form_archived

Raffle

addExtraDonation

$

One chance of winning
$20
Buy One Ticket for $20
Ticket Bundle Option 1
$30
groupTicketCaptionRaffle
Buy 2 tickets for $30 paying $15 per ticket
Ticket Bundle option 2
$50
groupTicketCaptionRaffle
Buy 5 tickets for $50 paying $10 per ticket

common:zeffyTipDisclaimerTicketing