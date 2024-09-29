Southern Elementary PTO Inc
SES PTO Spirit Wear Sale
YOUTH - Short Sleeve T Shirt
$10
XS: 4, S: 6-8, M: 10-12, L: 14-16, XL: 18-20
YOUTH - Long Sleeve T Shirt
$13
XS: 4, S: 6-8, M: 10-12, L: 14-16, XL: 18-20
YOUTH - Crewneck Sweatshirt (B, R, G ONLY)
$20
XS: 6-8, S: 10-12, M: 14-16, L: 18-20, XL: 22-24
YOUTH - Hooded Sweatshirt (B, R, G ONLY)
$25
XS: 2-4, S: 6-8, M: 10-12, L: 14-16, XL: 18-20
ADULT (S-XL) - Short Sleeve T Shirt
$15
Unisex Sizing
ADULT(2X+) - Short Sleeve T Shirt
$18
Unisex Sizing
ADULT (S-XL) - Long Sleeve T Shirt
$18
Unisex Sizing
ADULT (2X+) - Long Sleeve T Shirt
$21
Unisex Sizing
ADULT (S-XL) - Crewneck Sweatshirt (B, R, G ONLY)
$20
Unisex Sizing
ADULT (2X+) - Crewneck Sweatshirt (B, R, G Only)
$25
Unisex Sizing
ADULT (S-XL) - Hooded Sweatshirt (B, R, G ONLY)
$25
Unisex Sizing
ADULT (2X+) - Hooded Sweatshirt (B, R, G Only)
$30
Unisex Sizing
