Sunday Supper at St. Paul

Baked Spaghetti item
Baked Spaghetti
$12
Baked spaghetti casserole made with Italian sausage, green pepper, onion, Italian seasonings and crushed tomatoes.
Vegetarian Baked Spaghetti item
Vegetarian Baked Spaghetti
$12
This veggie spaghetti is made with two kinds of cheese, and lots of hearty vegetables.
Dark Rotisserie Chicken item
Dark Rotisserie Chicken
$12
1/4 chicken accompanied by Mac & Cheese or Green Beans, Roll, drink & dessert.
White Rotisserie Chicken item
White Rotisserie Chicken
$12
1/4 chicken accompanied by Mac & Cheese, Green Beans, Roll, drink & dessert.
