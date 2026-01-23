Hosted by

19th Annual ACRP Beach Party

301 Napoleon St

Johnstown, PA 15901, USA

Sponsorships - “Parrot”dise………....…...$1,200
Premium Front Row Reserved Table - 12 Tickets - 12 Basket Chance Strips - 12 Leis - Full Page Ad (5”x8”) - Website & FB Publicity - Recognition at Event

Sponsorships - Palm Tree.…...…………….$500
6 Tickets + Reserved Table - 1/2 Page Ad - Business Website & FB Publicity - Recognition in at Event

Sponsorships - Beach Ball………………...…$250
Website & FB Publicity - Recognition in Program

Sponsorships - Program Ads………………..$100 (full page)
Program Ads (Full Page)

Sponsorships - Program Ads……………….$50 (full page)
Program Ads (1/2 Page)

Reserved Tables - 6 Tickets + Table ............ $180
Reserved Tables - 8 Tickets + Table ............ $240
Reserved Tables - 10 Tickets + Table ............ $300
General Admission Tickets ........... $20
General Admission Tickets - Un-Reserved Seating - Pre-Sale Tickets $20 - At the Door $25

Add a donation for Alternative Community Resource Program

