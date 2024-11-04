Imago Dei Shop (Everything)

Interpreted Profile Christian-profile
Interpreted Profile Christian-profile
$5,000
Christian Prince Interpreted Profile 24x36 Canvas Acrylic Pour $5,000
Heart in Hand - Walter Benton
Heart in Hand - Walter Benton
$50
Walter Benton Heart in Hand 16x20 Acrylic/Marker $50
Through God's Eye
Through God’s Eye
$75
Kelvin Vargas Through God's Eye 12x16 Canvas Acrylic $300
The Blinding
The Blinding
$50
Bernard Pittman The Blinding 12x16 Canvas Acrylic/Oil Paint $150
Line of Loyalty - Walter Benton
Line of Loyalty - Walter Benton
$100
Walter Benton Line of Royalty 16x20 Acrylic $200
Waterfall Environment
Waterfall Environment
$50
Kelvin Vargas Waterfall Environment 8x11 Framed Charcoal/Pencil $250
Prayer Closet - Bernard Pittman
Prayer Closet - Bernard Pittman
$100
Bernard Pittman Prayer Closet 12x16 Reversed Canvas Acrylic/Watercolor/Pen/Marker $300
Eve -Walter Benton
Eve -Walter Benton
$85
Walter Benton Eve 18x24 Acrylic/Marker $200
Deep Thought - CP Owner
Deep Thought - CP Owner
$120
Christian Prince Deep Thought Digital Copy available Owner: Inasmuch 12x15 = $250 8x11= $125
Woman's Beauty
Woman’s Beauty
$70
Kelvin Vargas Woman's Beauty 8x11 Framed Charcoal/Pencil $200
Fishermenof Men- Christian Prince /Inasmuch
Fishermenof Men- Christian Prince /Inasmuch
$75
Christian Prince Fisher of Men Original and (Digital Copy) available Rights Reserved Inasmuch 16 x 20 $155
The Love of Life
The Love of Life
$50
Bernard Pittman The Love of Life 12x16 Canvas Acrylic/Watercolor Rights reserved by Inasmuch
Warrior Head - Walter Benton - Canvas Digital
Warrior Head - Walter Benton - Canvas Digital
$25
Walter Benton Warrior Head Digital Copy with and without background Acrylic
Hands On
Hands On
$75
Christian Prince Hands On Digital Copy Acrylic Righta Reaerved for Inasmuch Sizes 8x11 =$75.00 Paper / Canva:$125 11x15 = $125 Paper / Canvas: $185 20 & upto tbd
"Leave it at the Alter" by Christian Prince
"Leave it at the Alter" by Christian Prince
$120
9x12 Acrylic and Marker painting donated to inasmuch
John 21:25 - Walter Benton
John 21:25 - Walter Benton
$150
Walter Benton John 21:25 18x24 Acrylic/Marker $300
Mind's Predator
Mind’s Predator
$35
Kelvin Vargas Mind's Predator 8x11 Framed Color Pencil/Marker Rights Reserved by Inasmuch
Neverending Interpretation
Neverending Interpretation
$60
Bernard Pittman Neverending Interpretation 18x24 Acrylic $400
"Anointed" by Christian Prince
"Anointed" by Christian Prince
$180
18x24 Acrylic and Marker Painting donated to Inasmuch.
Black and Cool - Bernard Pittsman
Black and Cool - Bernard Pittsman
$50
Bernard Pittman Black and Cool 11x14 Canvas Acrylic $300
Imago Dei Hoodie
Imago Dei Hoodie
$32
You Pick the Design at Check Out - Untamed (Wolf) - Treat People like People
Imago Dei T-Shirt item
Imago Dei T-Shirt
Imago Dei T-Shirt item
Imago Dei T-Shirt
$25
You Pick the Design at Check Out - Imago Dei Logo - Untamed (Wolf) - Treat People like People
Imago Dei Ladies Tank
Imago Dei Ladies Tank
$22
Prayer Closet
Prayer Closet
$20
Artist: Bernard Pittman Digital Print 11x17 $20.00
The Blinding
The Blinding
$20
Artist: Bernard Pittman Digital Print 11x17 $20.00
5 Points
5 Points
$25
Artist: Christian Prince Digital Print 16x20 $25.00
Hand In Heart
Hand In Heart
$20
Artist: Walter Benton Digital Print 11x17 $20.00
Eve
Eve
$25
Artist: Walter Benton Digital Print 16x20 $25.00
Line of Royalty
Line of Royalty
$25
Artist: Walter Benton Digital Print 16x20 $25.00
WarriorHead/Wolf
WarriorHead/Wolf
$25
Artist: Walter Benton Digital Print 16x20 $25.00
Joyful Joyful
Joyful Joyful
$250
Artist: Christian Prince original 16x20 250.00
Woman's Beauty
Woman's Beauty
$25
Artist: Kelvin Vargas Digital Print 16x20 $25.00
Hands On Design
Hands On Design
$20
Artist: Christian Prince Digital Print 11x17 $20.00
The Blinding
The Blinding
$20
Artist: Bernard Pittman Digital Print 11x17 $20.0
Mind Predator
Mind Predator
$20
Artist: Kelvin Vargas Digital Prints 11x17 $20.00
Inasmuch Heart in Hand
Inasmuch Heart in Hand
$20
Artist: Walter Benton Digital Prints 11x17 $20.00
Big Baby
Big Baby
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
Joyful Joyful
Joyful Joyful
$25
Artist: Christian Prince Digital Print 16x20 $25.00
Deep In Thought
Deep In Thought
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
The Love of Life
The Love of Life
$10
Artist: Bernard Pittman Digital Print 4x6 $10.00
Fisher of Men
Fisher of Men
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
Infinite Mind
Infinite Mind
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
Anointed
Anointed
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
Humble Me
Humble Me
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x4.5 $10.00
Olivia item
Olivia
Olivia
$25
Artist: Olivia Digital Prints 2- 12x12 $25.00
Thurman's Path
Thurman's Path
$25
Artist: Thurman's Path Digital Prints 16x20 $25.00
Thurman's Path
Thurman's Path
$125
Artist: Kelvin Vargas Medium: Acrylic 16x20 $225.00
Olivia item
Olivia
Olivia
$160
Artist: Olivia 2-12x12 Canvas Reproduced
Safe Distance
Safe Distance
$25
Artist Emily Ruth Perry 16x20 Photography (digital)
