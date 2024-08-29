eventClosed

2024 Logan Magnolia Alumni Association's Silent Auction

16x24 Logan Magnolia Football Field Metal Art item
16x24 Logan Magnolia Football Field Metal Art
$50

auctionV2.input.startingBid

This auction item is a frameless 16" by 24" metal image of Logan Magnolia's Bob Evan's Memorial Football Field taken and donated by Through the Lenz Real Estate & Drone Photography of Woodbine, IA. Estimated Value: $100
$150 Boarding Fees at Janel's Bed & Biscuit item
$150 Boarding Fees at Janel's Bed & Biscuit
$100

auctionV2.input.startingBid

This item is good for $150 in boarding fees at Janel's Bed & Biscuit located at 2441 Laredo Ave. Missouri Valley, IA. They are licensed and insured and provide a heated / air-conditioned facilities for your pet to stay. [Value does not need to be used in one stay and reservations are required to book stay.] Item Value: $150
1-Hour Play Time at Platinum Gynastics Academy item
1-Hour Play Time at Platinum Gynastics Academy
$75

auctionV2.input.startingBid

This offer is good for one hour of free play for up to 10 kids at Platinum Gymnastics Academy located at 2651 235th Trail, Logan, IA 51546. Estimated Value: $125
Ultra No Touch Car Wash Gift Card item
Ultra No Touch Car Wash Gift Card
$50

auctionV2.input.startingBid

This gift card for the Ultra No Touch Car Wash in Logan, IA will be loaded with the amount of the highest bid plus a $50 additional owner contribution. Example, if the highest bid is $100, the total card value will be $150. [Auction item will be available for pickup after the event to allow for owner contribution to be added to the final bid.]
1/w Rack Rib Dinner + Drinks for Four at Twisted Tail item
1/w Rack Rib Dinner + Drinks for Four at Twisted Tail
$100

auctionV2.input.startingBid

This auction item includes a 1/2 rack rib dinner for four and drinks for four at Twisted Tail in Beebeetown, IA. [This certificate expires on 12/31/24 and reservations are strongly encouraged.] Estimated Value: $150
3-Night Camping Site at Willow Lake or Schaben Park item
3-Night Camping Site at Willow Lake or Schaben Park
$30

auctionV2.input.startingBid

This item is good for a paid three night camping site at Willow Lake Park (2724 Easton Trail, Woodbine IA) or Schaben Park (3345 141st Lane, Dunlap IA). This gift was donated by John and Debbie Straight of Logan. [Reservations are required by contacting the park directly, they will have the winning bidders name.] Estimated Value: $100
Pitt Fams Beef Bundle item
Pitt Fams Beef Bundle
$100

auctionV2.input.startingBid

This item is for a Beef Bundle from Pitt Farms which includes 10 pounds of hamburger (93% lean), four Rib Eye Steaks, and 4 New York Strip Steaks. [These items can be picked up at 2464 Loess Hills Trail in Missouri Valley, IA and winner must schedule a pickup time.]
Happy Birthday Yard Card by G&R Nifty Lawns item
Happy Birthday Yard Card by G&R Nifty Lawns
$40

auctionV2.input.startingBid

This item is for one "Happy Birthday ______" yard card from G&R Nifty Lawns in Logan, IA. They will put out your birthday sign and take it down the same day. (Must be within a __ mile radius of Logan, IA) Estimated Value: $
Two Tickets to Hamilton at The Orpheum Theatre item
Two Tickets to Hamilton at The Orpheum Theatre
$250

auctionV2.input.startingBid

This auction item includes two tickets to Hamilton at the Orpheum Theater in Omaha on Sunday, May 18th at 1:00pm. These are front row of the Loge Section (amazing seats) and will be a performance you won't forget. These tickets are donated by Paul and Beth Fouts of Woodbine, IA. Estimated Value: $500 [As the event date nears, the tickets will be electronically transferred to the winner.]
Logan Flours + 1890 Taproom Gift Basket item
Logan Flours + 1890 Taproom Gift Basket
$75

auctionV2.input.startingBid

18 Holes + 2 Carts for Four People at Woodbine Golf Course item
18 Holes + 2 Carts for Four People at Woodbine Golf Course
$150

auctionV2.input.startingBid

This auction item includes 18 holes of golf for four golfer, plus two carts, and can be used any day of the week with the exception of tournament days. [Reservations are not required but encouraged to ensure no other events are happening at the golf course that day.] Estimated Value: $200
Shop Logan Basket item
Shop Logan Basket
$45

auctionV2.input.startingBid

This collection of gift cards are donated from all Logan retailers. Winner will receive $25 from Mahoney Goods, One Farm, Rust Bucket Decor & She Market Boutique. Item Value: $100
Purple & Gold Crochet Blanket & Pillow item
Purple & Gold Crochet Blanket & Pillow item
Purple & Gold Crochet Blanket & Pillow
$30

auctionV2.input.startingBid

This crochet blanket was handmade by Anita Johnson of Logan, Iowa and would be a great addition to any Panther room! Estimated Value: $75
Balloon Decor Customized for Your Event item
Balloon Decor Customized for Your Event
$75

auctionV2.input.startingBid

This auction item includes one large balloon display/backdrop with use of the gold circle with same day set up and tear down. Make a picture perfect backdrop for your next party or event. This item is donated by Kristin and Brett Straight of Logan. [The event must be located in Harrison County.] Estimated Value: $150
$200 Top Golf Gift Card + Golf Supplies item
$200 Top Golf Gift Card + Golf Supplies
$175

auctionV2.input.startingBid

This golf bundle includes a $200 gift card to Top Golf, an assortment of tees, and two dozen Bridgestone golf balls donated by Boomer Enterprises from Logan, IA. Estimated Value: $250
18 Holes of Golf+Cart for 4 at Missouri Valley Country Club item
18 Holes of Golf+Cart for 4 at Missouri Valley Country Club
$125

auctionV2.input.startingBid

This auction item is for 18 holes of golf for four individuals and two carts redeemable on Mondays, Thursdays, or Fridays. Estimated Value: $180
64 GB iPad 9th Generation (Wi-fi) with Cover item
64 GB iPad 9th Generation (Wi-fi) with Cover item
64 GB iPad 9th Generation (Wi-fi) with Cover
$160

auctionV2.input.startingBid

This is a 64 GB Space Gray 9th Generation (Wif-fi) iPad with a yellow ProCase cover was donated by Washington County Bank in Missouri Valley, IA. Estimated Value: $250
4 Creighton Volleyball Tickets item
4 Creighton Volleyball Tickets
$20

auctionV2.input.startingBid

This is for four tickets to a home Creighton volleyball game vs Marquette on October 1, 2024 in section 112, Row R, Seats 8-11. This gift was donated by Tyler and Amanda Hinkel of Logan, IA. Estimated Value: $50
His & Hers Basket item
His & Hers Basket
$60

auctionV2.input.startingBid

This basket is filled with things for HIM and for HER! His items include a bottle of Templeton Rye Whiskey, a bbq sauce. Her items include a bottle of red wine from Jasper Winery and a dip platter. We have also included some chips, dips and salsa to make your next party a bash! Items were donated by Logan Super Foods, Mahoney Goods, and One Farm all of Logan, IA. Estimated Value: $125
Firefly Festival 2025 Tickets for Four item
Firefly Festival 2025 Tickets for Four
$25

auctionV2.input.startingBid

One Full Day Rental of The Space in Logan item
One Full Day Rental of The Space in Logan
$40

auctionV2.input.startingBid

Space In Logan is donating a full-day rental of the event room to book your next birthday, baby shower, or family gathering. This space holds 30-45 individuals including tables. Winning bidder can schedule their chosen day by booking at www.spaceinlogan.com. There are no scheduling restrictions if the selected date is available. Subject to Space In Logan’s rules, terms, and conditions for facility use. Item Value: $150
Kids Books & Activity Basket item
Kids Books & Activity Basket
$85

auctionV2.input.startingBid

This basket is filled with a large selection of books and activities for elementary aged kids. This item was donated by Perfection Learning of Logan, IA. Estimated Value: $180
Two Night Guest Stay in Calvary Falls Guest Quarters item
Two Night Guest Stay in Calvary Falls Guest Quarters
$160

auctionV2.input.startingBid

This item is for a two night guest stay at the Calvary Falls guest quarters which is 1800 square feet and sleeps up to 8 individuals (with three bedrooms and 1.5 bathrooms). It includes a full kitchen, dining area, laundry room, game room, family room and fenced in back yard. This gift was donated by Chad and Kori Grosse-Rhode Estimated Value: $400
Family Pass to Omaha's Henry Doorly Zoo item
Family Pass to Omaha's Henry Doorly Zoo
$120

auctionV2.input.startingBid

This family pass to Omaha's Henry Doorly Zoo was donated by Mark & Jennifer Esser of Logan, IA. Item Value: $205
LoMa Basket item
LoMa Basket
$200

auctionV2.input.startingBid

This LoMa basket includes 2 stadium chairs, a scarf, hat, mug and tumbler, and keychain plus two activity passes. Estimated Value: $400
Holiday Greenery Arrangement & Candle item
Holiday Greenery Arrangement & Candle
$20

auctionV2.input.startingBid

This greenery arrangement with scented candle was donated by Country Hardware of Logan, IA. Estimated Value: $50
Pamper Basket item
Pamper Basket
$20

auctionV2.input.startingBid

This basket is filled with items for pampering. It includes a bottle of wine, body products, a candle, a coffee mug, and a cozy blanket. This gift was donated by the Logan Community Bank. Estimated Value: $50
Handmade Quilt item
Handmade Quilt
$25

auctionV2.input.startingBid

This beautifully handmade quilt was made by Joyce Rosengren of Logan, Iowa. Estimated Value: $65

common:zeffyTipDisclaimerTicketing