environments into dynamic spaces of collaboration and growth, using art as a powerful tool for profound change and human connection.
"Mother Earth" by Matt Panfil item
"Mother Earth" by Matt Panfil
$50

Inspired by "Mother Earth," this painting by local artist Matt Panfil invokes themes of nature, birth, maternity, and powerful love. Its striking imagery and vibrant color would be an excellent conversation piece for your home! Painting comes on original canvas without frame, dimensions are 20" x 26".
"E.T." by Will Woodrow
$50

This durable metal sculpture by local artist Will Woodrow captures an iconic scene from the 1982 Spielberg classic film, "E.T." Outlining the silhouette of Elliott and E.T. on the bike, this fun sculpture is a perfect display piece for sci-fi fans. Sculpture's dimensions are 9.5" x 6".
"Harmony" by Lia Hicks
$50

This beautiful handmade pottery is courtesy of Lia Hicks, Senior Program Manager for the Corporation for Supportive Housing (CSH) and the creative genius behind hickschickspottery on Instagram. This colorful and unique handmade piece would be lovely to display on your shelf or a unique cake stand for your kitchen! Pottery's dimensions are 5" x 10.5".
"Not all who wander" by Kirk Fields item
"Not all who wander" by Kirk Fields
$50

This fantasy art piece, courtesy of local artist Kirk Fields, features a legendary Lord of the Rings quote on a wood cut silhouette of the adventurers against a snakeskin fabric backdrop. For fantasy fans, movie buffs, and book worms alike, this piece would be a perfect addition to your home! Quote depicted across the bottom of the piece: "All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost; the old that is strong does not wither, deep roots are not reached by the frost. From the ashes a fire shall be woken, a light from the shadows shall spring; renewed shall be blade that was broken, the crownless again shall be king." This piece comes in a glass frame, dimensions are 11.5" x 17.5".
"Dying Lament" by James Love III item
"Dying Lament" by James Love III
$50

James Love III is a painter that draws from the shows and movies of his childhood to better translate feelings into art, letting comic books, cartoons, and animation inspire his voice. His paintings are expressive, angular, and afrocentric with a mid-century futuristic nostalgia. He is also experimenting with other mediums such as motion in photography, as well as adding color and drama to fashion designs. His aim is not to necessarily try and 'make' his audience feel anything through his work but rather to have fun with what he loves and share the way he sees the world.
"Blood Pressure" by James Love III item
"Blood Pressure" by James Love III
$50

James Love III is a painter that draws from the shows and movies of his childhood to better translate feelings into art, letting comic books, cartoons, and animation inspire his voice. His paintings are expressive, angular, and afrocentric with a mid-century futuristic nostalgia. He is also experimenting with other mediums such as motion in photography, as well as adding color and drama to fashion designs. His aim is not to necessarily try and 'make' his audience feel anything through his work but rather to have fun with what he loves and share the way he sees the world.
"At Home on New Jersey Street" by Laura Schroeder
$50

A gorgeous watercolor view of rooftops in the Mapleton-Fall Creek neighborhood by local artist Laura Kivela Schroeder. Painting comes on original canvas with frame, painting dimensions are 5" x4" and frame dimensions are 10.5" x 10.5".
Colts Player Card Signed by DeForest Buckner
$50

A perfect Christmas gift for the sports lover in your life - this player card has been signed by Indianapolis Colts' defensive tackle, DeForest Buckner. Includes certificate of authenticity. Poster dimensions are 8.5" x 11".
Stormtech Trinity Access Pack
$50

The perfect accessory for busy folks on the go: introducing Stormtech's Trinity Access Pack, courtesy of Fine Promotions. This sizeable and durable backpack is perfect for busy folks on the go. It fits laptops up to 14", features multiple compartments and pockets for organization, and includes a waterproof fabric bottom. This item is brought to you by Fine Promotions. Owned by the husband and wife team of Robb Fine and Victoria Randle-Fine, Fine Promotions is a State of Indiana Certified Woman-owned Business Enterprise (WBE), an INC. Magazine Top 5000 private U.S. companies award winner, and a Southeast Asia procurement specialist. They are driven by the brands and clients they support. They help clients unbox their brand with the right selection of branded promotional products and apparel, awards, and incentives.
4 mini golf passes at Birdie's Mini Golf
$50

Fun for the whole family starts with 4 mini golf passes at Birdie's Mini Golf and Sports Bar! The host of Partners in Housing's first 3 annual Putt-Putt summer fundraisers, Birdie’s offers two miniature golf courses, a sports bar, a restaurant, an indoor bar, and a rooftop deck. With 18 holes of pro mini golf, a delicious menu, and full bar featuring craft beer and more, Birdie’s Indy is your new destination to eat, drink, and play. Birdie's is located at 632 IN-32, Westfield, IN 46074
2 Complimentary VIP Tasting Cards at Easley Winery
$50

Enjoy 2 VIP tasting cards, courtesy of Easley Winery! Each card is good for 2 complimentary tastings. Easley Winery is a family-owned and operated winery in the heart of downtown Indianapolis, making award-winning wines since 1974 using grapes from vineyards in Indiana, Michigan, New York, and other regions of the USA. Easley is located at 205 N College Ave, Indianapolis, IN 46202
4 flight vouchers + $25 gift card at Daniel's Vineyard
$50

Enjoy 4 tasting flight vouchers and a $25 gift card at Daniel's Vineyard! Daniel’s Vineyard is a full production winery that offers a private wine club and event venue for any occasion. Together alongside their five kids, the idea to plant a vineyard was sown in the Tuscan foothills over a bottle of wine by husband and wife, Daniel and Kimberly. Upon arrival back to the states, they began to put their dream into action. In 2010, over 14,000 grape vines were cultivated into the Indiana soil by family, friends, and neighbors. As the vines have flourished over the years, so has the Daniel’s Vineyard community. Daniel's is located at 9061 N 700 W, McCordsville, IN 46055
EXCLUSIVE Partners in Housing branded swag bag item
EXCLUSIVE Partners in Housing branded swag bag
$50

This generous basket is courtesy of Bright Ideas of Broad Ripple. The basket includes a cooler, growler, and throw blanket branded with Partners in Housing logo, unique swag exclusive to this event that cannot be found elsewhere!
Cello Spritz Basket item
Cello Spritz Basket
$50

Bring home the taste of Italy with this effervescent "cello spritz" basket! It includes Pallini from Italy limoncelo and raspcello with 2 spritz glasses, a carrying bag, and a shirt. The perfect Christmas gift for the exotic taste tester in your family.
Tequila Partida Basket item
Tequila Partida Basket
$50

Named in honor of 3rd generation agave farmer Enrique Partida, this 3-ingredient tequila is committed to preserving the fresh agave flavor at each step of the tequila-making process. The result is a tequila that is truly from field to glass. This basket includes one bottle of Tequila Partida and two crystal glasses.
Long Drink Swag Basket item
Long Drink Swag Basket
$50

This Long Drink swag bag is perfect for golfers who enjoy a refreshing drink on a hot summer day. It features 2 6-packs of Long Drink sparkling liquor refreshment in citrus and peach, 16 branded Warbird golf balls, Long Drink branded tee and Nike polo, 2 hats, tote bag, golf tees, 2 golf rags, lip balm, bottle opener, sunglasses, and air freshener.
Bedazzed Titos Basket item
Bedazzed Titos Basket item
Bedazzed Titos Basket
$50

This festive basket includes a half gallon of Titos Vodka in a custom bling bottle courtesy of TaylorMade Cocktails, 2 cocktail shakers, 1 bottle stopper, 1 wireless charger, 1 calendar, snacks and other goodies.
Sweet Tea & Hennessey Basket item
Sweet Tea & Hennessey Basket item
Sweet Tea & Hennessey Basket
$50

Courtesy of TaylorMade Cocktails, this festive basket includes 1 bottle of sweet tea whiskey, 1 decanter with 6 matching glasses, 1 white Hennessey cigar from Jamaice, 1 wine bag, 2 mini shots, 1 Hennessey portable charger, and other goodies.

