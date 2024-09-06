Twin Cities Early Music Festival tickets 2024

Student Admission Tickets available for every concert at the Twin Cities Early Music Festival, 10/13-20. Admission at the door is $10.00. Every event is held at St. Mary's Episcopal Church except Wednesday night, "Susanna Unbound," 10/16. Saturday night is free.
2 Online General Admission
$42.50
A pair of General Admission Tickets available for every concert at Twin Cities Early Music Festival, 10/13-20. Paired admission at the door is $45.00. Every event is held at St. Mary's Episcopal Church except Wednesday night, "Susanna Unbound," 10/16. Saturday night is free.
2 Door General Admission
$45
Student admission
$10
