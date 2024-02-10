Women of New Jersey
Women of New Jersey Legends Gala
100 Walnut St
Livingston, NJ 07039, USA
General admission
$190
VIP admission
$250
Journal Ad 1/4 page (4.25x5.5)
$100
Journal Ad 1/2 page (8.5x5.5)
$200
Journal Ad Full page (8.5x11)
$300
Silver Page Journal Ad (8.5x11) on silver paper
$750
Gold Page Journal Ad (8.5x11) on Gold paper
$1,000
Platinum Page Journal Ad (8.5x11) Inside Cover
$1,500
