Dusshera 2024 दशहरा २०२४

309 Aviation Pkwy

Morrisville, NC 27560, USA

Food Vendor
$300
Food Vendors What will you get: - 2 TABLES - Spot/Location of the booth will be provided by Hindi Vikas Mandal and will not be changed. HINDI VIKAS MANDAL WILL NOT BE ABLE TO ACCOMODATE ANY CHANGE REQUEST. - NO PERSONAL TABLES WILL BE ALLOWED. - NO TENT ALLOWED - NO POWER CONNECTION. ANY VIOLATION OF THE ABOVE WILL RESULT IN CANCELLING THE TICKET, AND NO REFUND WILL BE ISSUED
General Vendor - Like Clothing / Decorations
$200
Clothing / General Decoration Sales Clothing Vendors What will you get: - 1 TABLES - Only 1 CLOTH HANGER STAND IS ALLOWED. - Spot/Location of the booth will be provided by Hindi Vikas Mandal and will not be changed. HINDI VIKAS MANDAL WILL NOT BE ABLE TO ACCOMODATE ANY CHANGE REQUEST. - NO PERSONAL TABLES WILL BE ALLOWED. ANY VIOLATION OF THE ABOVE WILL RESULT IN CANCELLING THE TICKET, AND NO REFUND WILL BE ISSUED

