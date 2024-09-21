2024 Fundraising Gala

6327 Spencer Hwy

Pasadena, TX 77505

The Firefighter Sponsor
$500
groupTicketCaption
2 DINER AND 2 DRINK TICKETS. ADVERTISED IN PROGRAM
The Pitmaster Sponsor
$1,000
groupTicketCaption
4 DINER 4 DRINK TICKETS. LOBBY SIGNAGE, ADVERTISED IN PROGRAM
The Trailboss Sponsor
$1,500
groupTicketCaption
TABLE FOR 8 WITH 8 DRINK TICKETS. STAGE SIGNAGE, HALF PAGE IN PROGRAM
The Chairman Sponsor
$2,000
groupTicketCaption
TABLE FOR 10 WITH UNLIMITED DRINKS. STAGE SIGNAGE, FULL PAGE IN PROGRAM.
The Bar Sponsor
$1,000
groupTicketCaption
4 DINER TICKETS 10 DRINK TICKETS. SIGNAGE ON THE BAR, ADVERTISED IN PROGRAM

common:zeffyTipDisclaimerTicketing