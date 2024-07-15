2024-2025 PTO Membership - K / Fessler

Basic Membership
$10

You will get: PTO membership 2024-2025 school year. $10.00 per one Adult which gives you voting rights at our PTO monthly meetings
Bionic Donor Level
$50

You will get: Basic Membership ($10.00 per Adult which gives you voting rights at our PTO monthly meeting), Pencil, Bookmark, Stickers
Power Donor Level
$100

You will get: Basic Membership (One Adult), Notepad & Bionic prizes
Mission Incredible Level
$175

You will get: Basic Membership (One Adult), Your family name in the Yearbook, Super Hero Squishy & Power & Bionic Donor prizes
