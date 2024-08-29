eventClosed

Unitarian Universalist Congregation of the Quadcities's Silent Auction

auction.pickupLocation

3707 Eastern Ave, Davenport, IA 52807, USA

Wine Chiller item
Wine Chiller item
Wine Chiller
$25

auctionV2.input.startingBid

Are you a wine connoisseur or simply enjoy a chilled glass of wine with your dinner, Used wine chiller with adjustable thermostat that holds 24 bottles of wine, 34" tall, 24" wide, 26 "deep including handle, good condition: a few shallow scratches on outside surface and minimal discoloring on some inside surfaces.
Covered Japanese serving dish item
Covered Japanese serving dish
$5

auctionV2.input.startingBid

Vintage Chinese porcelain serving bowl with Lid, Blue and White, measures about 9 x 10 ", found online for $30.00
Limit edition signed lithograph item
Limit edition signed lithograph item
Limit edition signed lithograph item
Limit edition signed lithograph
$10

auctionV2.input.startingBid

Iowa artist Connie Bieber signed offset lithograph. Number 38/305, 17" x 13", matted and framed (framed size 26" x 22").
cross cut paper shredder item
cross cut paper shredder
$10

auctionV2.input.startingBid

New never been used crosscut shredder
outdoor table, chairs, umbrella patio set item
outdoor table, chairs, umbrella patio set
$100

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an evening meal al fresco with this wrought iron patio set, table and four chairs, umbrella is included. Used: All in excellent condition, will last many years more
Chairs item
Chairs
$60

auctionV2.input.startingBid

Dark sage green chairs that swivel and rock. Set of 2. 36" tall x 33"wide x 36" deep. Used: good condition, smoke free, pet free house,
couch item
couch
$50

auctionV2.input.startingBid

Light brown couch, 81" long x 34" high x 34" deep. Condition: used, good condition, smokefree and pet free home
vintage watch item
vintage watch
$10

auctionV2.input.startingBid

Vintage Pierre Bideaux women's battery watch with diamond stud, is not running, may just need battery
oil lamp item
oil lamp
$5

auctionV2.input.startingBid

Beautiful Art glass oil lamp, 10 " high,
Rare find - vintage Schioler light item
Rare find - vintage Schioler light
$75

auctionV2.input.startingBid

Plastic sheet pendant light "Ballett" by Lars Schiøler for Hoyrup lighting. Denmark 1970s, can be found for sale at other online platforms for $250 plus
porcelain egg item
porcelain egg item
porcelain egg
$10

auctionV2.input.startingBid

Vintage 3 1/2 "Satsuma hand painted egg, exquisite colors and detail
Bear Sculpture item
Bear Sculpture item
Bear Sculpture
$10

auctionV2.input.startingBid

Beautiful carved bear for small display, Has not been appraised but Inuit carved stone sculptures,, similar to this, have been sold at art house auctions online for $200 and upwards, 2 1/2" X 5 "
Turntable item
Turntable
$10

auctionV2.input.startingBid

Much sought after Panasonic Technic turn table, universal amplifier and 3 Sony speakers in working order, see similar products online for $129.00
vintage copper chafing dish item
vintage copper chafing dish
$20

auctionV2.input.startingBid

Vintage copper chafing dish. Beautiful to display or to use.Will add elegance to any tablescape. Compare to similar items sold online for $45.00 plus
Vintage copper teapot on warming stand item
Vintage copper teapot on warming stand
$20

auctionV2.input.startingBid

Vintage copper teapot on warming stand. Beautiful to display or to use. Remarkable mid-century find. Compare to similar items for sale online for $54 and upwards
diamond necklace item
diamond necklace
$10

auctionV2.input.startingBid

diamond studded 1 " gold heart necklace with gold chain
Vintage cocktail/iced tea pitcher & 4 glasses item
Vintage cocktail/iced tea pitcher & 4 glasses
$10

auctionV2.input.startingBid

Mid-century green & orange fade cocktail set, evokes 50's cocktail hour glamorous vibe, can be bought at re-sell markets online for $60 plus
Metal shear tool item
Metal shear tool
$10

auctionV2.input.startingBid

Performax metal shear with LED work light
Child's sweater item
Child's sweater
$5

auctionV2.input.startingBid

Vintage Nordstrikk child's cardigan, knitted wool, metal fasteners in front, Small to Medium size, other platforms offer it for $48.00 plus
Model John Deer tractor item
Model John Deer tractor
$10

auctionV2.input.startingBid

1/16 scale row crop tractor in box, recents bids on other online market of $61
Vintage Haeger sculpture item
Vintage Haeger sculpture
$30

auctionV2.input.startingBid

Vintage large ceramic Haeger sculpture, usually sell for $75-$100. This 17 X14" beauty could proudly be displayed on the floor or on a table or shelf.
Vase item
Vase
$10

auctionV2.input.startingBid

Rare vintage single lily vase with tree limb base, MCM with an art deco vibe, display alone or with other vases, with or without flowers
Wizard of Oz music box item
Wizard of Oz music box item
Wizard of Oz music box item
Wizard of Oz music box
$10

auctionV2.input.startingBid

Porcelain Wizard of Oz music box. Only 4 " high with breath taking artistic detail, perfect gift for a young girl who loves the Wizard of Oz, Can be found online sites for $48 plus
ice maker item
ice maker item
ice maker item
ice maker
$30

auctionV2.input.startingBid

Tramontina stainless steel countertop ice maker, online reviews indicate this is an excellent portable ice maker, perfect for parties when the fridge ice maker can't keep up, pre-owned but excellent condition, new retails for $111.00
Vinyl Record item
Vinyl Record
$5

auctionV2.input.startingBid

Leonard Bernstein West Side Story viny record. Vinyl records are becoming popular again with collectors
Stainless teapot item
Stainless teapot item
Stainless teapot
$5

auctionV2.input.startingBid

Highly collectible and useful stainless tea pot. 10 x 8 3/4", Masterclass Premier Colletion.
MCM coffee set item
MCM coffee set item
MCM coffee set item
MCM coffee set
$15

auctionV2.input.startingBid

George Briard Coffee/tea serving set. Exquisite detail. Pictures do not do it justice. Embossed designs are on both sides. Pot can be found online for $40, very rare to find complete set
wooden buffalo carving item
wooden buffalo carving item
wooden buffalo carving
$10

auctionV2.input.startingBid

Vintage Ironwood carving of buffalo 4x3"
stainless serving set item
stainless serving set
$10

auctionV2.input.startingBid

Stainless Oneida Community with box (box does not match the stainless), Service for 8 (except 1 dessert fork is missing, only 7 dessert forks), various serving pieces included
Vintage wine glasses item
Vintage wine glasses
$5

auctionV2.input.startingBid

Retro 5" cat wine glasses, can be seen online for $22, very unique and perfect for the season, reminiscent of a glass Kim Novak might use in "Bell, Book, and Candle"
Egg coddler item
Egg coddler
$10

auctionV2.input.startingBid

Royal Worcester Egg Coddler, ceramic with exquisite detail, highly collectible, pretty for display, or you can actually cook an egg in it, seen online for $40 -$150.00
Hand carved horse item
Hand carved horse item
Hand carved horse
$5

auctionV2.input.startingBid

Dalarna 4 " yellow Sweden horse carving. Handcrafted,Listed for $25 online markets
crystal item
crystal item
crystal
$5

auctionV2.input.startingBid

Natural clear crystal quartz cluster, 2 1/2 X 2", some people believe that crystals have healing properties or just display for its beauty, usually $25 or more
painted carved horse item
painted carved horse item
painted carved horse
$5

auctionV2.input.startingBid

Dalarna red horse, 4", listed for $40 and up online markets
Stainless serving pieces item
Stainless serving pieces
$5

auctionV2.input.startingBid

High quality Stainless serving pieces and set of spoons, great to use at the holidays or for parties
Vintage MCM coffee table item
Vintage MCM coffee table
$100

auctionV2.input.startingBid

Mid-century oak & chrome coffee table, listed online markets as $400.00
Hand carved cats item
Hand carved cats item
Hand carved cats item
Hand carved cats
$15

auctionV2.input.startingBid

Vintage Sigris Disseny Hand Painted & carved wood cats made in Spain, 5" and 8" tall, can be found at online markets for $40.00 plus each
wet suit item
wet suit item
wet suit
$20

auctionV2.input.startingBid

U.S. Divers Mercury wetsuit, size ML
pitcher item
pitcher
$5

auctionV2.input.startingBid

Fancy pitcher, found online for $45, perfect for serving punch or ice tea at your next party, or display with your crystal glasses or use as a vase and fill with spring flowers
Innuit carving bear with fish item
Innuit carving bear with fish
$5

auctionV2.input.startingBid

Inuit carving of bear and fish, 3 1/2 X 4"
Native American maiden art item
Native American maiden art
$20

auctionV2.input.startingBid

1909 J. Knowles Hare framed art print
Man's shirt, tie, pants, sock item
Man's shirt, tie, pants, sock item
Man's shirt, tie, pants, sock item
Man's shirt, tie, pants, sock
$20

auctionV2.input.startingBid

Quality Size Extra Large new man's shirt, pants, socks, tie (only worn once) is also included. Shirt alone was $65
2 leaded windows item
2 leaded windows item
2 leaded windows
$100

auctionV2.input.startingBid

Leaded windows originally used in an Inuit orphanage in northern Alaska during the last century, windows were removed when orphanage was closed because building was on a cliff that was slipping into the sea, each measure 20 x 21", a piece of history in your own home
windows item
windows
$20

auctionV2.input.startingBid

Leaded windows from historic Inuit Alaskan children's orphanage, closed when cliff on which building stood gave way 28 x 23 1/4" and 19 x 20", perfect for rustic or farmhouse decor
Whale art item
Whale art
$5

auctionV2.input.startingBid

Unframed Numbered signed art print by Tommy Tune, 23 x 16 1/2 without mat, 24 x 30 matted, can be found online for $50 plus
Built in microwave item
Built in microwave
$10

auctionV2.input.startingBid

Used Built in microwave 29 X 17 1/4 ", 17 "deep, works fine, donated when owner bought microwave in different color, slight crack on front panel
Enamel cabinet item
Enamel cabinet item
Enamel cabinet
$10

auctionV2.input.startingBid

Retro enamel table/cabinet, previously used in medical office, some rust/damage on one shelf, 32" wide X 16" deep, 33"high, this treasure doesn't need much TLC to be perfect
Chess Board item
Chess Board
$20

auctionV2.input.startingBid

Are you a chess player, enjoy playing on this beautiful board. Large, very heavy, thick solid wood chess board, 23 X 23 1/2 inches, seen online $60 plus
hall tree item
hall tree item
hall tree
$10

auctionV2.input.startingBid

Hall tree 22" wide, 78" high, perfect size to fit into a small entryway
China item
China item
China
$20

auctionV2.input.startingBid

Mid-century modern Lenox Atomic Starburst pattern. Collection of Lenox Alaris Pattern, mid-century modern, space motif that was so popular, 4 place settings with extra dinner plate, extra salad plate, extra saucer and 2 extra coffee cups. One place setting selling online for $38.00
pizza stone item
pizza stone
$20

auctionV2.input.startingBid

Emile Henry Flame Top 14.5 pizza stone, burgundy red, used only once or twice, and lists for $71 new
Samsonite suitcase item
Samsonite suitcase item
Samsonite suitcase item
Samsonite suitcase
$75

auctionV2.input.startingBid

New Samsonite Freeform Hard side Expandable with Double Spinner Wheel, carry-on21-inch, never used, mint. sells for $139new
Retro clothes hamper item
Retro clothes hamper
$10

auctionV2.input.startingBid

Mid-century Modern clothes hamper, perfect little piece out of the 50's, good condition 18 1/4 X 14 X 13 ", would make a cute addition to use or display collectibles
printer item
printer
$5

auctionV2.input.startingBid

Used Canon printer
mixer item
mixer item
mixer
$10

auctionV2.input.startingBid

Vintage Sunbeam Mixmaster, comes with two original mixing bowls, these vintage mixers are highly sought after, seen online for $162.00,
granite bear figurines item
granite bear figurines item
granite bear figurines
$5

auctionV2.input.startingBid

Choose the bear! Two carved bear figurines, 3 X 2", perfect for display on a small shelf or arranged with other carvings
antique typewriter item
antique typewriter
$20

auctionV2.input.startingBid

Antique typewriter, comes with case, ones similar seen online for $100.00
DVD set item
DVD set
$5

auctionV2.input.startingBid

Complete Monty Python DVD set
baby stroller item
baby stroller
$10

auctionV2.input.startingBid

Vintage baby stroller, collectors look for these. For you to keep or resell at a profit
cream & sugar item
cream & sugar
$5

auctionV2.input.startingBid

Casual Images Lenox China Bedazzle creamer and sugar bowl, no lid for the sugar bowl, creamer alone sells for $10 online
Dulcimer item
Dulcimer item
Dulcimer
$195

auctionV2.input.startingBid

The dulcimer was handcrafted by local woodcarver, Everett Traylor, lid can be removed to allow playing on a table or one's lap, included are several "hammers" for playing, a pitch pipe, and a tuning wrench
Dulcimer item
Dulcimer item
Dulcimer
$195

auctionV2.input.startingBid

The dulcimer was handcrafted by local woodcarver, Everett Traylor, lid can be removed to allow playing on a table or one's lap, included are several "hammers" for playing, a pitch pipe, and a tuning wrench
chairs item
chairs
$200

auctionV2.input.startingBid

Pair rattan balloon arm mid-century modern chairs with cushions. This pair of chairs is on sale for $750 online. Others like this were sold at auction in Chicago for $400. Use them inside or out.
Walnut caned chairs item
Walnut caned chairs item
Walnut caned chairs
$200

auctionV2.input.startingBid

Six antique walnut caned seat dining chairs, caned seats are new, in beautiful condition and will last decades
50’s metal base cabinet item
50’s metal base cabinet item
50’s metal base cabinet
$5

auctionV2.input.startingBid

Vintage enamel kitchen base cabinet, some rust inside and at bottom, needs to be sanded and repainted. This could be a great little piece of history that also serves your storage needs, with a little TLC
Golf collection item
Golf collection item
Golf collection item
Golf collection
$165

auctionV2.input.startingBid

Many items including, new specialty Mickey Mouse golf balls (selling for $19 on internet market) , new butterfly golf balls, TopFlite unused balls, as well as some used golf balls
Women's golf clubs & accessories item
Women's golf clubs & accessories
$275

auctionV2.input.startingBid

Used women's golf clubs and bag, also includes umbrella, wood covers and golf ball retriever
Foldable Bike & helmet item
Foldable Bike & helmet
$100

auctionV2.input.startingBid

Foldable bike and case, includes helmet also
Connie Bieber art item
Connie Bieber art
$10

auctionV2.input.startingBid

Iowa artist Connie Bieber framed prin
Japanese vase item
Japanese vase
$5

auctionV2.input.startingBid

Might be a Japanese liquor bottle, attractive enough to use as a vase

common:zeffyTipDisclaimerTicketing