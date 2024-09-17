Love Mom XOXO Foundation Inc's Flood Relief Fundraiser Dec 1st deadline
Men & Women's Performance Polo Shirts (NEW!!)
$27
Lightweight, silk touch performance polo shirts. This item is embroidered.
**PLEASE NOTE: ZEFFY SERVICE PLATFORM FEE ON CHECKOUT PAGE DOES NOT GO TO OUR FOUNDATION OR TOWARDS THIS FUNDRAISER. IF YOU DO NOT WISH TO PAY THE PLATFORM SERVICE FEE, YOU HAVE THE OPTION TO SELECT "OTHER" AND PUT IN 0%.
Women's V-neck Tshirt
$20
Women's V-Neck Long Sleeve T
$25
Men's T-Shirt
$20
Men's Long Sleeve T
$25
Unisex Hoodie Sweatshirt
$30
Unisex Crewneck Sweatshirt
$25
Children's T-Shirt
$15
Beanie Knit Hat (Embroidered)
$17
Pom Pom Hat (Embroidered)
$17
Fleece Blanket
$45
50" x 60" Fleece Throw. Screenprint.
Drawstring Sweatpants
$30
Elastic, self-fabric waistband with drawstring. Elastic cuff bottoms.
Optional Shipping Charge
$10
We will contact you when your apparel has arrived. If you are NOT in the Seymour local area and prefer to have your items shipped, please select this "optional shipping charge". There will be a flat rate shipping charge of $10 for up to 3 items.
If you are in the Seymour area, we will deliver your items for free or arrange for pickup.
