Memphis Artists For Gaza's Silent Auction

1557 Madison Ave, Memphis, TN 38104, USA

"al-Khalil الخليل" by Sarah Mink item
$25

"Armed And Ready For Battle" by Paige Ellens item
$50

"Before the Chaos" by Liz Nunez item
$125

"Beyond the Blooms" by Haylee Hearn item
$75

"Bethlehem بيت لحم" by Sarah Mink item
$25

"Bradford Pear Bowl" by Stuart Rosenberg Janssen item
$125

"Brushed Branches" by L. Smart item
$60

Butterfly #1 by Dmitri item
$60

Butterfly #2 by Dmitri item
$60

"If You Live, Then Live Free. If You Die, Die Standing" item
$250

by Heba Ismail and Aseel Quran
"Cease Fire" by David Yancy III item
$250

"Christ And His Palestines" by Chovash item
$75

"Clear Eye View" by Ibrahim Hammad item
$75

"DragonFly" by Alexandra Baker item
$600

"Elderly Beauty" by Samar Nassar item
$85

"Fear And Hunger" by Katie Fisk item
$250

"From the River to the Sea (Tapestry)" by Asha Tierney item
$85

"Gaza Has My Heart" by Ibrahim Hammad item
$60

"Gaza Protest Sign" by Erica Qualy item
$100

"Hope" by Kid Mestizo item
$300

"Hope For Gaza" by Grant Butler item
$125

"Ice Must Be Destroyed" by Stuart Rosenberg Janssen item
$120

"m3diatrix" by ABEЯRANT item
$60

"Memphis" by Jad Ismail item
$125

"Mother Bear" by Yahkov Freeman item
$225

"Oak Bowl" by Stuart Rosenberg Janssen item
$125

"Nablus /نابلس" by Sarah Mink item
$25

"Nablus souq /نابلس" by Sarah Mink item
$25

"Offline" by Bratyspice item
$150

"Ora Live" by Marquze Killion item
$125

"Pal(still)" by Yidan Zeng item
$85

"Pal(still)" Prints by Yidan Zeng item
$15

"Poppy And Iris" by Danielle Sumler item
$200

"Press" by Grant Butler item
$75

"Resilience Blooms" by Key item
$287

"Saint Sally" by Marquze Killion item
$95

"Scriptural embrace of divine Kaabah" by Afrah Fatima item
$225

"Son of Man" Yahkov Freeman item
$95

"The Insight Of The Prisoner" by Jinan Rayan item
$150

"The Palestinian Woman" by Salam Hamdan item
$150

"The Snake" by Birdcap item
$120

"Trees Growing Together" by Yahokv Freeman item
$95

"Untitled" by Lindsey Jenkins item
$65

"Urgent Aid" by Imad item
$50

"Yousef & Layla" by Asha Tierney item
$125

