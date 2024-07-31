eventClosed

Lynn Institute Legacy Luncheon Silent Auction

Please pick up your items after the luncheon ends or contact a Lynn staff member to make arrangements.

The Fitz Aesthetics and Wellness Package
$175

This gift bag provided by The Fitz Aesthetics and Wellness contains a gift certificate for a BBL Hero™ Laser Service for the face that corrects pigmentation issues such as age and sun spots, redness, and rosacea, and reduces unwanted melanin and eliminates fine vessels, as well a ZO® Skin Health package for all skin types that includes a Gentle Cleanser, Exfoliating Polish, and Complexion Renewal Pads, a Skin Brightening Sheet Masque, and a makeup pouch with mirror. Retail Value: $600.
OKC Thunder Jalen Williams Autographed Canvas
$150

Autographed by J-Dub, #8 for the Oklahoma City Thunder, this canvas print is a must have for any Thunder fan! Jalen Williams is a rising star in the NBA, so grab this one-of-a-kind piece today, provided by Case of Champions.
OU Panoramic Photo Collage of Heisman Trophy Winners
$175

The University of Oklahoma has a storied history of Heisman Trophy winners, and this piece features all seven OU players that have won the coveted hardware. This piece is provided by Case of Champions.
OSU Panoramic Photo Collage with Ollie Gordon Autograph
$250

Commemorating Oklahoma State's victory over OU in the final Bedlam game in Big 12 history, this piece is autographed by OSU running back Ollie Gordon. Any OSU fan would be proud to display this piece provided by Case of Champions.
OU Bob Stoops & Drake Stoops Autographed Photo
$200

Celebrating the greatest father/son duo in the University of Oklahoma history, this amazing autographed photo of Bob and Drake Stoops is a great collector's item for any OU fan. This piece is provided by Case of Champions.
Custom Handmade Charcuterie Board
$75

This beautiful, handmade charcuterie board was created by the hands of the Lynn Institute's own Caleb Reed, Lead Gardener at the Lynn Institute Community Gardens at Chesapeake. This one-of-a-kind board is made out of Black Walnut sourced from the Oklahoma City area and is sure to impress your guests.
Excalibur "Night Out on the Town" Car Service
$225

Grab your friends and head out on the town in style in a Mercedes Maybach Custom Sprinter! Sponsored by Excalibur Executive Black Car Service, this package includes round trip transportation for four (4) from your home to a local destination by a professional driver. Retail Value: $800
$500 Gift Certificate for Norwegian Cruise Lines
$100

Hit the open seas in style! This $500 certificate provided by Bentley Hedges Travel is valid towards an initial deposit or as payment towards any Norwegian Cruise Line sailing of six (6) days or longer to any destination.
Wine Basket
$75

When it’s time to relax, nothing is better than a good glass of wine. With this gift basket, you’ll have a variety of selections with seven different bottles, as well as an assortment of cheese and crackers. Provided by Lynn Institute President/CEO, Steve Petty.
Gift Card Basket
$75

When you’re in the mood to shop, or you just don’t feel like cooking, this gift basket will come in handy. With a selection of gift cards from local stores and restaurants, you’re sure to find just what you’re looking for. Provided by Jeaneen Pointer, Hope Strategies Executive Director.
Award Table Flowers
$60

Purchase this beautiful flower arrangement featured on our awards table on the stage.
Podium Flowers
$60

Purchase this beautiful flower arrangement featured at the podium on the stage.
Registration Table Flowers
$40

Purchase this beautiful flower arrangement featured at the registration table.

