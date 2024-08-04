eventClosed

UAPB/AM&N Pulaski County Alumni Chapter's Kickback Party Silent Auction

8316 W Markham St, Little Rock, AR 72205, USA

Starlight Haven Hot Springs Getaway, and Leather Duffle Bag
$300

DESCRIPTION: Two Free Room-Nights at Starlight Haven & Leather Duffle Bag DONATED BY: Martha L. Ficklin – Pulaski County Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 800
Lenovo Laptop
$150

DESCRIPTION: Lenovo IdeaPad I 15.6’ HD Laptop Color: Abyss-Blue Ram: 4GB DONATED BY: Beverly Jones & Dexter Brady – Pulaski Co Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 300
Coach Tote
$110

DESCRIPTION: Coach Derby Tote Red Leather w/Gold Bag Charm DONATED BY: Brenda Stallings – Pulaski Co Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 350
Toshiba TV
$110

DESCRIPTION: 50-in’ Class C350 Series LED 4K UHD Smart TV DONATED BY: LaTasha Mays – Pulaski Co. Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 219.99
Cangshan BBQ Knife Set
$70

DESCRIPTION: 6 Piece BBQ Knife Set, Cut Resistant Bag & Knife Sheaths Included DONATED BY: Beatrice Reed – Pulaski County Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 150
Pair of Limitless Tiki Tunes Speakers
$70

DESCRIPTION: Tiki Tunes Bluetooth Indoor/Outdoor Speakers w/Pole & Ground Stakes DONATED BY: Beatrice Reed – Pulaski County Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 140
Benihana Gift Certificate
$50

DESCRIPTION: $100 Dinner for (2) Gift Certificate – Located: Wyndham Riverfront Hotel DONATED BY: LaTasha Mays – Pulaski County Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 100
Sonny Williams Steak Room Gift Certificate
$50

DESCRIPTION: $100 Sonny Williams Steak Room Gift Certificate DONATED BY: LaTasha Mays – Pulaski Co. Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 100
UAPB Bookstore Gift Card
$50

DESCRIPTION: $100 Bookstore Gift Card DONATED BY: Martha L. Ficklin – Pulaski County Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 100
Custom Wood UAPB Wooden Golden Lion
$50

DESCRIPTION: Custom Wood UAPB Wooden Golden Lion that lights up. DONATED BY: Marshawn Wilbourn RETAIL VALUE: $100
UAPB Alumni T-shirts
$20

DESCRIPTION: 3 Black T-shirts: sizes, 2X/3X DONATED BY: DONATED BY: Vera's Sewing and Notions and Alterations. Vera Lowery-Glass Owner VALUE: $40
UAPB Gold CAP
$30

DESCRIPTION: Dungeon Forward Cap 100% Cotton w/Bag DONATED BY: Paula Smith – Pulaski County Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 60
UAPB BLACK CAP
$30

DESCRIPTION: Dungeon Forward Cap 100% Cotton/Leather Trim w/Bag DONATED BY: Linda Williams – Pulaski County Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 60
Bible- Engraved UAPB Pulaski Co. Alumni Chapter
$20

DESCRIPTION: Red KJV Giant Print Center-/Column Reference Bible DONATED BY: Ephesus Christian Book Store, Dr. Margarette Williams, Owner RETAIL VALUE: $ 30
Travel Tumblers
$20

DESCRIPTION: 2 Pack 40 oz Travel Tumblers Black & Gold DONATED BY: JoAnn Weaver – Pulaski Co. Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 40
License Plate
$20

DESCRIPTION: License Plate DONATED BY: Paula Smith – Pulaski Co Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 40
Vintage Women’s Wrap
$30

DESCRIPTION: Black & Gray Faux Fur Hooded Women’s Wrap DONATED BY: Ephesus Christian Book Store, Dr. Margarette Williams, Owner RETAIL VALUE: $ 60
Buchanan Law Firm - 1-Hour Legal Consultation
$75

DESCRIPTION: 1-Hour Legal Consultation DONATED BY: Eric Spencer Buchanan, The Buchanan Firm, P.A. – Pulaski Co. Alumni Chapter RETAIL VALUE: $ 500
2 Grey UAPB Vintage T-Shirts
$20

DESCRIPTION: 2 Grey UAPB Vintage Style T-Shirts XL, L, DONATED BY: Martha L. Ficklin – Pulaski County Alumni Chapter RETAIL VALUE: $40

